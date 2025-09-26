Гвинет Пэлтроу раскрыла тайну: вот как получить пресс мечты без йоги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:45
Спорт

Знаете этот тренажёр, который так часто можно увидеть в спортзалах и, всё чаще, в шикарных гостиных знаменитостей, особенно за рубежом? Это эллиптический тренажёр.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Этот незаменимый фитнес-тренажер периодически возвращается на первый план — как узкие джинсы или платья-футляры — и сегодня он снова у всех на устах.

Такие знаменитости, как Дженнифер Энистон и Ева Лонгория, поддерживают эту программу, заявляя о её пользе для своих ежедневных тренировок. Конечно, Энистон, например, умело чередует её с другими тренировками, чтобы насладиться своей любимой тренировкой 15-15-15 и получить гораздо больше удовольствия: сначала звезда 15 минут крутит педали на велотренажере, затем 15 минут на эллиптическом тренажере и, наконец, 15 минут бежит на беговой дорожке. И вот почему этот тренажёр — один из самых популярных в спортзале.

Преимущества эллиптических тренировок

Давайте посмотрим правде в глаза: эллиптический тренажёр ценят за его ощутимую пользу, что делает его популярным выбором для тех, кто ищет быстрых результатов и нуждается в защите суставов и спины.

Например, пользу эллиптического тренажёра для спины теперь признают даже физиотерапевты: как объясняют специалисты клиники Кливленда, плавные движения снижают нагрузку на колени и позвоночник, помогая укреплять мышцы без травм.

Неслучайно в Италии снова в моде фитнес с низкой ударной нагрузкой и высоким результатом. Что это значит? HILIT (High-Intensity, Low-Impact) включает в себя высокоинтенсивные упражнения, но, в отличие от HIIT, они низкоударны. Это означает, что, несмотря на короткие интенсивные серии упражнений, они повышают частоту сердечных сокращений и развивают силу и выносливость благодаря движениям без прыжков. Более того, они требуют низких энергетических затрат и поэтому являются устойчивыми во всех отношениях.

Эллиптический тренажер для похудения

Сжигание калорий, ускорение метаболизма — эта мантра суммирует все преимущества эллиптического тренажера и его доказанную эффективность в снижении веса. Достаточно сказать, что при правильном сопротивлении 30-минутная тренировка на эллиптическом тренажере может сжечь до 400 калорий.

И дело не только в цифрах: эллиптический тренажёр повышает выносливость и стимулирует метаболизм, что делает его идеальным вариантом для тех, кто хочет похудеть, не вынося бесконечных марафонов на беговой дорожке.

Неудивительно, что, например, Элль Макферсон, квинтэссенция "Тела", продолжает говорить об "умных и стильных" ежедневных тренировках с использованием эллиптического тренажёра.

А помогает ли эллиптический тренажёр уменьшить целлюлит? Миф или реальность?

Да, эллиптический тренажёр тоже может помочь с целлюлитом. Он не творит чудес, но он улучшает кровообращение и тонизирует ноги и ягодицы. Результат? Эффект апельсиновой корки может стать менее заметным при постоянных занятиях и высокой нагрузке.

На Reddit многие женщины отмечают, что сочетание эллиптического тренажёра с силовыми упражнениями для ног действительно со временем уменьшает целлюлит: комбинация, более эффективная, чем любой чудодейственный крем.

Польза эллиптического тренажёра для живота

Одно из самых эффектных преимуществ эллиптического тренажёра — его способность задействовать мышцы кора. Пресс работает в синергии со спиной и тазом, улучшая осанку и тонус живота.

Тренировка, которая, как Гвинет Пэлтроу неоднократно объясняла в своем блоге Goop, максимально приближена к осознанной практике, и вам не придется раскатывать коврик для йоги.

Но это ещё не всё. Движение рычагов эллиптического тренажёра вперёд и назад задействует бицепсы, трицепсы, грудные и широчайшие мышцы спины, в то время как ноги и ягодицы остаются в центре внимания. Именно поэтому эллиптический тренажёр — это настоящая тренировка для всего тела. Не просто кардио, а комплексное тонизирование.

И всё это без эффекта "объема", который пугает многих женщин: силуэт остаётся стройным, подтянутым и очень подиумным.

Преимущества и противопоказания 

Баланс — это главное: об этом следует помнить во время тренировок на эллиптическом тренажёре. Как и во всём элегантном, здесь важна умеренность.

Эксперты отмечают, что регулярное использование эллиптического тренажёра имеет свои преимущества и противопоказания, особенно если заниматься без надлежащего планирования: тем, у кого есть серьёзные проблемы с суставами, равновесием или сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует проконсультироваться с врачом перед началом занятий.

Эллиптический тренажёр — действительно доступный тренажёр, но его следует использовать с правильной техникой и постепенно.

Почему эллиптический тренажёр — это новый фитнес-тренд? Тренировки на эллиптическом тренажёре — это забота о своём теле с изяществом и умом: больше энергии, меньше нагрузки на спину и суставы. К тому же, ваш пресс и ягодицы будут вам благодарны.

Это фитнес-версия маленького чёрного платья: незаменимая, элегантная, вне времени. И, главное, она работает.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
