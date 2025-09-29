Ходьба – не просто прогулка: раскрыт секрет похудения для женщин после 50

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Многие полагают, что высокоинтенсивные тренировки — единственный способ сжечь жир и похудеть. Но, согласно недавнему исследованию, это не так, когда речь идёт о ходьбе для женщин старше 50 лет.

Ходьба
Фото: freepik.com by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Фактически, исследователи обнаружили, что женщины, которые ходили медленнее, сжигали больше жира, чем те, кто ходил быстрее. Об этом свидетельствует исследование.

Что показало исследование?

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients в январе 2022 года, включало наблюдение за 25 женщинами в постменопаузе, которым было предложено соблюдать режим ходьбы в течение 15 недель. К этому моменту девять из них завершили исследование, а 16 продолжили его ещё 15 недель.

Все участницы исследования проходили около пяти километров четыре дня в неделю. Женщины из самой быстрой группы проходили около 6,2 километра в час и занимались спортом около 45 минут в день. Женщины из самой медленной группы проходили со скоростью 5 километров в час и занимались спортом около 54 минут в день.

Из 16 женщин, следовавших программе в течение 30 недель, те, кто ходил медленнее, потеряли в 2,73 раза больше жира, чем те, кто ходил быстро.

И более того? Те, кто ходил быстро, не теряли жир до конца 30 недель тренировок, в то время как те, кто ходил медленнее, стабильно теряли жир на протяжении всего периода исследования.

Почему медленная ходьба способствует похудению?

Это не совсем ясно. Исследователи просто отметили, что люди из группы, которая ходила медленнее, теряли больше веса, не установив причину.

Однако учёные предположили, что ходьба в более быстром темпе может вызывать одышку, заставляя организм использовать больше сахара в крови (глюкозы) в качестве источника энергии. При более медленном темпе жир сжигается быстрее.

Однако для понимания этой взаимосвязи необходимы дополнительные исследования. Другие исследования показали, что более длительная ходьба (но медленнее) повышает выносливость, а быстрая ходьба укрепляет сердце.

С какой скоростью следует ходить?

Это исследование показало, что люди наиболее успешно сжигали жир, двигаясь со скоростью 5 километров в час. Однако это было небольшое исследование, и неясно, применимы ли результаты ко всем.

На самом деле, исследователи отметили, что быстрая ходьба может быть более эффективной для некоторых людей. Данные других исследований показывают, что более длительные интенсивные тренировки могут способствовать более эффективному сжиганию жира как при медленной, так и при высокой скорости выполнения упражнений, отметили они.

Как я могу включить больше ходьбы в свою жизнь?

Чтобы увеличить количество пеших прогулок в своей жизни, лучше всего попытаться создать регулярные занятия, говорит Альберт Матени, персональный тренер. Это может означать прогулку перед работой или одну-две прогулки во время перерыва.

Он отмечает, что количество шагов также суммируется в течение дня.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
