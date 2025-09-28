Ножки как у танцовщицы после 40 лет: это упражнение подойдет для тонуса внутренней поверхности бёдер

Когда мы стремимся привести ноги в тонус, разнообразие доступных упражнений может быть ошеломляющим. Выбирая между силовыми тренировками, функциональными программами или тонизирующими сеансами, мы часто не знаем, что выбрать.
Что ещё хуже, пытаясь следовать им неукоснительно и в предвкушении быстрого результата, мы рискуем выполнять некоторые движения неправильно, подвергая риску здоровье коленей или поясницы. Результат? Боль, разочарование и, во многих случаях, отказ от упражнения.
Одно из упражнений, которое часто вызывает сомнения, — это приседания сумо. Они приобрели репутацию сложных и даже тяжёлых для спины при неправильном выполнении. Но на самом деле, при правильном выполнении приседания сумо — один из лучших союзников для женщин, желающих привести ноги и ягодицы в тонус, особенно после 40 лет, когда поддержание силы, подвижности и хорошей осанки является ключом к общему благополучию.
Приседания сумо — это разновидность традиционных приседаний, которая отличается от остальных более широкой постановкой ног и развёрнутыми наружу стопами. Такое изменение позы неслучайно: оно позволяет сосредоточиться на приводящих мышцах (мышцах внутренней поверхности бедра), а также на ягодичных мышцах, квадрицепсах и мышцах задней поверхности бедра.
Как объясняют тренеры Buddyfit, "приседания сумо улучшают подвижность тазобедренных суставов, укрепляют нижнюю часть тела и способствуют общей стабильности тела". Другими словами, это упражнение не только отлично подходит для проработки мышц ног и ягодиц, но и улучшает осанку, координацию и снижает риск травм в повседневной жизни.
Кроме того, использование гантелей усиливает работу мышц и позволяет дополнительно проработать отдельные зоны, например, ягодичные, что делает его универсальным вариантом как для силовых тренировок, так и для тонизирования.
Начиная с 40 лет наше тело претерпевает изменения: мышечная масса начинает естественным образом уменьшаться (саркопения), подвижность суставов может быть ограничена, а осанка имеет тенденцию к ухудшению из-за малоподвижного образа жизни. Именно здесь проявляется ценность такого упражнения, как приседания сумо:
Чтобы избежать дискомфорта и получить максимальную пользу от этого упражнения, техника — это самое главное. Персональный тренер Ариэль Ю, специализирующаяся на женских тренировках, делится 6 ключевыми советами для правильного выполнения приседаний сумо с акцентом на ягодичные мышцы:
Чтобы увидеть видимые результаты и обеспечить безопасность суставов, рекомендуется выполнять 2-3 подхода по 12-15 повторений 2-3 раза в неделю. Если вы новичок, начните без отягощений и сосредоточьтесь на технике. По мере роста силы и уверенности в себе можно добавлять гантели или гири.
После 40 лет важны не только крепкие ноги и подтянутые ягодицы. Важно чувствовать себя гибким, сильным и уверенным в себе. Приседания сумо не только дают видимые результаты, но и работают изнутри: они улучшают вашу подвижность, корректируют осанку и придают сил с каждым повторением.
Итак, если вы искали функциональное, комплексное и безопасное упражнение для ног, попробуйте это. Начните медленно, прислушивайтесь к себе, и вы увидите, как реагирует ваше тело.
