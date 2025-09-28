Секрет рельефных рук раскрыт: это упражнение прокачает мышцы по-максимуму

С помощью этих альтернативных отжиманий вы сможете нарастить мышцы рук, не поднимая ни грамма.
Отжимания "Лучник"
После практики "Прямых подтягиваний" и "Пистолетных приседаний" (все упражнения выполняются с собственным весом) мы предлагаем вам несколько немного необычных отжиманий.
Отжимания "Лучник" — это упражнение, которое позволяет вам сосредоточиться на фазе отжимания на одной руке, одновременно используя другую.
Поочередно выполняйте 5 повторений.
Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.