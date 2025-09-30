Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп признал худшее: США встанут на паузу из-за шатдауна
Анкара рвется в переговорщики: Турция снова обсудила ситуацию на Украине
Дипломатическая война: Захарова осадила американских ястребов
Опасность в каждой кружке: что накапливается в воде после повторного кипячения в чайнике
Кража у народа: оппозиция обвинила Санду в обнищании Молдавии
Победа любой ценой: Санду удержала власть в Молдавии обманом
Украинский гость на турецком берегу: власти взорвут катер ВСУ
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
ЕК дала добро: Prada становится хозяином Versace

Забудьте про тренировки, просто гуляйте: вот почему ходьба от 10 секунд до 4 минут полезнее, чем долгие прогулки

2:37
Спорт

Новое исследование ученых показывает, что не обязательно совершать длительные пешие прогулки каждый день: вместо этого можно совершать "микропрогулки".

Японка на фитнес-прогулке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Японка на фитнес-прогулке

Таков главный вывод исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B, согласно которому "микропрогулки" могут быть даже лучше длительных прогулок. Вот в чём дело.

Что такое микропрогулки?

В этом исследовании "микропрогулка" определяется как непрерывная ходьба продолжительностью от 10 секунд до четырёх минут (с перерывами между следующими прогулками).

"Микропрогулки" полезнее для здоровья?

Всё зависит от точки зрения. В данном исследовании добровольцы ходили по беговой дорожке или поднимались по короткой лестнице в течение разного времени — от 10 секунд до четырёх минут. Участники носили маски для измерения потребления кислорода (которое можно использовать для расчёта энергии или расхода калорий).

Исследователи обнаружили, что люди, которые ходили короткими рывками, тратили на 60% больше энергии, чем те, кто ходил более продолжительными рывками, даже при одинаковом расстоянии. (Чем больше энергии вы тратите, тем больше калорий вы можете сжечь.)

По сути, короткие рывки могут ускорить метаболизм и сжечь больше калорий, чем более длинные.

Альберт Матени, персональный тренер, утверждает, что в этом есть доля правды.

"В целом, быть активным в течение дня полезно для здоровья", — говорит он.

Это полезно для кровообращения, психического здоровья и здоровья пищеварительной системы".

Кроме того, короткие прогулки с большей вероятностью ускорят темп, чем, скажем, восьмикилометровые пешие прогулки, отмечает она.

Сколько шагов нужно делать в день?

Этот вопрос спорный, и исследования показали, что часто упоминаемые 10 000 шагов в день могут быть необязательными. Идеал — около 7500 шагов, но все люди разные.

Если вы уже ходите пешком, Матени советует стремиться к 10 000 шагов в день. Но если нет или у вас мало возможностей для ходьбы в течение дня, 7500 шагов могут быть гораздо лучшей целью.

"Главное — делать то, что вы можете", — говорит она. "Если вы не любите много ходить и думаете: "Я не хочу проходить восемь километров", то делайте 30-секундные рывки. Это достижимо и проще".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Когда зелёный — это синий: загадка японских светофоров, которая ломает мозг иностранцам
Дмитрий Дибров раскрыл размер своей пенсии: почему он считает сумму справедливой
Подходят ли кроссовки для бега для ходьбы и наоборот? Вот как выбрать обувь, чтобы избежать травм
Глина не приговор: 5 приёмов, которые заставят яблоню плодоносить вопреки почве
Яна Рудковская на пороге истории: почему продюсер заинтересовалась дачей Фаберже
Испытание скандалом: Карина Истомина раскрыла детали семейного кризиса со Смоловым
Туристический шенген по-арабски: что изменится с появлением GCC Grand Visa
Михалков с тростью: ответ Пугачёвой о здоровье раскрыл реальное состояние режиссёра
Нежданный захватчик: в арктических водах впервые нашли опасное ракообразное
Возраст коварно мстит косметикой: вот какие привычки выдают морщины сильнее всего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.