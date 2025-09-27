Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алый сигнал светофора: красный маникюр превращается в талисман уверенности, но работает он не для всех
Ставка на премиум-сегмент: камчатский краб будет покорять Индию
Против кинокритика Долина* возбудили уголовное дело: его реакция и необычная просьба
Мебельный штамп, от которого страдают спальни: привычный элемент, который ворует пространство и гармонию
Кето-диета: почему не стоит повторять модный тренд — мнение врачей
Требование об остановке превращается в ловушку: ошибка стоит прав и денег
Секатор превращается в оружие: одно движение не в то время — и дерево может погибнуть
Паспорт как мультипасс: кому открывается египетская виза на 5 лет и карта резидента на полгода
Когда дождь не спасает: глобальное потепление толкает мир к водному коллапсу

Бег по асфальту — враг или тренажёр для суставов? Неожиданный ответ

Спорт

Бег давно стал одним из самых доступных и популярных видов физической активности. Но у многих возникает вопрос: безопасно ли заниматься им по твёрдому покрытию? Асфальт часто называют "опасным" для суставов и коленей. Однако современные исследования и практика показывают: всё зависит от техники, обуви и уровня нагрузки.

Пробежка под дождём
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пробежка под дождём

Можно ли бегать по асфальту

Да, можно. Но при наличии заболеваний суставов, позвоночника или других ограничений необходимо получить консультацию спортивного врача. Специалист определит, какой уровень нагрузки допустим, а в ряде случаев может даже рекомендовать беговые упражнения для укрепления тканей.

Безопасными считаются также грунт, трава и резиновые покрытия стадионов. Для восстановления после травм лучше использовать беговую дорожку. Но жителям городов всё равно приходится преодолевать хотя бы часть маршрутов по асфальту, особенно если речь идёт о подготовке к соревнованиям.

Противопоказания

Бег по асфальту не рекомендуют при:

  • травмах в острой фазе (стрессовый перелом, воспаление надкостницы);

  • сильной боли в коленях или голенях;

  • высокой температуре и инфекционных заболеваниях;

  • тяжёлых сердечно-сосудистых проблемах;

  • ожирении и беременности (решение принимает врач).

При появлении боли тренировки нужно прекратить и обратиться к специалисту.

Основные факторы риска

  1. Неправильная обувь. Отсутствие амортизации повышает ударную нагрузку.

  2. Монотонность движений. Асфальт ровный, мышцы работают однообразно, что может приводить к перегрузке.

  3. Чрезмерная интенсивность. Слишком большие объёмы и скорость повышают вероятность травм, вне зависимости от покрытия.

Влияет ли бег по асфальту на колени

Да, но не так, как принято считать. При адекватной нагрузке колени не разрушаются, а укрепляются: улучшается обмен веществ, ткани становятся плотнее. Опасность появляется при превышении допустимого объёма тренировок или неправильной технике.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бегать в обычных кроссовках для повседневной носки.
Последствие: суставы и связки получают чрезмерную нагрузку.
Альтернатива: выбирать специализированную беговую обувь с амортизацией.

Ошибка: резко увеличивать километраж.
Последствие: воспаление надкостницы, стрессовые переломы.
Альтернатива: повышать объём постепенно — не более чем на 10% в неделю.

Ошибка: тренироваться ежедневно без отдыха.
Последствие: хроническое перенапряжение.
Альтернатива: давать телу минимум один день восстановления.

Ошибка: бегать только по асфальту.
Последствие: перегрузка одних и тех же мышц.
Альтернатива: чередовать покрытия и включать грунт, стадион или беговую дорожку.

Как снизить риски

  • Подберите кроссовки с хорошей амортизацией и обновляйте их каждые 400-1000 км.

  • Освойте правильную технику бега: мягкая постановка стопы, стабильный корпус.

  • Включайте в маршрут подъемы и спуски, чтобы тренировать разные группы мышц.

  • Добавляйте силовые упражнения для укрепления корпуса и ног.

  • Делайте массаж, контрастный душ и лёгкую растяжку для восстановления.

А что если…

А что если использовать асфальт только как часть маршрута? Например, комбинировать городской пробег с участками по набережной, парку или грунтовым тропам. Такой подход снижает нагрузку на суставы и делает тренировку интереснее.

Плюсы и минусы бега по асфальту

Плюсы Минусы
Удобство и доступность: асфальт есть в каждом городе Более высокая ударная нагрузка
Подходит для подготовки к марафонам и городским забегам Монотонная работа мышц
Возможность контроля дистанции Требует специализированной обуви
Укрепляет суставы при правильной нагрузке Риск травм при нарушении техники

FAQ

Можно ли бегать по асфальту новичкам?
Да, но начинать стоит с небольших дистанций и низкого темпа.

Какую обувь выбрать?
Кроссовки с амортизацией, разработанные для шоссейного бега.

Сколько раз в неделю безопасно тренироваться?
Оптимально — 3-4 раза с обязательными днями отдыха.

Что лучше: бег по асфальту или по дорожке?
Дорожка мягче и безопаснее, но асфальт лучше готовит к реальным забегам.

Мифы и правда

Миф: асфальт разрушает суставы.
Правда: при адекватной нагрузке суставы укрепляются.

Миф: бегать можно только молодым.
Правда: бег полезен в любом возрасте при грамотной нагрузке.

Миф: кроссовки служат несколько лет.
Правда: амортизация снижается уже через 400-1000 км.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Садоводство, цветоводство
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Сжёг — плати, выбросил — плати: почему даже листья этой осенью стали проблемой
Садоводство, цветоводство
Сжёг — плати, выбросил — плати: почему даже листья этой осенью стали проблемой
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Новости спорта
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Последние материалы
Алый сигнал светофора: красный маникюр превращается в талисман уверенности, но работает он не для всех
Ставка на премиум-сегмент: камчатский краб будет покорять Индию
Против кинокритика Долина* возбудили уголовное дело: его реакция и необычная просьба
Мебельный штамп, от которого страдают спальни: привычный элемент, который ворует пространство и гармонию
Кето-диета: почему не стоит повторять модный тренд — мнение врачей
Требование об остановке превращается в ловушку: ошибка стоит прав и денег
Секатор превращается в оружие: одно движение не в то время — и дерево может погибнуть
Паспорт как мультипасс: кому открывается египетская виза на 5 лет и карта резидента на полгода
Когда дождь не спасает: глобальное потепление толкает мир к водному коллапсу
Почему ваши фрикадельки получаются сухими? Ответ в этом семейном рецепте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.