Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умерла актриса Людмила Гаврилова: фильмография, причина смерти, прощание сына
Никаких дрожжей и сложностей — идеальное печенье за 20 минут: творог, яблоки и чуть-чуть корицы
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Езда на малых оборотах ускоряет ремонт: как избежать дорогих ошибок
Не лев, а вурдалак древности: пропорции Сфинкса разоблачили мистификацию египтологов
Символ русской природы под угрозой: почему загадочная выхухоль балансирует на грани вымирания
Хлеб превращается в ловушку для аппетита: как мука сбивает сигналы мозга
Выстрелы, измены и любовь: чем закончился голливудский роман Мадонны и Шона Пенна
Сорняки готовят бунт: 10 врагов огорода внезапно превращаются в королей клумбы

Новички теряются: 6 снарядов в зале, которые выглядят странно, но реально работают

Спорт

Современный тренажёрный зал — это не только гантели и штанги. Сегодня здесь можно найти десятки специализированных снарядов, каждый из которых решает конкретные задачи. Одни помогают развить силу хвата, другие — укрепить корпус или добавить нагрузку к упражнениям с собственным весом. Разобраться в этом многообразии новичку непросто. Рассмотрим несколько популярных аксессуаров, которые часто встречаются в фитнес-центрах и кроссфит-залах.

Тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренировка

Шлем для тренировки мышц шеи

Этот снаряд особенно ценят борцы и единоборцы. К шлему крепят цепь или прочные ленты, на которые навешивают дополнительное отягощение. Конструкция выдерживает до 150 кг и позволяет выполнять наклоны и разгибания шеи.

Главная цель — укрепить мышцы шеи, снизить риск травм и подготовить спортсмена к контактным видам спорта. Дополнительный плюс: возможность подключить шлем к кроссоверу с помощью карабина и варьировать нагрузку.

Жилет-утяжелитель

Жилет массой 10 кг и более используется для усложнения упражнений с собственным весом: подтягиваний, отжиманий, приседаний. Его часто применяют в кроссфите и функциональных тренировках.

Отягощение может быть фиксированным или регулируемым, что позволяет адаптировать жилет под разные задачи. Важная особенность — равномерное распределение веса, которое делает нагрузку безопасной для суставов. Современные модели изготавливаются из нейлона и полиэстера.

Тяжелоатлетический пояс

Этот аксессуар обязателен при работе с большими весами. Пояс фиксирует корпус в приседаниях, становой тяге и жимах, снижая нагрузку на позвоночник.

Пояса бывают разной ширины и жёсткости, изготавливаются из кожи, нейлона или синтетических материалов. Они снабжены прочными застёжками и ремнями, чтобы обеспечить надёжную поддержку.

Пояс для отягощений

В отличие от тяжелоатлетического, этот пояс используют для обратной задачи — добавления веса. Его надевают на подтягиваниях или отжиманиях на брусьях. К цепи или ремню крепят диски или гири.

Неопреновые и кожаные модели выдерживают до 200 кг. Подкладка из мягкого материала обеспечивает комфорт во время выполнения упражнений.

Платформа для отжиманий

Этот снаряд выглядит как доска с рукоятками или обозначенными положениями для рук. Она позволяет менять угол постановки кистей и переносить акцент на разные группы мышц — грудь, плечи, трицепсы.

Большинство платформ выдерживают нагрузку до 150 кг. Материал — пластик или металл с нескользящим покрытием. Такой аксессуар помогает отработать технику и разнообразить тренировку.

Расширитель хвата

Силиконовые или резиновые накладки на гриф штанги и рукояти тренажёров развивают силу хвата и выносливость предплечий.

Они бывают разных размеров и уровней жёсткости. Текстурированная поверхность обеспечивает лучшее сцепление. Расширитель делает упражнения тяжелее, но эффективнее: мышцы работают в новом режиме.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать тяжелоатлетический пояс при каждом подходе.
Последствие: мышцы кора ослабевают.
Альтернатива: применять пояс только для рекордных весов.

Ошибка: надевать жилет-утяжелитель на длительный бег без подготовки.
Последствие: перегрузка суставов и травмы.
Альтернатива: использовать жилет на коротких отрезках и в силовых упражнениях.

Ошибка: выбирать слишком тяжёлое отягощение для шлема.
Последствие: перенапряжение мышц шеи.
Альтернатива: начинать с лёгких весов и постепенно увеличивать нагрузку.

Ошибка: пренебрегать расширителями хвата.
Последствие: слабый хват ограничивает прогресс в тягах.
Альтернатива: включать накладки в тренировки хотя бы раз в неделю.

А что если…

А что если объединить сразу несколько аксессуаров в одной тренировке? Например, использовать жилет-утяжелитель для подтягиваний, а затем закрепить дополнительный вес на поясе для брусьев. Добавить платформу для отжиманий, чтобы проработать грудные мышцы, и завершить занятие упражнениями с расширителями хвата. Такой комплекс поднимет эффективность занятий на новый уровень.

Плюсы и минусы аксессуаров

Снаряд Плюсы Минусы
Шлем для шеи Укрепляет мышцы, полезен борцам Узкая специализация
Жилет-утяжелитель Универсален, регулируемая нагрузка Может перегрузить суставы
Тяжелоатлетический пояс Защищает спину Ослабляет мышцы кора при частом использовании
Пояс для отягощений Усложняет подтягивания и брусья Необходим прочный турник
Платформа для отжиманий Улучшает технику, разнообразие Занимает место, не всегда нужна
Расширитель хвата Развивает силу кистей и предплечий Повышает риск перетренированности

FAQ

Какой снаряд выбрать новичку?
Жилет-утяжелитель и платформа для отжиманий — универсальные и простые в использовании.

Нужен ли тяжелоатлетический пояс каждому?
Нет, он необходим только при работе с большими весами в базовых упражнениях.

Чем пояс для отягощений отличается от жилета?
Пояс используют для дополнительного веса в подтягиваниях и брусьях, жилет — для нагрузки в упражнениях с собственным весом и беге.

Как часто использовать расширитель хвата?
Раз в неделю достаточно, чтобы прогрессировать без перенапряжения.

Мифы и правда

Миф: дополнительные аксессуары нужны только профессионалам.
Правда: многие из них полезны и новичкам, если использовать правильно.

Миф: пояс полностью исключает риск травм.
Правда: он снижает нагрузку, но техника всё равно играет решающую роль.

Миф: жилет-утяжелитель одинаково безопасен для всех.
Правда: при проблемах с суставами его стоит применять с осторожностью.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Садоводство, цветоводство
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Еда и рецепты
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Последние материалы
Каждый бокал как путешествие: южнокорейский бизнес предлагает новый шаг в мире вина
Прогулка, без которой невозможно представить Светлогорск: где спрятан главный фотофон города
Диагноз Брюса Уиллиса разделил семью: кто контролирует миллионное состояние
Когда рок встречается с кино: эти семь российских музыкантов доказали свой актёрский талант
Тёмный и нежный одновременно: брауни соединяет противоположности — новый взгляд на классику
Петухи кричат не зря: за их голосом скрываются мифы о свете, войне и конце времён
Лопата отдыхает: осенняя хитрость, которая работает лучше перекопки — земля сама всё сделает
Успокой нервы — спаси лицо: шаги к сиянию и молодости кожи под давлением стрессов
От засухи к массовым миграциям: климат готовит новый кризис человечества — загадка нулевого дня
Простые ритуалы обманывают старость: как сохранить силы без лекарств
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.