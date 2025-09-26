Больше часов в сутках: как ранний подъем и тренировки меняют ощущение времени

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Преимущества утренних тренировок хорошо задокументированы.

Утро и свет
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утро и свет

Например, согласно исследованию 2024 года, опубликованному в журнале Journal of Health Psychology, утреннее воздействие солнца улучшает качество сна. А прогулки рано утром, а не днём, могут улучшить регуляцию артериального давления, чувствительность к инсулину и общее состояние обмена веществ, согласно исследованию 2023 года, опубликованному в журнале Journal of Physology.

В цифровом мире, где так много говорят о преимуществах структуры и распорядка дня, нужно убедиться лично, насколько реальна шумиха вокруг раннего подъёма на тренировку.

Просыпаться всегда будет трудно, но награда будет огромной.

Другие преимущества ранних тренировок

Так вы научитесь ценить свободу, которую даёт ранний подъём. Поговорка "в сутках никогда не бывает достаточно часов" кажется менее актуальной, когда просыпаешься до рассвета.

Хотя исследования когнитивных преимуществ ранних тренировок всё ещё продолжают изучаться, согласно исследованию 2021 года, опубликованному в "Журнале клинической медицины", физические упражнения определённо улучшают память и концентрацию внимания

Как вставать рано, будучи совой

Изменить привычку непросто, особенно для того, кто был совой всю свою жизнь. Если вы поздно ложитесь, вот несколько советов, как покорить рассвет (как для того, кто сейчас пытается не сдаваться).

Поставьте себе цель

Чётко определите мотивацию, которая движет вашими утренними усилиями; так будет гораздо легче с ними справиться. Возможно, это снижение стресса, подготовка к забегу или просто возвращение к полноценной жизни после обеда.

Подготовка накануне вечером

Самый важный фактор успешной утренней тренировки? Вечерняя подготовка.

  1. Разложите одежду, установите таймер на кофеварке и держите под рукой что-нибудь быстрое и вкусное, например, банан или протеиновый батончик.
  2. Найдите партнёра, который будет нести ответственность
  3. Ничто так не поднимает с постели, как друг, который ждёт тебя.
  4. Ставьте реалистичные цели

Формирование привычки занимает не так мало времени. Пообещайте себе две недели движения раньше, если полная смена образа жизни кажется вам невыносимой. Не торопитесь, будьте последовательны и, самое главное, будьте добры к себе. Вы даёте своему телу и разуму всё, что можете, и этим можно гордиться.

Перемены обычно даются сложно. Чаще всего они пугают и вызывают дискомфорт.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
