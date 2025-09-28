Секрет рельефных рук раскрыт: это упражнение прокачает мышцы по-максимуму

С помощью этих альтернативных отжиманий вы сможете нарастить мышцы рук, не поднимая ни грамма.

Фото: wikimedia.org by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Упражнения для рук

Отжимания "Лучник"

После практики "Прямых подтягиваний" и "Пистолетных приседаний" (все упражнения выполняются с собственным весом) мы предлагаем вам несколько немного необычных отжиманий.

Отжимания "Лучник" — это упражнение, которое позволяет вам сосредоточиться на фазе отжимания на одной руке, одновременно используя другую.

Встаньте в упор для отжимания и вытяните руки примерно на ширину плеч.

Опуститесь, опираясь на левую руку.

Полностью выпрямите правую руку.

Вернитесь в исходное положение.

Повторите движение, выпрямляя левую руку.

Поочередно выполняйте 5 повторений.