Как похудеть с помощью силовых тренировок: добиться фигуры мечты помогут эти упражнения

Помните, как женщин призывали отказаться от поднятия тяжестей? Наконец, всё кардинально меняется. Индустрия фитнеса и здоровья не только приветствует это, но и призывает женщин включать силовые тренировки в свои программы, чтобы получить бесчисленные преимущества для ума и тела. Одно из самых очевидных преимуществ силовых тренировок для женщин заключается в их мощном ускорении метаболизма и похудении.

"Силовые тренировки улучшают состав тела, уменьшая жировую прослойку при сохранении или увеличении сухой мышечной массы", — говорит спортивный диетолог Тиффани Ма. "Они также способствуют долгосрочному контролю веса, улучшая метаболизм и физическую работоспособность, что облегчает поддержание активности".

Короче говоря, привычка поднимать тяжести может помочь вам стать сильнее и даже ускорить метаболизм, что позволит вам более эффективно сжигать калории в будущем.

Вам не нужно тратить годы на силовые тренировки, чтобы увидеть результаты: исследования показали, что шестинедельная программа силовых тренировок может помочь вам избавиться от жира и нарастить мышцы.

Конечно, похудеть сложно, и регулярные силовые тренировки в сочетании со сбалансированным питанием и другими привычками здорового образа жизни окажут долгосрочное влияние на потерю веса.

Если вы никогда не занимались по программе силовых тренировок, вполне понятно, что у вас могут возникнуть вопросы о том, как силовые тренировки помогают похудеть и как выглядит качественная программа. Вот как эксперты рекомендуют включать силовые тренировки в свою программу, если ваша цель — похудеть.

Почему силовые тренировки помогают похудеть?

Помимо наращивания мышечной массы, силовые тренировки могут помочь сбросить лишний жир, особенно если вы используете свободные веса (гантели, гири и штанги) и занимаетесь круговыми тренировками, говорит Керри Энн Мэдден, персональный тренер.

Поэтому, если вы любите вести активный образ жизни и хотите улучшить свои результаты, может быть полезно сочетать вашу текущую программу тренировок с упражнениями, которые помогают вам нарастить силу (подробнее об этом позже).

Возможно, вы слышали, что кардионагрузки и ограничение калорий могут помочь быстро похудеть, но это не всегда так. Почему? Во-первых, повышенный стресс, например, из-за интенсивных кардиотренировок, может привести к резкому повышению уровня кортизола (гормона стресса, регулирующего обмен веществ).

Согласно исследованию, опубликованному в журнале International Journal of Preventive Medicine, стресс и ожирение взаимосвязаны, а соблюдение строгой диеты может подвергнуть человека стрессу и, следовательно, дополнительно повысить уровень кортизола, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Nutrition and Food Security.

Поскольку кортизол участвует в регуляции обмена веществ, занятия, регулярно повышающие его уровень, могут быть не лучшим вариантом для тех, кто хочет похудеть.

"Силовые тренировки фактически наращивают мышечную ткань, и они не требуют больших усилий, поэтому вы не получаете всплеска кортизола", — говорит физиолог по лечебной физкультуре Стейси Симс.

Поднятие тяжестей также повышает общую эффективность мышц, добавляет она. Однако нет необходимости полностью отказываться от кардионагрузок, поскольку они могут способствовать снижению веса. Не нужно заставлять себя сосредотачиваться исключительно на кардио или переусердствовать — достаточно всего 150 минут умеренной активности в неделю (даже быстрой ходьбы).

Вы можете не заметить значительной потери веса, когда начнёте заниматься с отягощениями.

"Вы начнёте замечать изменения в одежде, почувствуете себя в лучшей форме, но вес на весах может не измениться", — говорит Симс.

Это происходит потому, что меняется состав вашего тела: вы теряете жир, набирая мышечную массу, а мышцы становятся невероятно плотными. Поэтому, если цифра на весах не меняется сразу, не бросайте тренировки: может потребоваться время, чтобы увидеть изменения, говорит она.

Советы по похудению с помощью силовых тренировок

Оцените свою подвижность

Прежде чем поднимать тяжести, рекомендуется оценить подвижность и устойчивость своего тела, советует Алекс Сильвер-Фаган, главный тренер Nike и создатель Flow Into Strong. Попробуйте повиснуть на перекладине, постоять в планке или приседать.

"Если вы не можете удерживать тело в этих положениях, я бы не советовала добавлять вес", — говорит она.

Продолжайте выполнять эти упражнения с собственным весом, пока не почувствуете, что лучше контролируете ситуацию.

Освойте основы

Перед началом силовых тренировок следует освоить четыре функциональных движения: приседания, отжимания, становую тягу и горизонтальную тягу, советует Сильвер-Фаган. Освоение этих упражнений поможет предотвратить травмы в будущем.

Не уверены в своей технике? Рассмотрите возможность занятий с тренером, пусть даже несколько (виртуально или очно), чтобы получить обратную связь и рекомендации.

Используйте разные типы гантелей

Для начала возьмите три комплекта гантелей: один лёгкий, один средний и один тяжёлый, советует Сильвер-Фаган. Более лёгкие гантели должны подниматься легко и без усилий, а более тяжёлые — сложнее. (Иногда даже собственного веса может быть достаточно, добавляет она, поэтому начните с того, что вам комфортнее.)

"Если вы не уверены, насколько лёгкими или тяжёлыми должны быть гантели для начала, выберите гантели среднего или лёгкого веса и выполните 12 повторений базовых упражнений: приседания, жимы, тяги, выпады и становую тягу", — говорит Мэдден.

Затем спросите себя: "Могла бы я сделать больше 12?” Если да, то этот вес — отличная отправная точка для силовых и стабилизационных тренировок.

Четвёрка силовых и кардионагрузок

Если вы сейчас не занимаетесь спортом или не занимались какое-то время, начните с одного дня силовых тренировок и одного дня кардионагрузок.

"Физические упражнения приведут к положительным изменениям в вашем теле, которые могут проявиться через четыре-шесть недель", — говорит Мэдден. "После этого вы можете увеличить до трёх дней силовых тренировок и четырёх дней кардионагрузок, если вашему телу это понравится. Выработка идеальной программы — это часть удовольствия!"

Увеличьте потребление белка

Потребление достаточного количества белка важно для роста и восстановления мышц, а также помогает дольше чувствовать сытость, что может способствовать долгосрочному снижению веса, говорит Ма.

Текущая рекомендация (абсолютный минимум!) составляет 0,35 грамма белка на фунт веса тела в день, если вы ведете малоподвижный образ жизни. Однако вам, вероятно, потребуется гораздо больше, особенно если вы включаете в свою программу силовые тренировки.

Если вы ведете активный образ жизни и хотите нарастить мышечную массу и снизить процент жира в организме, стремитесь к потреблению 0,73-1 грамма белка на фунт веса тела, согласно данным Национальной академии спортивной медицины. Для большинства из нас это составляет около 30-35 граммов белка за один прием пищи.

Прислушивайтесь к своему телу

Обратите внимание на свои ощущения во время подъема тяжестей.

"Есть разница между болью и дискомфортом", — отмечает Сильвер-Фаган. "Если что-то болит, следует уменьшить интенсивность. Если что-то вас беспокоит, спросите себя: "Это потому, что я этого не делал? Это сложно?""

Помните, что вы всегда можете сделать перерыв между повторениями, и также важно уделять первостепенное внимание отдыху и восстановлению.

"Убедитесь, что вы достаточно спите, контролируйте стресс и давайте мышцам возможность нормально восстанавливаться между тренировками", — говорит Ма.