Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов

Пастила и зефир часто воспринимаются как «детские» сладости. Но именно они могут оказаться теми десертами, которые не навредят фигуре и при этом помогут справиться с желанием съесть что-то вкусное. Многие, начиная путь к снижению веса, боятся даже маленького кусочка сладкого. Однако специалисты советуют подходить к этому вопросу мягко, не загоняя себя в жесткие ограничения.
"В этих сладостях низкое содержание жира, нет масла или маргарина", — сказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
Главное отличие — состав. В основе этих лакомств фруктово-ягодное пюре, к которому добавляют немного сахара, яичный белок и натуральные загустители: пектин или агар-агар. В них нет сливочного масла, маргарина или других жиров, что автоматически снижает калорийность. Для сравнения: кусочек торта или шоколадная конфета содержат в разы больше калорий и насыщенных жиров.
|Лакомство
|Калорийность (на 100 г)
|Содержание жира
|Основные компоненты
|Пастила
|~300 ккал
|<1 г
|Фруктово-ягодное пюре, сахар, агар
|Зефир (без глазури)
|~280–320 ккал
|<0,5 г
|Белок, фруктовое пюре, пектин
|Конфеты шоколадные
|~450–550 ккал
|20–30 г
|Какао-масло, сахар, орехи
|Печенье песочное
|~400–480 ккал
|15–25 г
|Мука, масло, сахар
|Торт сливочный
|~500–600 ккал
|25–35 г
|Крем, масло, мука, сахар
Ошибка: полностью исключить сладкое с первых дней диеты.
Последствие: повышается риск срывов и переедания.
Альтернатива: оставить в рационе низкокалорийные десерты — зефир, пастилу, мармелад.
Ошибка: есть зефир на голодный желудок.
Последствие: резкий скачок сахара в крови и быстрое чувство голода.
Альтернатива: есть сладости после завтрака или обеда.
Ошибка: покупать глазированный зефир или пастилу с орехами.
Последствие: увеличивается количество калорий и жиров.
Альтернатива: выбирать классический зефир без добавок.
Фрукты — отличный вариант перекуса, но у них есть минус: в них много фруктозы, которая тоже повышает уровень сахара. Пастила и зефир в этом случае могут быть компромиссным решением: они легче переносятся в небольших количествах и дольше сохраняют ощущение насыщения.
Как выбрать полезный зефир?
Берите зефир без глазури и без добавок, в составе должны быть пектин или агар-агар.
Что лучше при диете: пастила или мармелад?
Оба варианта допустимы, но мармелад чаще содержит красители, а пастила ближе к натуральному продукту.
Сколько можно есть зефира в день?
Обычно достаточно 1–2 штук в первой половине дня, чтобы не перегрузить рацион сахаром.
Миф: зефир и пастила абсолютно безвредны.
Правда: при чрезмерном употреблении они повышают уровень сахара.
Миф: сладкое полностью запрещено при похудении.
Правда: небольшие порции правильных сладостей могут оставаться в рационе.
Миф: только горький шоколад подходит для диеты.
Правда: в умеренных количествах подойдут и другие низкокалорийные десерты.
Отказ от сладкого часто вызывает стресс, который мешает спать. Именно поэтому постепенное сокращение сахара работает лучше, чем строгий запрет. Организм легче адаптируется, а эмоциональный фон остается стабильным.
Пастила и зефир, если выбирать их в классическом варианте без глазури и орехов, могут оставаться в рационе даже при похудении. Эти сладости содержат минимум жира, имеют умеренную калорийность и при правильном употреблении не мешают снижению веса. Главное — соблюдать меру, есть их в первой половине дня и не натощак. Такой подход помогает сохранить удовольствие от сладкого и не сорваться с диеты.
