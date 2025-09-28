Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белуга под угрозой исчезновения: опасный гибрид несёт катастрофу, если его выпустить в реки
Петербург раскошелится на 150 млн: оплата проезда станет проще
Кибервойна на высоте: как защитить авиацию от цифрового апокалипсиса
Абьюзивные отношения Гарика Мартиросяна: жена шокирует своими откровениями — на фото всё видно
Apple приготовила революцию: Европа дрогнет первой
Солнечный взрыв на тарелке: этот сезонный лидер бьёт по болезням сильнее лекарств
Секрет бабушки: добавьте это в суп с нутом — муж будет просить добавки каждый день
Лёд против морщин: криотерапия для лица, которая запускает омоложение без уколов и операций
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители

Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов

5:10
Спорт

Пастила и зефир часто воспринимаются как «детские» сладости. Но именно они могут оказаться теми десертами, которые не навредят фигуре и при этом помогут справиться с желанием съесть что-то вкусное. Многие, начиная путь к снижению веса, боятся даже маленького кусочка сладкого. Однако специалисты советуют подходить к этому вопросу мягко, не загоняя себя в жесткие ограничения.

Пастила и зефир
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пастила и зефир

"В этих сладостях низкое содержание жира, нет масла или маргарина", — сказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Чем пастила и зефир отличаются от других сладостей

Главное отличие — состав. В основе этих лакомств фруктово-ягодное пюре, к которому добавляют немного сахара, яичный белок и натуральные загустители: пектин или агар-агар. В них нет сливочного масла, маргарина или других жиров, что автоматически снижает калорийность. Для сравнения: кусочек торта или шоколадная конфета содержат в разы больше калорий и насыщенных жиров.

Сравнение сладостей

Лакомство Калорийность (на 100 г) Содержание жира Основные компоненты
Пастила ~300 ккал <1 г Фруктово-ягодное пюре, сахар, агар
Зефир (без глазури) ~280–320 ккал <0,5 г Белок, фруктовое пюре, пектин
Конфеты шоколадные ~450–550 ккал 20–30 г Какао-масло, сахар, орехи
Печенье песочное ~400–480 ккал 15–25 г Мука, масло, сахар
Торт сливочный ~500–600 ккал 25–35 г Крем, масло, мука, сахар

Советы шаг за шагом: как включить сладости в диету

  1. Начинайте сокращать количество сладкого постепенно, а не отказывайтесь резко.
  2. Оставьте в рационе пастилу и зефир без шоколадной глазури и орехов.
  3. Старайтесь есть сладкое после основного приема пищи, а не натощак.
  4. Употребляйте лакомства в первой половине дня — до 16:00, когда организм активнее сжигает калории.
  5. Выбирайте качественные продукты: натуральную пастилу без ароматизаторов и красителей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью исключить сладкое с первых дней диеты.

  • Последствие: повышается риск срывов и переедания.

  • Альтернатива: оставить в рационе низкокалорийные десерты — зефир, пастилу, мармелад.

  • Ошибка: есть зефир на голодный желудок.

  • Последствие: резкий скачок сахара в крови и быстрое чувство голода.

  • Альтернатива: есть сладости после завтрака или обеда.

  • Ошибка: покупать глазированный зефир или пастилу с орехами.

  • Последствие: увеличивается количество калорий и жиров.

  • Альтернатива: выбирать классический зефир без добавок.

Если заменить сладкое фруктами

Фрукты — отличный вариант перекуса, но у них есть минус: в них много фруктозы, которая тоже повышает уровень сахара. Пастила и зефир в этом случае могут быть компромиссным решением: они легче переносятся в небольших количествах и дольше сохраняют ощущение насыщения.

FAQ

Как выбрать полезный зефир?
Берите зефир без глазури и без добавок, в составе должны быть пектин или агар-агар.

Что лучше при диете: пастила или мармелад?
Оба варианта допустимы, но мармелад чаще содержит красители, а пастила ближе к натуральному продукту.

Сколько можно есть зефира в день?
Обычно достаточно 1–2 штук в первой половине дня, чтобы не перегрузить рацион сахаром.

Мифы и правда

  • Миф: зефир и пастила абсолютно безвредны.
    Правда: при чрезмерном употреблении они повышают уровень сахара.

  • Миф: сладкое полностью запрещено при похудении.
    Правда: небольшие порции правильных сладостей могут оставаться в рационе.

  • Миф: только горький шоколад подходит для диеты.
    Правда: в умеренных количествах подойдут и другие низкокалорийные десерты.

Сон и психология

Отказ от сладкого часто вызывает стресс, который мешает спать. Именно поэтому постепенное сокращение сахара работает лучше, чем строгий запрет. Организм легче адаптируется, а эмоциональный фон остается стабильным.

Пастила и зефир, если выбирать их в классическом варианте без глазури и орехов, могут оставаться в рационе даже при похудении. Эти сладости содержат минимум жира, имеют умеренную калорийность и при правильном употреблении не мешают снижению веса. Главное — соблюдать меру, есть их в первой половине дня и не натощак. Такой подход помогает сохранить удовольствие от сладкого и не сорваться с диеты.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Порода — это приговор: кошки, которые запрограммированы на короткую жизнь
Домашние животные
Порода — это приговор: кошки, которые запрограммированы на короткую жизнь
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Садоводство, цветоводство
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Последние материалы
Лёд против морщин: криотерапия для лица, которая запускает омоложение без уколов и операций
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Прямое сообщение с Персидским заливом: Иран передал 34 км России
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Корсеты, прозрачность и серебро: тренды, которые делают свадьбы 2025 года дерзкими
Москва показала другое лицо: что 26 миллионов туристов нашли в ней кроме Кремля
Солнечная революция в Швейцарии: 30 лет мощности таят секрет вечной энергии
Забудьте про нажатия: секрет спелого авокадо кроется под крышечкой
Блестящие цилиндры или сожжённые сальники: может ли промывка спасти двигатель или навредит ещё больше
Тихий обвал здоровья рвётся из сна: пересып становится оружием массового поражения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.