Три принципа помогут похудеть: кардио в зоне 2 — самый эффективный способ сжигания жира

Если вы когда-либо ставили перед собой цель уменьшить процент жира, нарастить мышечную массу или и то, и другое, вы, возможно, работали над рекомпозицией тела, даже не осознавая этого. Этот подход — не просто цифра на весах; он направлен на изменение соотношения жира и мышц в вашем теле для улучшения здоровья, производительности и внешнего вида. Вот что вам нужно знать об основах композиции тела.
Состав тела — это процентное соотношение жировой, мышечной и костной массы в вашем организме. Вот что вам нужно знать от Бриттани Буссе, медицинского директора, о том, как изменить состав тела.
Вам, вероятно, потребуется скорректировать свой рацион питания и режим тренировок. Но, в зависимости от ваших целей, это может быть не так просто, как меньше есть и больше заниматься спортом.
По сути, для похудения требуется дефицит калорий; вам нужно сжигать больше, чем потреблять. Проконсультировавшись с диетологом или врачом, вы сможете точно определить, что это означает для вас.
"Но не путайте потерю веса с потерей жира", — отмечает доктор Буссе.
Значительная потеря веса может также включать потерю мышечной массы.
Чтобы сохранить мышцы при потере жира, доктор Буссе рекомендует потреблять 0,8 грамма высококачественного белка, необходимого для роста и восстановления мышц, на килограмм веса.
Поднятие тяжестей крайне важно.
"Рекомендуются силовые тренировки не реже трёх раз в неделю", — говорит доктор Буссе. "Они увеличивают мышечную массу, что неизбежно улучшает обмен веществ и способствует сжиганию жира".
Не забывайте о кардио. Но если вы любите высокоинтенсивные интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT), попробуйте снизить интенсивность.
"Кардио в зоне 2 — самый эффективный способ сжигать жир, не жертвуя мышечной массой. Речь идёт о тренировках на уровне, позволяющем вам вести спокойный разговор без помех в течение 45-60 минут", — говорит доктор Буссе.
Пешие прогулки, езда на велосипеде и пешие прогулки — всё это примеры тренировок в зоне 2.
Возраст, гормоны и генетика влияют на состав тела, равно как и доступ к качественному питанию и медицинскому обслуживанию. Не у всех одинаковое количество времени для занятий спортом. Поэтому не напрягайтесь и, если можете, обратитесь за помощью и поддержкой в процессе достижения своих целей.
