Забудьте про тренировки, просто гуляйте: вот почему ходьба от 10 секунд до 4 минут полезнее, чем долгие прогулки

Новое исследование ученых показывает, что не обязательно совершать длительные пешие прогулки каждый день: вместо этого можно совершать "микропрогулки".

Таков главный вывод исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B, согласно которому "микропрогулки" могут быть даже лучше длительных прогулок. Вот в чём дело.

Что такое микропрогулки?

В этом исследовании "микропрогулка" определяется как непрерывная ходьба продолжительностью от 10 секунд до четырёх минут (с перерывами между следующими прогулками).

"Микропрогулки" полезнее для здоровья?

Всё зависит от точки зрения. В данном исследовании добровольцы ходили по беговой дорожке или поднимались по короткой лестнице в течение разного времени — от 10 секунд до четырёх минут. Участники носили маски для измерения потребления кислорода (которое можно использовать для расчёта энергии или расхода калорий).

Исследователи обнаружили, что люди, которые ходили короткими рывками, тратили на 60% больше энергии, чем те, кто ходил более продолжительными рывками, даже при одинаковом расстоянии. (Чем больше энергии вы тратите, тем больше калорий вы можете сжечь.)

По сути, короткие рывки могут ускорить метаболизм и сжечь больше калорий, чем более длинные.

Альберт Матени, персональный тренер, утверждает, что в этом есть доля правды.

"В целом, быть активным в течение дня полезно для здоровья", — говорит он.

Это полезно для кровообращения, психического здоровья и здоровья пищеварительной системы".

Кроме того, короткие прогулки с большей вероятностью ускорят темп, чем, скажем, восьмикилометровые пешие прогулки, отмечает она.

Сколько шагов нужно делать в день?

Этот вопрос спорный, и исследования показали, что часто упоминаемые 10 000 шагов в день могут быть необязательными. Идеал — около 7500 шагов, но все люди разные.

Если вы уже ходите пешком, Матени советует стремиться к 10 000 шагов в день. Но если нет или у вас мало возможностей для ходьбы в течение дня, 7500 шагов могут быть гораздо лучшей целью.

"Главное — делать то, что вы можете", — говорит она. "Если вы не любите много ходить и думаете: "Я не хочу проходить восемь километров", то делайте 30-секундные рывки. Это достижимо и проще".