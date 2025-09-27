Руки, как у бога: спортивный учёный раскрыл 3 главных ошибки в тренировках

Независимо от того, тренируете ли вы руки ради красоты или ради эффективности, вот ключевые моменты, которые стоит учесть.

Если у вас возникают трудности с выполнением молотковых сгибаний рук, но вы не видите результатов, спортивный учёный доктор Майк Израэтель предлагает взглянуть на вещи реалистично, описывая основные ошибки, которые многие допускают при тренировке рук.

В недавнем видео на YouTube Израэтель перечисляет пять ошибок, которых следует избегать, чтобы руки были больше: от ограниченной амплитуды движений и устаревших привычек в программе тренировок до полного игнорирования мышц предплечья.

Возьмите на заметку для следующей тренировки бицепсов и других групп мышц рук:

Вам не нужен отдельный "день для рук"

Идея о том, что бицепсы и трицепсы следует тренировать вместе в один день, сейчас устарела и часто не нужна

"В этом нет явных преимуществ", — объясняет Израэтель. "На самом деле, если бицепсы уже болят, диапазон движений трицепсов сокращается".

Проблема, по его словам, заключается в первую очередь в организации восстановления.

"Трицепсы болят два-три дня. Бицепсы восстанавливаются за один-два. Поэтому, если вы всегда тренируете их вместе, вам в конечном итоге приходится неоправданно снижать интенсивность или объём нагрузки на трицепсы", — отметил эксперт.

День для рук, конечно, может быть интересным. Но Израэтель советует: "Если вам приходится портить остальную часть программы, чтобы включить день для рук… возможно, лучше оставить его в покое".

Всегда придерживайтесь одного и того же диапазона повторений

"Подходы по 5-8 повторений могут развить ваши бицепсы и трицепсы на 100%… но то же самое касается подходов по 12-30 повторений", — говорит Израэтель.

По его словам, каждый диапазон повторений эффективен до определённого момента, но затем наступает плато. Именно вариативность действительно стимулирует рост. В целом, не бойтесь экспериментировать с большим количеством повторений, когда чувствуете, что ваш обычный режим теряет эффективность.

Недостаточная растяжка мышц

Израэтель предупреждает, что сгибания рук стоя часто неэффективны из-за неблагоприятного угла силы тяжести. Решение? Сгибания рук с гантелями лёжа. Вероятно, одно из самых сложных и эффективных упражнений для бицепсов.

Почему? "Они растягивают бицепсы с максимальной нагрузкой… в самой глубокой точке растяжения". То же самое касается упражнений типа "сокрушения черепа": "Выполняя движение полностью… вы получаете больше застоя, больше боли в мышцах и больше роста".

Плохая тренировка рук (и некачественная)

Если вы тренируете бицепсы всего раз в неделю и действительно хотите набрать массу, возможно, вам стоит повысить свою тренировку.

Трицепсы можно тренировать интенсивно два-три раза в неделю, в большинстве случаев. Бицепсы можно тренировать три-четыре раза в неделю.

Это небольшие мышцы: им не нужна неделя на восстановление". Если ваш тренировочный план позволяет, Израэтель рекомендует включать от двух до четырёх тренировок в неделю, посвящённых рукам, при условии, что фаза восстановления хорошо контролируется.

Не забывайте о предплечьях

"Предплечья могут существенно повлиять на общий вид ваших рук", — говорит Израэтель.

Если вы действительно хотите визуально улучшить свою фигуру, включите их в свою тренировку: "От трёх до шести подходов отжиманий на предплечьях несколько раз в неделю действительно могут сделать ваши предплечья гораздо более заметными".