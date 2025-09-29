Программа долголетия от эксперта по пилатесу: турецкие подъёмы и ещё три упражнения для силы и устойчивости

Спорт

Физическая подготовка — это не только быстрый бег или поднятие тяжестей; это развитие движений, которые будут поддерживать вас всю жизнь. Функциональные упражнения тренируют ваше тело, помогая вам справляться с ежедневными нагрузками, сохраняя выносливость, подвижность и силу надолго.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Упражнение ласточка

По словам Эйми Виктории Лонг, персонального тренера по пилатесу, эти четыре движения задействуют несколько групп мышц в разных плоскостях, развивая координацию, равновесие и силу всего тела.

Они обеспечивают вам комплексную подготовку к долгосрочному поддержанию функциональной формы в пожилом возрасте.

Баланс стоя на одной ноге

Цель — выполнять упражнение по 30 секунд на каждую сторону.

Лонг объясняет, что это упражнение необходимо для предотвращения падений и сохранения физической независимости в пожилом возрасте. Развивая равновесие, контроль и нервно-мышечную координацию в области кора, голеностопа, ноги и бедра, оно помогает поддерживать устойчивость на протяжении всей жизни и снижает риск травм.

Встаньте, расставив ноги на ширину бедер и уперев руки в бёдра.

Поднимите одну ногу от пола и согните её в колене, сохраняя слегка согнутой рабочую ногу. Глаза открыты, взгляд устремлён в одну точку.

Турецкие подъёмы

Выполните по 4 повторения на каждую сторону (всего 8). Выполняйте медленно, осознанно и контролируя себя.

Турецкий подъём — это упражнение, задействующее всё тело, которое "имитирует реальные действия, такие как вставание с кровати, тяга рук над головой и отжимание от пола", — объясняет Уэбб, — "что крайне важно для сохранения независимости в пожилом возрасте".

Это простое упражнение развивает силу и подвижность, тренируя стабильность плеч, силу корпуса, работу ног и координацию движений.

Успешное выполнение этого упражнения на обе стороны — весомый показатель функциональной силы всего тела, и если вы всё ещё можете свободно выполнять его в пожилом возрасте, значит, вы стареете хорошо.

Лягте на спину, вытянув одну руку вверх (используйте вес собственного тела или гантели). Согните колено с той же стороны, поставив стопу на пол.

Опираясь на стопу и локоть, чтобы сесть.

Поднимите бёдра и опустите прямую ногу в выпад.

Встаньте, держа руку над головой.

Выполните шаги в обратном порядке, чтобы вернуться на пол.

Высокая планка с прямыми руками

Постепенно увеличивайте сопротивление, пока не удержите его в течение 60 секунд ("волшебная минута"), что станет для вас надежной целью для развития функциональной силы корпуса.

Планка на прямых руках выглядит просто, но она одновременно задействует и прорабатывает плечи, руки, корпус, ягодицы, бедра и ноги, объясняет Джозеф Уэбб, сертифицированный диетолог и тренер с более чем 20-летним стажем.

"Она помогает тренировать правильность осанки и общую устойчивость тела — основу силы и долголетия — и является важнейшим испытанием контроля над всем телом и выносливости", — отметил он.

Прочное, правильное положение планки также демонстрирует правильное функционирование стабилизаторов тела, что крайне важно для равновесия и предотвращения травм в любом возрасте.

Начните с положения высокой планки, расположив запястья под плечами, руки прямые, ноги вытянуты.

Слегка напрягите копчик, задействуя мышцы кора, ягодиц и ног. Сохраняйте тело прямой линией от головы до пяток.

Дышите ровно (не задерживайте дыхание!).

Румынская становая тяга на одной ноге

Как объясняет Лонг, этот вариант стандартной румынской становой тяги развивает односторонний баланс, стабильность корпуса и силу задней цепи мышц (мышцы спины, такие как ягодичные, подколенные сухожилия, выпрямители позвоночника и икры), что улучшает симметрию и выносливость нижней части тела.

Встаньте на одну ногу, слегка согнув её, держа гантель в руке или используя вес собственного тела.

Наклонитесь вперёд от бёдер, держа спину прямо, и вытяните другую ногу назад. Ваша грудь опустится вперёд.

Когда вы достигнете конечной точки движения (которой характерно напряжение подколенных сухожилий), выполните обратное движение, чтобы вернуться в вертикальное положение.

Стремитесь к 6-10 повторениям на каждую ногу, контролируя движение.