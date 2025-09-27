Батончик в кармане — враг в фигуре: здоровый перекус, который подставляет фигуру и ваше здоровье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:10
Спорт

С приходом лета и отпусков многие стремятся скорректировать питание, чтобы выглядеть стройнее. На первый взгляд, помощниками становятся так называемые "ПП-продукты": хлопья, мюсли, батончики, хлебцы, обезжиренные творожки и "легкие" соусы. Но за привлекательными надписями вроде "БИО" и "без сахара" нередко скрывается маркетинговый трюк. Специалисты Пермского Политеха объяснили, почему стоит внимательнее читать состав и не доверять упаковке безоговорочно.

Фото: freepik
Маркетинговая ловушка

Производители умело играют на ассоциациях со здоровьем. "Эко", "натуральный", "без ГМО", "органик" — эти слова давно вызывают доверие. Дополняют картину зелёные цвета, изображения злаков и фруктов, а также упоминания о "традиционных рецептах". Всё это формирует ощущение пользы, даже если внутри продукт далёк от домашней кухни.

"Еще одна уловка — использование слов со "здоровой" аурой… "эко", "натуральный", "без сахара", "БИО"", — рассказала доцент кафедры менеджмента и маркетинга Пермского Политеха Гульназ Суздалева.

Рекламные кампании усиливают эффект, привлекая инфлюенсеров или ссылаясь на исследования. При этом пищевая ценность указывается исходя из маленьких порций, что создаёт иллюзию "низкокалорийности".

Сравнение популярных полезных продуктов

Категория Плюсы Минусы и риски
Хлопья, мюсли, гранола Источник энергии, клетчатки Скрытый сахар, трансжиры, красители
Батончики Удобный перекус, белок Калорийность до 400 ккал, искусственные добавки
Хлебцы Высокая клетчатка, микроэлементы Могут вызывать проблемы с ЖКТ у детей
Джемы "без сахара" Стевия, эритрит — безопасны Сорбит и мальтит → вздутие и диарея
Обезжиренные продукты Меньше жира Снижение усвоения кальция, добавки для вкуса
Соки Витамины в сырье Нет клетчатки, быстрые скачки сахара

Как выбрать действительно полезное

  1. Читать состав, а не слоганы. Сахар может скрываться под разными названиями: фруктоза, сироп, мальтодекстрин.
  2. Проверять калорийность на 100 г продукта, а не на "порцию".
  3. Отдавать предпочтение цельным продуктам: свежим фруктам, овощам, цельнозерновому хлебу.
  4. Для перекуса выбирать орехи, ягоды или кусочек чёрного шоколада.
  5. Использовать блендер для приготовления смузи — так сохраняется клетчатка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ежедневный завтрак сладкими хлопьями.
    Последствие: скачки сахара, риск ожирения.
    Альтернатива: овсянка без добавок с фруктами и мёдом.

  • Ошибка: замена обеда протеиновыми батончиками.
    Последствие: переедание, скрытые калории.
    Альтернатива: бутерброд из цельнозернового хлеба с авокадо.

  • Ошибка: злоупотребление обезжиренными творожками.
    Последствие: нехватка витаминов A, D и E.
    Альтернатива: творог средней жирности без добавок.

Отказ от соков

Если вместо пакета сока выбрать цельное яблоко или апельсин, организм получит не только витамины, но и клетчатку. Она замедляет усвоение сахаров, снижает нагрузку на поджелудочную железу и обеспечивает более длительное чувство сытости. Такой выбор полезнее и для фигуры, и для микрофлоры кишечника.

FAQ

Как выбрать хлопья для завтрака?
Лучше брать варианты без глазури, добавок и сахара, состав которых ограничивается цельным зерном.

Сколько соков можно пить в день?
Согласно данным российских центров гигиены, максимум 500-700 мл для взрослого человека.

Что лучше — хлебцы или хлеб?
Для здоровых взрослых хлебцы могут быть хорошей заменой. Но при проблемах с ЖКТ лучше отдавать предпочтение обычному хлебу.

Мифы и правда

  • Миф: обезжиренные продукты всегда полезнее.
    Правда: без жира снижается усвоение кальция и витаминов.

  • Миф: безглютеновые изделия подходят всем.
    Правда: они полезны только людям с целиакией, остальным могут вредить.

  • Миф: протеиновые батончики помогают худеть.
    Правда: часто содержат столько же калорий, сколько плитка шоколада.

"Полезные" продукты из магазинов не всегда выполняют обещания на упаковке. Яркие слоганы "БИО", "без сахара" или "органик" могут скрывать избыток калорий, сахара, трансжиров и добавок. Чтобы действительно сохранить здоровье и фигуру, важно смотреть не на маркетинговые уловки, а на состав и выбирать цельные продукты: овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб, орехи. Только осознанный подход к питанию помогает поддерживать вес и не навредить организму.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
