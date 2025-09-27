Детокс-секрет стройности: эти продукты помогут вам похудеть за 7 дней

Очищение организма за неделю до летних каникул позволит вашему организму отдохнуть от токсинов, переедания и окислительного стресса.
"Летом из-за сильной жары пищеварительная система работает медленнее, и организм склонен задерживать больше жидкости: правильно составленная очищающая диета помогает печени, кишечнику и почкам работать лучше, уменьшая вздутие живота и прилив энергии", — подчёркивает Эмануэла Маттиуцци, эксперт по натуральному питанию.
Цель? На самом деле, не одна: очищающая диета позволяет вам облегчить тело и разум, улучшить пищеварение и отправиться в отпуск отдохнувшим. Достаточно всего 7 дней.
"Дайте волю сезонным фруктам и овощам, желательно сырым или приготовленным на пару, чтобы сохранить их антиоксидантные свойства", — комментирует Маттиуцци.
Для настоящей детоксикации "нужно исключить из рациона тяжёлые продукты.
Избегайте рафинированного сахара, алкоголя, обработанных продуктов, белой муки и красного мяса.
"Эти продукты стимулируют выработку кишечных токсинов и увеличивают нагрузку на печень и почки, которые и так испытывают стресс из-за жары", — предупреждает эксперт.
Также будьте осторожны с молочными продуктами: лучше исключить их или значительно сократить, особенно если они просроченные.
Детокс-диета также запрещает жареную пищу и солёные закуски в пакетиках, которые задерживают жидкость и раздражают слизистую оболочку пищеварительного тракта.
Избегайте жевательной резинки и газированных напитков: они вызывают вздутие живота и замедляют работу кишечника.
И будьте осторожны с приправами.
Используйте только оливковое масло первого холодного отжима и ограничьте потребление соли, заменив её специями и свежими ароматными травами.
Детокс-меню не должно быть изнурительным, но при этом функциональным и сытным.
"Секрет в разнообразии и продуктах, которые поддерживают работу печени и кишечный транзит", — объясняет Маттиуцци.
Пример предпраздничной очищающей диеты: Типичный день (можно повторить с небольшими вариациями)
Избегайте ужина после 20:00, пейте тёплый травяной чай перед сном и помните: не переживайте из-за весов; это не наша цель.
Детоксикация — это не гонка за лишним весом, а разумный способ повысить жизненный тонус, ясность мышления и общее самочувствие.
