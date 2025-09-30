Подходят ли кроссовки для бега для ходьбы и наоборот? Вот как выбрать обувь, чтобы избежать травм

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:35
Спорт

Независимо от того, идёте ли вы на прогулку, тренируетесь на беговой дорожке или готовитесь к марафону, энтузиазм реален, и всё, что вам нужно, — это хорошая пара обуви. Однако выбор подходящей может оказаться непростой задачей.

Девушка в кроссовках в стиле dadcore
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в кроссовках в стиле dadcore

Не все модели обуви на рынке подойдут всем, кто хочет набирать километры. Некоторые модели предназначены только для достижения высоких результатов, в то время как многие беговые и прогулочные кроссовки могут стать частью образа жизни благодаря невероятному комфорту, посадке и долговечности. Но, конечно, каждая модель уникальна и может служить разным целям.

Прежде чем перейти к техническим аспектам, первым делом убедитесь, что обувь подходит для вашей активности и интенсивности. Это подводит нас к вопросу: способны ли кроссовки для ходьбы и кроссовки для бега выдерживать одинаковые ударные нагрузки и движения?

"Кроссовки, предназначенные для бега, обычно обладают лучшей амортизацией, поскольку ударная нагрузка при беге значительно выше, чем при ходьбе", — отмечает Милика Макдауэлл, доктор философии. "Это не обязательно для ходьбы, и они снижают чувство опоры, что проблематично для тех, у кого есть проблемы с равновесием или кто уже падал", — отметила она.

Правильная обувь важна для предотвращения травм. Чтобы помочь вам определиться, мы обратились за помощью к физиотерапевтам и, опираясь на опыт бегунов, выяснили, подходят ли беговые кроссовки для ходьбы.

Можно ли носить кроссовки для ходьбы?

Кроссовки для ходьбы могут подойти для ходьбы, но с некоторыми оговорками: если они не предназначены для бега, то предназначены для трейлраннинга или имеют пластины из углеродного волокна, вмонтированные в подошву (это обеспечивает мощный отскок и скорость во время бега).

"У них часто очень плотная посадка для повышения эффективности, узкий носок или очень поддерживающая подошва — характеристики, которые не нужны туристу", — говорит Макдауэлл.

Он заметил, что многие современные модели оснащены подошвой типа "рокер", которая должна толкать вас вперёд.

Макдауэлл говорит, что это не обязательно "из-за более медленного каденса и темпа ходьбы, а также разной степени контакта между двумя типами подошвы".

Для контекста, каденс — это количество шагов в минуту, а темп — это скорость, с которой вы проходите милю. Но это не значит, что форма "рокер" бесполезна при ходьбе: она может добавить устойчивости и поддержки людям с плоскостопием.

Максимальная амортизация в большинстве беговых кроссовок также может создавать проблемы при ходьбе, поскольку может вызывать неустойчивость.

Как отмечает Лалита МакСорли, физиотерапевт клиники Brentwood Physio в Калгари, Альберта, Канада, "кроссовки могут не поддерживать естественный шаг с пятки на носок при ходьбе".

Многие модели обеспечивают адекватную поддержку и амортизацию, создающую ощущение укачивания, что очень полезно при беге на длинные дистанции.

При выборе кроссовок для ходьбы Макдауэлл рекомендует следующие четыре характеристики: широкий носок, тонкая и гибкая подошва, низкий уровень амортизации и небольшая высота подошвы, которые можно найти в кроссовках для бега в зависимости от модели.

Можно ли использовать кроссовки для ходьбы во время бега?

Кроссовки для ходьбы, как правило, не подходят для бега из-за недостаточной амортизации. В отличие от кроссовок, они не предназначены для защиты суставов от ударов о асфальт. Как человек, получивший множество травм колена и бедра во время бега, я не рекомендую их.

"Я часто говорю своим пациентам, что бег — это высокоударный вид спорта: подумайте о силе, которую весь вес вашего тела оказывает на стопы при прыжке. А теперь добавьте это к силе, которая ощущается каждый раз, когда стопа касается земли во время бега", — говорит МакСорли.

Вот почему кроссовки для бега часто имеют дополнительную амортизацию в области пятки и более гибкий носок. Обувь с максимальной амортизацией, в частности, чрезвычайно популярна среди бегунов. Что касается гибкости, то и кроссовки для ходьбы, и кроссовки для бега должны обладать хотя бы некоторой гибкостью для комфорта.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
