Новички теряются: 6 снарядов в зале, которые выглядят странно, но реально работают

Современный тренажёрный зал — это не только гантели и штанги. Сегодня здесь можно найти десятки специализированных снарядов, каждый из которых решает конкретные задачи. Одни помогают развить силу хвата, другие — укрепить корпус или добавить нагрузку к упражнениям с собственным весом. Разобраться в этом многообразии новичку непросто. Рассмотрим несколько популярных аксессуаров, которые часто встречаются в фитнес-центрах и кроссфит-залах.
Этот снаряд особенно ценят борцы и единоборцы. К шлему крепят цепь или прочные ленты, на которые навешивают дополнительное отягощение. Конструкция выдерживает до 150 кг и позволяет выполнять наклоны и разгибания шеи.
Главная цель — укрепить мышцы шеи, снизить риск травм и подготовить спортсмена к контактным видам спорта. Дополнительный плюс: возможность подключить шлем к кроссоверу с помощью карабина и варьировать нагрузку.
Жилет массой 10 кг и более используется для усложнения упражнений с собственным весом: подтягиваний, отжиманий, приседаний. Его часто применяют в кроссфите и функциональных тренировках.
Отягощение может быть фиксированным или регулируемым, что позволяет адаптировать жилет под разные задачи. Важная особенность — равномерное распределение веса, которое делает нагрузку безопасной для суставов. Современные модели изготавливаются из нейлона и полиэстера.
Этот аксессуар обязателен при работе с большими весами. Пояс фиксирует корпус в приседаниях, становой тяге и жимах, снижая нагрузку на позвоночник.
Пояса бывают разной ширины и жёсткости, изготавливаются из кожи, нейлона или синтетических материалов. Они снабжены прочными застёжками и ремнями, чтобы обеспечить надёжную поддержку.
В отличие от тяжелоатлетического, этот пояс используют для обратной задачи — добавления веса. Его надевают на подтягиваниях или отжиманиях на брусьях. К цепи или ремню крепят диски или гири.
Неопреновые и кожаные модели выдерживают до 200 кг. Подкладка из мягкого материала обеспечивает комфорт во время выполнения упражнений.
Этот снаряд выглядит как доска с рукоятками или обозначенными положениями для рук. Она позволяет менять угол постановки кистей и переносить акцент на разные группы мышц — грудь, плечи, трицепсы.
Большинство платформ выдерживают нагрузку до 150 кг. Материал — пластик или металл с нескользящим покрытием. Такой аксессуар помогает отработать технику и разнообразить тренировку.
Силиконовые или резиновые накладки на гриф штанги и рукояти тренажёров развивают силу хвата и выносливость предплечий.
Они бывают разных размеров и уровней жёсткости. Текстурированная поверхность обеспечивает лучшее сцепление. Расширитель делает упражнения тяжелее, но эффективнее: мышцы работают в новом режиме.
Ошибка: использовать тяжелоатлетический пояс при каждом подходе.
Последствие: мышцы кора ослабевают.
Альтернатива: применять пояс только для рекордных весов.
Ошибка: надевать жилет-утяжелитель на длительный бег без подготовки.
Последствие: перегрузка суставов и травмы.
Альтернатива: использовать жилет на коротких отрезках и в силовых упражнениях.
Ошибка: выбирать слишком тяжёлое отягощение для шлема.
Последствие: перенапряжение мышц шеи.
Альтернатива: начинать с лёгких весов и постепенно увеличивать нагрузку.
Ошибка: пренебрегать расширителями хвата.
Последствие: слабый хват ограничивает прогресс в тягах.
Альтернатива: включать накладки в тренировки хотя бы раз в неделю.
А что если объединить сразу несколько аксессуаров в одной тренировке? Например, использовать жилет-утяжелитель для подтягиваний, а затем закрепить дополнительный вес на поясе для брусьев. Добавить платформу для отжиманий, чтобы проработать грудные мышцы, и завершить занятие упражнениями с расширителями хвата. Такой комплекс поднимет эффективность занятий на новый уровень.
|Снаряд
|Плюсы
|Минусы
|Шлем для шеи
|Укрепляет мышцы, полезен борцам
|Узкая специализация
|Жилет-утяжелитель
|Универсален, регулируемая нагрузка
|Может перегрузить суставы
|Тяжелоатлетический пояс
|Защищает спину
|Ослабляет мышцы кора при частом использовании
|Пояс для отягощений
|Усложняет подтягивания и брусья
|Необходим прочный турник
|Платформа для отжиманий
|Улучшает технику, разнообразие
|Занимает место, не всегда нужна
|Расширитель хвата
|Развивает силу кистей и предплечий
|Повышает риск перетренированности
Какой снаряд выбрать новичку?
Жилет-утяжелитель и платформа для отжиманий — универсальные и простые в использовании.
Нужен ли тяжелоатлетический пояс каждому?
Нет, он необходим только при работе с большими весами в базовых упражнениях.
Чем пояс для отягощений отличается от жилета?
Пояс используют для дополнительного веса в подтягиваниях и брусьях, жилет — для нагрузки в упражнениях с собственным весом и беге.
Как часто использовать расширитель хвата?
Раз в неделю достаточно, чтобы прогрессировать без перенапряжения.
Миф: дополнительные аксессуары нужны только профессионалам.
Правда: многие из них полезны и новичкам, если использовать правильно.
Миф: пояс полностью исключает риск травм.
Правда: он снижает нагрузку, но техника всё равно играет решающую роль.
Миф: жилет-утяжелитель одинаково безопасен для всех.
Правда: при проблемах с суставами его стоит применять с осторожностью.
Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?