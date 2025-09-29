Программа долголетия от эксперта по пилатесу: турецкие подъёмы и ещё три упражнения для силы и устойчивости

Физическая подготовка — это не только быстрый бег или поднятие тяжестей; это развитие движений, которые будут поддерживать вас всю жизнь. Функциональные упражнения тренируют ваше тело, помогая вам справляться с ежедневными нагрузками, сохраняя выносливость, подвижность и силу надолго.
По словам Эйми Виктории Лонг, персонального тренера по пилатесу, эти четыре движения задействуют несколько групп мышц в разных плоскостях, развивая координацию, равновесие и силу всего тела.
Они обеспечивают вам комплексную подготовку к долгосрочному поддержанию функциональной формы в пожилом возрасте.
Цель — выполнять упражнение по 30 секунд на каждую сторону.
Лонг объясняет, что это упражнение необходимо для предотвращения падений и сохранения физической независимости в пожилом возрасте. Развивая равновесие, контроль и нервно-мышечную координацию в области кора, голеностопа, ноги и бедра, оно помогает поддерживать устойчивость на протяжении всей жизни и снижает риск травм.
Выполните по 4 повторения на каждую сторону (всего 8). Выполняйте медленно, осознанно и контролируя себя.
Турецкий подъём — это упражнение, задействующее всё тело, которое "имитирует реальные действия, такие как вставание с кровати, тяга рук над головой и отжимание от пола", — объясняет Уэбб, — "что крайне важно для сохранения независимости в пожилом возрасте".
Это простое упражнение развивает силу и подвижность, тренируя стабильность плеч, силу корпуса, работу ног и координацию движений.
Успешное выполнение этого упражнения на обе стороны — весомый показатель функциональной силы всего тела, и если вы всё ещё можете свободно выполнять его в пожилом возрасте, значит, вы стареете хорошо.
Постепенно увеличивайте сопротивление, пока не удержите его в течение 60 секунд ("волшебная минута"), что станет для вас надежной целью для развития функциональной силы корпуса.
Планка на прямых руках выглядит просто, но она одновременно задействует и прорабатывает плечи, руки, корпус, ягодицы, бедра и ноги, объясняет Джозеф Уэбб, сертифицированный диетолог и тренер с более чем 20-летним стажем.
"Она помогает тренировать правильность осанки и общую устойчивость тела — основу силы и долголетия — и является важнейшим испытанием контроля над всем телом и выносливости", — отметил он.
Прочное, правильное положение планки также демонстрирует правильное функционирование стабилизаторов тела, что крайне важно для равновесия и предотвращения травм в любом возрасте.
Как объясняет Лонг, этот вариант стандартной румынской становой тяги развивает односторонний баланс, стабильность корпуса и силу задней цепи мышц (мышцы спины, такие как ягодичные, подколенные сухожилия, выпрямители позвоночника и икры), что улучшает симметрию и выносливость нижней части тела.
Стремитесь к 6-10 повторениям на каждую ногу, контролируя движение.
