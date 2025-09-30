Подходят ли кроссовки для бега для ходьбы и наоборот? Вот как выбрать обувь, чтобы избежать травм

Независимо от того, идёте ли вы на прогулку, тренируетесь на беговой дорожке или готовитесь к марафону, энтузиазм реален, и всё, что вам нужно, — это хорошая пара обуви. Однако выбор подходящей может оказаться непростой задачей.

Не все модели обуви на рынке подойдут всем, кто хочет набирать километры. Некоторые модели предназначены только для достижения высоких результатов, в то время как многие беговые и прогулочные кроссовки могут стать частью образа жизни благодаря невероятному комфорту, посадке и долговечности. Но, конечно, каждая модель уникальна и может служить разным целям.

Прежде чем перейти к техническим аспектам, первым делом убедитесь, что обувь подходит для вашей активности и интенсивности. Это подводит нас к вопросу: способны ли кроссовки для ходьбы и кроссовки для бега выдерживать одинаковые ударные нагрузки и движения?

"Кроссовки, предназначенные для бега, обычно обладают лучшей амортизацией, поскольку ударная нагрузка при беге значительно выше, чем при ходьбе", — отмечает Милика Макдауэлл, доктор философии. "Это не обязательно для ходьбы, и они снижают чувство опоры, что проблематично для тех, у кого есть проблемы с равновесием или кто уже падал", — отметила она.

Правильная обувь важна для предотвращения травм. Чтобы помочь вам определиться, мы обратились за помощью к физиотерапевтам и, опираясь на опыт бегунов, выяснили, подходят ли беговые кроссовки для ходьбы.

Можно ли носить кроссовки для ходьбы?

Кроссовки для ходьбы могут подойти для ходьбы, но с некоторыми оговорками: если они не предназначены для бега, то предназначены для трейлраннинга или имеют пластины из углеродного волокна, вмонтированные в подошву (это обеспечивает мощный отскок и скорость во время бега).

"У них часто очень плотная посадка для повышения эффективности, узкий носок или очень поддерживающая подошва — характеристики, которые не нужны туристу", — говорит Макдауэлл.

Он заметил, что многие современные модели оснащены подошвой типа "рокер", которая должна толкать вас вперёд.

Макдауэлл говорит, что это не обязательно "из-за более медленного каденса и темпа ходьбы, а также разной степени контакта между двумя типами подошвы".

Для контекста, каденс — это количество шагов в минуту, а темп — это скорость, с которой вы проходите милю. Но это не значит, что форма "рокер" бесполезна при ходьбе: она может добавить устойчивости и поддержки людям с плоскостопием.

Максимальная амортизация в большинстве беговых кроссовок также может создавать проблемы при ходьбе, поскольку может вызывать неустойчивость.

Как отмечает Лалита МакСорли, физиотерапевт клиники Brentwood Physio в Калгари, Альберта, Канада, "кроссовки могут не поддерживать естественный шаг с пятки на носок при ходьбе".

Многие модели обеспечивают адекватную поддержку и амортизацию, создающую ощущение укачивания, что очень полезно при беге на длинные дистанции.

При выборе кроссовок для ходьбы Макдауэлл рекомендует следующие четыре характеристики: широкий носок, тонкая и гибкая подошва, низкий уровень амортизации и небольшая высота подошвы, которые можно найти в кроссовках для бега в зависимости от модели.

Можно ли использовать кроссовки для ходьбы во время бега?

Кроссовки для ходьбы, как правило, не подходят для бега из-за недостаточной амортизации. В отличие от кроссовок, они не предназначены для защиты суставов от ударов о асфальт. Как человек, получивший множество травм колена и бедра во время бега, я не рекомендую их.

"Я часто говорю своим пациентам, что бег — это высокоударный вид спорта: подумайте о силе, которую весь вес вашего тела оказывает на стопы при прыжке. А теперь добавьте это к силе, которая ощущается каждый раз, когда стопа касается земли во время бега", — говорит МакСорли.

Вот почему кроссовки для бега часто имеют дополнительную амортизацию в области пятки и более гибкий носок. Обувь с максимальной амортизацией, в частности, чрезвычайно популярна среди бегунов. Что касается гибкости, то и кроссовки для ходьбы, и кроссовки для бега должны обладать хотя бы некоторой гибкостью для комфорта.