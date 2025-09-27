Больше, чем просто бицепс: 3 золотых правила от доктора Вулфа для взрывного роста мышц

Когда речь заходит о тренировке рук, обычно существует два лагеря: те, кто делает сгибания рук каждый день, и те, кто всегда предпочитает тренировать бицепсы косвенно, с помощью многосуставных упражнений.
Однако, по словам доктора Майло Вулфа, исследователя, специализирующегося на мышечной гипертрофии, ни один из этих подходов не является полностью эффективным.
"Трицепс примерно в два с половиной раза больше бицепса, — объясняет доктор Вольф в новом видео на YouTube, — и сгибатели локтя задействуют не только бицепс".
Другими словами, классическая программа из нескольких сгибаний рук и отжиманий на блоке недостаточна для максимального роста мышц. Чтобы по-настоящему оптимизировать тренировку рук, Вольф предлагает ряд практических советов, основанных на 32 научных исследованиях.
Для правильной тренировки рук необходимо понимать их полную анатомию.
"Двуглавая мышца сгибает плечо, локоть и супинирует запястье", — напоминает нам Вольф.
Но они не единственные.
"Плечевая и плечелучевая мышцы фактически составляют около половины общего объёма сгибателей локтя. Если вы ограничиваетесь сгибаниями рук на бицепс, пренебрегая плечевой и плечелучевой мышцами, вы упускаете более 50% потенциала роста этих мышц", — отметил он.
Однако трицепсы часто недооценивают: "Они выполняют противоположное бицепсу действие: разгибают локоть, а в случае с длинной головкой — и плечо. Поэтому важно тренировать длинную головку в полностью растянутом положении для эффективной стимуляции роста".
Любимые упражнения Вулфа для рук имеют общую черту: задействовать каждую мышечную головку во всем диапазоне движения и отдавать предпочтение растягивающим позициям, которые, как показывают исследования, особенно эффективны для гипертрофии.
"Для бицепсов я рекомендую упражнения с акцентом на растяжку, такие как сгибание рук на наклонной скамье или сгибание рук на тросе. Я включаю супинационные или концентрированные сгибания рук", — рассказал эксперт.
Та же логика применима и к трицепсам.
"Я бы начал с разгибания рук над головой, с помощью тросов или гантелей, чтобы максимально проработать длинную головку. Затем я бы включил разгибание рук лёжа, например, жим лёжа или JM-жим. По желанию я бы добавил жим лёжа узким хватом: он не так эффективен для гипертрофии, как два других упражнения, но всё же является хорошим дополнением", — добавил он.
Объём работы зависит от вашей общей тренировочной программы.
"Если вы уже делаете 20 подходов отжиманий и подтягиваний в неделю, у вас накопилось около 10 косвенных подходов для рук. Затем вы можете добавить 10 прямых подходов для бицепсов и 10 для трицепсов, доведя общее количество до 20 — разумный объём для большинства людей", — рассказал Вольф.
Однако тем, кто стремится к более быстрому росту, необходимо лучше распределять нагрузку.
Чтобы специализировать руки и выполнять 30-40 подходов на мышцу в неделю, следует распределить их на три или четыре тренировки.
Правило: каждые 10 дополнительных подходов на мышцу требуют дополнительного тренировочного дня. Таким образом, 20 подходов в неделю означают две тренировки, 30 подходов — три тренировки, 40 подходов — четыре тренировки.
Важно не то, сколько вы тренируетесь, а то, как вы это делаете. Доктор Вольф рекомендует приближаться к отказу, не перегорая слишком рано.
"В первом подходе я работаю с одним-двумя повторениями до отказа. Однако в последнем подходе я работаю до полного отказа или даже дальше, выполняя частичные повторения в полностью растянутом положении. Например, в разгибании рук над головой на трицепс я добавляю частичные повторения сверх классического диапазона, чтобы усилить стимул", — уточнил он.
Прогрессия также важна: "В первом подходе я использую так называемую двойную прогрессию. Если я делаю сгибание рук в трёх подходах по 10-15 повторений, я выбираю вес, который позволяет мне сделать 10-11 повторений в первом подходе. Когда я дохожу до 15 или более, я увеличиваю вес в следующем подходе. Остальные подходы могут оставаться неизменными; важно прогрессировать в первом подходе".
