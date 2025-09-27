Силовые тренировки после 40: не просто фитнес, а медицинская страховка для долголетия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Сентябрь — месяц новых решений. После праздников многие возвращаются в спортзал и к более сбалансированной жизни. Но хотя начать легко, поддерживать постоянство — это совсем другая история.

Кардио тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Кардио тренировка

Согласно недавнему опросу YouGov для Virgin Active, 26% итальянцев, которые не занимаются спортом регулярно, называют отсутствие мотивации главным препятствием.

Оправданий предостаточно, но часто не хватает одного: настоящей внутренней мотивации. Однако есть план, как вернуться к регулярным тренировкам.

"Слишком часто мы ищем внешних стимулов — хвастаемся своей фигурой, сравниваем себя с другими, — но в долгосрочной перспективе этого недостаточно. Устойчивая мотивация рождается из желания заботиться о себе, а не из стремления к результатам", — объясняет Лара Пелаготти, психолог и психотерапевт.

По ее словам, чтобы выстроить стабильную программу тренировок, нужно идти небольшими шагами, прислушиваться к своему телу и получать от этого удовольствие. Только так тренировки могут стать устойчивой привычкой. Вот план, который поможет вернуться к регулярным тренировкам.

Сегодня тренировки стали частью ежедневного ухода за собой. Вы идёте в спортзал не для того, чтобы превзойти других, а чтобы заново открыть себя.

Эта эволюция нашла отражение и в услугах фитнес-клубов: это не просто тренировки, а пространства для восстановления, релаксации и совместной работы. Ведь благополучие измеряется не только поднятыми килограммами или пройденными километрами, но и балансом, энергией и способностью справиться с трудностями дня.

Силовые тренировки: медицинская страховка

Есть один элемент, который, по мнению науки, крайне важен, особенно после 40 лет: силовые тренировки. По данным ВОЗ, они должны быть частью вашей повседневной жизни не реже двух раз в неделю. И не только из эстетических соображений: они помогают защитить мышцы, кости, обмен веществ и мозг.

"Мышечная масса — настоящий орган долголетия", — объясняет Кристина Томази, врач и эксперт по метаболическому здоровью.

После 40 силовые тренировки — это не просто вариант, это необходимость. Каждое мышечное сокращение высвобождает полезные молекулы, которые улучшают обмен веществ, иммунную систему, мозг и сердце. Это лучшая медицинская страховка, которую мы можем себе обеспечить.

Где искать силу?

Неудивительно, что всё больше людей, даже старше 55 лет, начинают заниматься силовыми тренировками в поисках силы, жизненной энергии и жизненного тонуса. Ключевое слово — не "усилие", а "осознанность".

В эпоху, когда нас бомбардируют внешними раздражителями, задача — снова заглянуть внутрь себя. И именно в этом заключается послание новой кампании Virgin Active: "Всё здесь, внутри".

Это приглашение заново открыть то, чем мы уже обладаем — нашу внутреннюю силу — и использовать её как движущую силу, чтобы снова начать двигаться осознанно.

Не нужно переусердствовать, не нужно гнаться за нереальными идеалами. Всё, что вам нужно сделать, — это начать заново, пусть даже медленно, пусть даже с малого. Потому что всё, что нам нужно для улучшения самочувствия, уже есть внутри нас.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
