Организм спит после праздников: 6 упражнений разбудят мышцы без перегрузки

После праздников многим сложно вернуться в привычный ритм тренировок. Организм еще тяжёлый от угощений, а силы будто ушли на каникулы. Но начинать можно мягко — с простых упражнений, которые дадут тонус мышцам и помогут снова почувствовать лёгкость. Комплекс состоит из шести движений, которые задействуют всё тело и при этом не перегружают.
Классика, которая работает всегда. Встаньте в планку, ладони чуть шире плеч. Опускайтесь вниз до касания грудью пола и поднимайтесь обратно. Если сложно, можно отжиматься с колен или от устойчивой поверхности.
Лягте на спину, руки за голову, ноги под углом 90 градусов. Поднимайте корпус к коленям. Это упражнение активно включает мышцы пресса и помогает вернуть подтянутый живот.
Примите положение планки. Поочередно подтягивайте колени к груди, сохраняя спину ровной. Движение имитирует бег в упоре и эффективно работает на пресс, руки и выносливость.
Поставьте стопы чуть шире плеч. Наклонитесь и упритесь ладонями в пол. Переносите руки вперёд до положения планки, задержитесь и вернитесь назад. Это упражнение отлично растягивает заднюю поверхность ног и включает мышцы корпуса.
Встаньте прямо, ноги вместе, руки вдоль тела. Прыжком разведите ноги в стороны и хлопните ладонями над головой. Вернитесь обратно. Это упражнение поднимает пульс и сжигает калории, при этом оставаясь лёгким.
Встаньте в полуприсед, колени и носки смотрят в одну сторону. Резко выпрямитесь и выпрыгните вверх. Приземляйтесь мягко. Для облегчённого варианта можно делать обычные приседания без прыжка.
Начните тренировку с лёгкой разминки — вращение суставов, наклоны, лёгкий бег на месте.
Делайте круг из всех упражнений по 20 повторов, кроме отжиманий (их выполняйте по максимуму).
Отдых регулируйте по самочувствию: от 10-15 секунд до полной паузы.
Постепенно увеличивайте количество кругов — от одного до трёх.
Если нагрузка кажется лёгкой, усложняйте: добавляйте больше повторов, ускоряйте темп или используйте утяжелители.
Ошибка: делать упражнения без разминки.
Последствие: повышенный риск травмы.
Альтернатива: уделите 10 минут лёгкому разогреву.
Ошибка: выполнять слишком быстрый темп.
Последствие: перегрузка сердца и потеря техники.
Альтернатива: начинайте медленно и только потом ускоряйтесь.
Ошибка: работать "через силу" при боли.
Последствие: травмы суставов или мышц.
Альтернатива: замените упражнение на более щадящее.
Не страшно. Все упражнения легко адаптируются. Вместо выпрыгиваний — обычные приседания, вместо Jumping Jack's — шаги с разведением рук. Даже в упрощённом варианте они дадут пользу.
|Плюсы
|Минусы
|Простота выполнения, подходит новичкам
|Может показаться лёгким для опытных спортсменов
|Не нужен инвентарь, только коврик
|Прыжковые элементы не подходят при лишнем весе
|Задействуются все группы мышц
|Требуется контроль техники
|Можно тренироваться дома
|Для прогресса со временем придётся усложнять
Как часто делать комплекс?
2-3 раза в неделю, постепенно добавляя круги.
Нужен ли инвентарь?
Нет, достаточно коврика.
Можно ли худеть с помощью этого комплекса?
Да, особенно если добавить кардионагрузку и скорректировать питание.
Миф: лёгкие упражнения неэффективны.
Правда: регулярность важнее интенсивности. Даже простые движения укрепляют тело.
Миф: нужно сразу идти в зал после праздников.
Правда: домашний комплекс поможет мягко вернуться в ритм.
Миф: отжимания только для мужчин.
Правда: это универсальное упражнение для всех.
Jumping Jack's впервые использовали в армии США как элемент разминки.
Отжимания входят в программы тестирования физподготовки во многих странах.
"Скалолаз" считается одним из лучших упражнений для пресса без оборудования.
Домашние комплексы тренировок стали популярны ещё в 1980-х благодаря видеокассетам с аэробикой. Сегодня их место заняли онлайн-программы и мобильные приложения, но суть осталась прежней — минимум инвентаря, максимум пользы.
Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.