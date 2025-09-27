Детокс-секрет стройности: эти продукты помогут вам похудеть за 7 дней

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Очищение организма за неделю до летних каникул позволит вашему организму отдохнуть от токсинов, переедания и окислительного стресса.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Худеющая девушка

"Летом из-за сильной жары пищеварительная система работает медленнее, и организм склонен задерживать больше жидкости: правильно составленная очищающая диета помогает печени, кишечнику и почкам работать лучше, уменьшая вздутие живота и прилив энергии", — подчёркивает Эмануэла Маттиуцци, эксперт по натуральному питанию.

Цель? На самом деле, не одна: очищающая диета позволяет вам облегчить тело и разум, улучшить пищеварение и отправиться в отпуск отдохнувшим. Достаточно всего 7 дней.

Детокс-диета

"Дайте волю сезонным фруктам и овощам, желательно сырым или приготовленным на пару, чтобы сохранить их антиоксидантные свойства", — комментирует Маттиуцци.

  1. Выбирайте артишоки, огурцы, арбуз, дыню, фенхель, цикорий и ананас. Эти растительные продукты богаты водой, клетчаткой и калием, обладают мочегонным и ощелачивающим эффектом, идеально подходящим для борьбы с задержкой жидкости и воспалением в клетках.
  2. Никогда не отказывайтесь от цельнозерновых продуктов (киноа, красного риса, полбы), бобовых в небольших количествах, масличных семян (льна, тыквы) и детокс-специй, таких как куркума, имбирь и фенхель.
  3. Пейте не менее 2 литров в день, включая негазированную воду, очищающие травяные чаи (берёзовый, крапива и одуванчик) и воду с лимоном по утрам.
  4. Избегайте кофе и чёрного чая. Лучше потягивать зелёный чай или ройбуш, которые менее бодрят и более богаты полифенолами. Животные белки? Да, но в небольших количествах и только из нежирной рыбы и белого мяса.

Детокс-диета: основные правила (и почему)

Для настоящей детоксикации "нужно исключить из рациона тяжёлые продукты.

Избегайте рафинированного сахара, алкоголя, обработанных продуктов, белой муки и красного мяса.

"Эти продукты стимулируют выработку кишечных токсинов и увеличивают нагрузку на печень и почки, которые и так испытывают стресс из-за жары", — предупреждает эксперт.

Также будьте осторожны с молочными продуктами: лучше исключить их или значительно сократить, особенно если они просроченные.

Детокс-диета также запрещает жареную пищу и солёные закуски в пакетиках, которые задерживают жидкость и раздражают слизистую оболочку пищеварительного тракта.

Избегайте жевательной резинки и газированных напитков: они вызывают вздутие живота и замедляют работу кишечника.

И будьте осторожны с приправами.

Используйте только оливковое масло первого холодного отжима и ограничьте потребление соли, заменив её специями и свежими ароматными травами.

Детокс-меню: вот как это сделать

Детокс-меню не должно быть изнурительным, но при этом функциональным и сытным.

"Секрет в разнообразии и продуктах, которые поддерживают работу печени и кишечный транзит", — объясняет Маттиуцци.

Пример предпраздничной очищающей диеты: Типичный день (можно повторить с небольшими вариациями)

  • Завтрак: 1 стакан тёплой воды с лимоном, 2 ломтика цельнозернового хлеба с тахини и киви.
  • Перекус: Сырая морковь или ассорти из свежих летних фруктов (дыня, персики, арбуз).
  • Обед: Микс-салат с фенхелем, огурцом, рукколой, тыквенными семечками + киноа + хумус.
  • Полдник: Холодный берёзовый чай + 10 миндальных орехов или 10 фисташек.
  • Ужин: Холодный суп из цуккини с мятой + филе скумбрии на пару + обжаренный цикорий с чесноком. Заключительный совет от эксперта:

Избегайте ужина после 20:00, пейте тёплый травяной чай перед сном и помните: не переживайте из-за весов; это не наша цель.

Детоксикация — это не гонка за лишним весом, а разумный способ повысить жизненный тонус, ясность мышления и общее самочувствие.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
