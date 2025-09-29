Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему некоторые орехи опережают своих сородичей? Проверенный способ получить быстрый урожай
Пепельный свет выдал тайну: Земля переплавила лицо Луны миллиарды лет назад
Жалобные глаза после обеда: зачем кошки играют в вечный голод
Влага превращает дом в руины: простые способы помогут защитить стены, вещи и здоровье семьи
Мюнхен вместо Пекина: почему китайский гигант выбрал сердце немецкого автопрома для старта
Тромбоз не ждёт старости: почему молодые всё чаще сталкиваются с этой смертельно опасной болезнью
Конфуз во время концерта: как Димаш переписал песню на ходу и обманул зрителей
Тренировки и питание бессильны: фактор, без которого рост мышц останавливается
Вас добавили в новый рабочий чат? Не спешите отвечать: раскрыт обман

Три принципа помогут похудеть: кардио в зоне 2 — самый эффективный способ сжигания жира

2:54
Спорт

Если вы когда-либо ставили перед собой цель уменьшить процент жира, нарастить мышечную массу или и то, и другое, вы, возможно, работали над рекомпозицией тела, даже не осознавая этого. Этот подход — не просто цифра на весах; он направлен на изменение соотношения жира и мышц в вашем теле для улучшения здоровья, производительности и внешнего вида. Вот что вам нужно знать об основах композиции тела.

Дуэт кардио и силовой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дуэт кардио и силовой

Состав тела — это процентное соотношение жировой, мышечной и костной массы в вашем организме. Вот что вам нужно знать от Бриттани Буссе, медицинского директора, о том, как изменить состав тела.

Как изменить состав тела

Вам, вероятно, потребуется скорректировать свой рацион питания и режим тренировок. Но, в зависимости от ваших целей, это может быть не так просто, как меньше есть и больше заниматься спортом.

По сути, для похудения требуется дефицит калорий; вам нужно сжигать больше, чем потреблять. Проконсультировавшись с диетологом или врачом, вы сможете точно определить, что это означает для вас.

"Но не путайте потерю веса с потерей жира", — отмечает доктор Буссе.

Значительная потеря веса может также включать потерю мышечной массы.

Употребляйте много белка

Чтобы сохранить мышцы при потере жира, доктор Буссе рекомендует потреблять 0,8 грамма высококачественного белка, необходимого для роста и восстановления мышц, на килограмм веса.

Включите силовые тренировки (с достаточно большим весом)

Поднятие тяжестей крайне важно.

"Рекомендуются силовые тренировки не реже трёх раз в неделю", — говорит доктор Буссе. "Они увеличивают мышечную массу, что неизбежно улучшает обмен веществ и способствует сжиганию жира".

Выполняйте кардио в зоне 2

Не забывайте о кардио. Но если вы любите высокоинтенсивные интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT), попробуйте снизить интенсивность.

"Кардио в зоне 2 — самый эффективный способ сжигать жир, не жертвуя мышечной массой. Речь идёт о тренировках на уровне, позволяющем вам вести спокойный разговор без помех в течение 45-60 минут", — говорит доктор Буссе.

Пешие прогулки, езда на велосипеде и пешие прогулки — всё это примеры тренировок в зоне 2.

Что еще может повлиять на прогресс?

Возраст, гормоны и генетика влияют на состав тела, равно как и доступ к качественному питанию и медицинскому обслуживанию. Не у всех одинаковое количество времени для занятий спортом. Поэтому не напрягайтесь и, если можете, обратитесь за помощью и поддержкой в процессе достижения своих целей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Военные новости
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Популярное
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов

Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.

Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Последние материалы
Влага превращает дом в руины: простые способы помогут защитить стены, вещи и здоровье семьи
Мюнхен вместо Пекина: почему китайский гигант выбрал сердце немецкого автопрома для старта
Российская армия расширяет позиции на добропольском направлении, отбив угрозу окружения
Три принципа помогут похудеть: кардио в зоне 2 — самый эффективный способ сжигания жира
Тромбоз не ждёт старости: почему молодые всё чаще сталкиваются с этой смертельно опасной болезнью
Конфуз во время концерта: как Димаш переписал песню на ходу и обманул зрителей
Тренировки и питание бессильны: фактор, без которого рост мышц останавливается
Вас добавили в новый рабочий чат? Не спешите отвечать: раскрыт обман
Каменные столбы, туманы и духи: зачем люди веками боялись Чжанцзяцзе
Басилашвили назвал книгу, которую стоит запретить вместо фильмов Балабанова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.