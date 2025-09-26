Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Призрак прошлого: британский политик собирается править сектором Газа
Секретный щит России: ПВО уничтожило почти 2 тысячи БПЛА и ракеты НАТО
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Секретный удар Днепра: ВСУ лишаются главного козыря на фронте
Юг идет в атаку: успехи ВС РФ на территории ДНР
Обычные животные с необычными способностями: как они помогают находить болезни людей на старте
Забытые методы снова в ходу: как ремонт агрегатов стал выгоднее замены
Восток пошёл вглубь: российская армия выдавливает ВСУ
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели

Обычная планка надоела? С этим инвентарем она превращается в испытание на выносливость

4:35
Спорт

Сильный корпус — основа не только красивого тела, но и здоровья в целом. Многие уверены, что для прокачки пресса нужны тренажёры или абонемент в зал, но на деле достаточно одной гантели. Этот доступный инвентарь помогает усложнить привычные упражнения и вывести тренировку на новый уровень.

Фитнес тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес тренировка

Со временем обычные скручивания или планка перестают давать нужный эффект: мышцы адаптируются, и прогресс останавливается. Добавляя отягощение, мы заставляем мышцы работать интенсивнее, формируем рельеф и развиваем выносливость. При этом под "кором" понимаются не только прямые мышцы живота, но и косые, поперечные, мышцы поясницы и стабилизаторы таза.

Почему гантель работает

Гантель создаёт дополнительное сопротивление. Это не только нагрузка на пресс, но и тренировка баланса. Упражнения становятся функциональными: они развивают тело комплексно, а не изолированно.

Сравнение нагрузок

Формат Нагрузка Минусы
Без отягощений Подходит новичкам, безопасно Быстро наступает адаптация
С гантелью Развитие силы, рельефа и выносливости Требуется техника, риск ошибок

Основные упражнения с гантелью

Скручивания

Лягте на спину, согните колени, стопы прижмите к полу. Гантель удерживайте обеими руками на уровне груди. На выдохе поднимайте корпус, вытягивая вес вперёд и вверх. Опускайтесь медленно, сохраняя напряжение.
Советы:

  • не тяните шею, взгляд направлен вверх;

  • избегайте рывков, концентрируйтесь на времени под нагрузкой.

3-4 подхода по 12-15 повторений дадут отличный эффект.

Русские твисты

Сядьте на пол, корпус слегка назад, ноги можно поднять или оставить на полу. Гантель держите перед собой. Развороты корпуса выполняйте плавно, касаясь весом пола рядом с бедром.
Это упражнение прокачивает косые мышцы и формирует V-образный силуэт.

Мельница

Встаньте прямо, ноги шире плеч. Одну руку с гантелью вытяните вверх, вторую опустите. На наклоне ведите свободную руку к стопе, удерживая гантель над головой.
3-4 подхода по 8-10 повторов на каждую сторону укрепят поясницу и стабилизируют корпус.

Планка с гантелью

Классическая планка, но с усложнением: перекладывайте гантель из стороны в сторону или удерживайте её на спине. Отлично развивает выносливость.

Советы шаг за шагом

  • Начните с лёгкой разминки: вращение корпуса, наклоны, дыхательные упражнения.

  • Подберите вес гантели — 4-6 кг для старта.

  • Выполняйте упражнения 2-3 раза в неделю, не чаще.

  • Контролируйте дыхание: усилие — на выдохе.

  • Записывайте результаты — количество повторов и подходов.

А что если…

А что если тренироваться вообще без гантелей? Да, пресс всё равно будет работать, но для продвинутого уровня этого мало. Отягощение нужно, чтобы мышцы не привыкали и продолжали развиваться.

FAQ

Как выбрать вес гантели?
Для начала хватит 4-6 кг. Когда упражнения станут лёгкими, увеличивайте вес.

Сколько стоит гантель?
Базовые модели можно купить от 1000-1500 рублей, регулируемые стоят дороже, но заменяют целый набор.

Что лучше: гантель или тренажёр?
Для пресса гантель эффективнее и доступнее. Тренажёры больше нужны для изоляции мышц.

Мифы и правда

  • Миф: пресс качается только в спортзале.
    Правда: дома с одной гантелью можно достичь отличных результатов.
    Миф: для кубиков нужны сотни повторов.

  • Правда: важнее техника, отягощение и питание.
    Миф: упражнения на пресс убирают жир с живота.
    Правда: жир уходит за счёт дефицита калорий, а упражнения формируют мышцы.

Сон и психология

Нагрузка на пресс улучшает осанку и снижает боли в пояснице, но результат напрямую зависит от восстановления. Полноценный сон и отсутствие хронического стресса помогают мышцам расти и становиться крепче.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Новости спорта
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
После долгого молчания Минобороны РФ рассказало о боях за Купянск
После долгого молчания Минобороны РФ рассказало о боях за Купянск
Последние материалы
Три года молчания: Дания скрывает правду о взрыве Северного потока
Великобритания строит подводный щит: Европа на пороге новой гонки вооружений
Самостоятельные поездки — свобода или испытание? Ошибки, которые ставят крест на отдыхе
Беспилотный террор: Европа на грани паралича из-за неизвестных дронов
Кишинев в кольце фальсификаций: Молдавия душит голос Приднестровья
Зимний ветер сдирает кожу с лица: проверенный способ избежать красных щёк и шелушения
Украина вооружила хаос: Европа уже дрожит от украинских беспилотников
Русофобия объединяет: Латвия запрещает въезд молдавской оппозиции
76% россиян сказали да: феноменальная поддержка Путина
Бомба под мирным атомом: ВСУ атакуют российские АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.