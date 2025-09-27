Стоп, так нельзя: 5 фатальных ошибок в тренировках, которые отбросят вас назад

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Отсутствие прогресса, постоянная усталость, микротравмы и быстрое утомление — все это может быть симптомами неэффективной или неправильно построенной тренировки. Без руководства персонального тренера распознать эти сигналы бывает сложно. Ключевое отличие опытного атлета от новичка — внимание к деталям техники. Мы разберем самые распространенные ошибки в основных упражнениях, чтобы помочь вам тренироваться осознанно и безопасно.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фундамент: правильная разминка

Зачем она нужна? Разминка подготавливает тело к нагрузке: повышает температуру мышц, улучшает подвижность суставов и кровообращение, что напрямую снижает риск травм и повышает производительность.

Как делать правильно?

Разминка должна состоять из двух частей:

  1. Общая (5-10 минут): Легкое кардио на беговой дорожке, эллипсе или велотренажере. Цель — слегка вспотеть, а не выложиться.

  2. Специальная (подводящие подходы): Это подготовка к рабочим весам. Если ваш рабочий вес, например, 80 кг на жиме лежа, схема может выглядеть так:

    • Пустой гриф (20 кг) x 10-12 повторений (RPE 3-4)

    • 40 кг x 6-8 повторений (RPE 4-5)

    • 60 кг x 3-4 повторения (RPE 5-6)

Важное правило: Разминка не должна быть утомительной. Ее задача — подготовить центральную нервную систему и мышцы к работе, а не забрать все силы до начала основной тренировки, напоминает my-personaltrainer.it.

Ошибки разминки:

  • Полное отсутствие специальной части.

  • Слишком высокая интенсивность, ведущая к усталости.

  • Игнорирование подводящих подходов при работе с большими весами.

Ошибки в базовых упражнениях: жимовые движения (жим лежа, отжимания)

Жимовые движения (жим штанги лежа, стоя, отжимания на брусьях) задействуют грудь, плечи и трицепсы.

Ключевые принципы:

  • Стабильность лопаток: Перед началом движения сведите и опустите лопатки, как будто пытаетесь зажать между ними карандаш. Это создает прочную основу для жима и защищает плечевые суставы.

  • Траектория движения: Штанга или гантели не движутся по строго прямой линии. В жиме лежа траектория представляет собой легкую дугу: вниз — к низу груди, вверх — в сторону головы.

  • Положение локтей: Они не должны быть сильно разведены в стороны (риск для плеч) или прижаты к корпусу (смещает нагрузку на трицепс). Оптимальный угол — около 45-75 градусов по отношению к телу.

  • Амплитуда: Работайте в полную амплитуду, но без болевых ощущений. Штанга должна мягко касаться груди, а не отскакивать от нее.

Типичные ошибки:

  • Расслабленные лопатки во время жима.

  • "Клевок" тазом или отрыв головы от скамьи для помощи.

  • Баллистические отскоки штанги от груди.

  • Чрезмерный прогиб в пояснице (мост) в погоне за большим весом.

  • Работа в болезненной амплитуде, особенно в отжиманиях на брусьях.

Ошибки в тяговых движениях (тяга верхнего блока, подтягивания, тяга штанги в наклоне)

Тяги развивают мышцы спины (широчайшие, ромбовидные) и задние дельты.

Ключевые принципы:

  • Ментальная связь: Сосредоточьтесь на том, чтобы тянуть вес не руками, а локтями, направляя их назад и вниз. Руки — просто "крюки".

  • Сведение лопаток: В пиковой точке движения старайтесь свести лопатки вместе для максимального сокращения мышц спины.

  • Полная амплитуда: В подтягиваниях и тяге верхнего блока опускайтесь до полного распрямления рук, а подтягивайте перекладину к груди. В тягах в наклоне тяните снаряд к поясу или груди.

Типичные ошибки:

  • Тяга сгорбившись, с круглой спиной.

  • Работа за счет сгибателей рук (бицепса), а не мышц спины.

  • Использование инерции: раскачивание в подтягиваниях или рывковое движение в тягах.

  • Неполная амплитуда: недотягивание снаряда или неполное выпрямление рук.

  • Подъем плеч к ушам в верхней точке (перегрузка трапеций).

Ошибки в упражнениях на ноги (приседания, становая тяга, выпады)

Эти упражнения — фундамент для построения сильных ног и ягодиц.

Ключевые принципы:

  • Положение спины: На протяжении всего движения сохраняйте естественный прогиб в пояснице (нейтральное положение позвоночника). Не допускайте ее округления.

  • Дыхание и кор: Перед началом движения сделайте глубокий вдох и создайте внутрибрюшное давление, напрягая пресс (представьте, что вас сейчас ударят в живот). Это стабилизирует корпус.

  • Траектория: В приседаниях колени должны двигаться в направлении носков. В становой тяге штанга должна скользить вдоль голеней.

Типичные ошибки:

  • Округление спины в приседаниях и становой тяге.

  • Отсутствие напряжения в коре (пресс, ягодицы).

  • Выполнение упражнений, не подходящих под вашу анатомию (например, глубокие приседания при плохой подвижности голеностопа).

  • Сведение коленей внутрь во время подъема.

  • Искусственное "выталкивание" таза вперед в верхней точке становой тяги.

Упражнения на пресс и растяжка

Пресс:

  • Ошибка: При выполнении скручиваний многие помогают себе шеей или закидывают ноги под опору, что включает в работу поясничную мышцу, а не пресс.

  • Решение: Сфокусируйтесь на скручивании грудного отдела к тазу, не тяните себя за голову. Для изоляции лучше подходят подъемы ног в висе или "велосипед".

Растяжка:

  • Ошибка: Интенсивная статическая растяжка до или после силовой тренировки.

  • Решение: До тренировки — динамическая растяжка (махи, вращения). Глубокую статическую растяжку оставьте на отдельный день или конец недели, так как она расслабляет мышцы и может снизить силовые показатели.

Тренировки — это не только про вес на штанге, но и про качество движения. Сосредоточьтесь на технике, прислушивайтесь к своему телу и не стремитесь к прогрессу любой ценой. Правильная форма — это гарантия долгосрочных результатов и здоровья ваших суставов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
