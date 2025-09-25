Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грузовой король и пассажирский лидер: кто движет российскую логистику
Добраться по верёвке или на каяке? Райский пляж Филикури в Албании — вдали от шумных толп
Тайна, которую Рубальская хранила годами: почему Пугачёва никогда не пела её песни
Ошиблись со знаком — и поездка превращается в кошмар: самые хитрые ловушки ПДД
Забудьте о симптомах: представлен новый метод диагностики депрессии и шизофрении
Жир в роли спасателя: продукты, которые рушат мифы диет и меняют правила игры с весом
Метаморфозы Булановой: певица готовит музыкальный эксперимент, которого никто не ждал
Секретный язык пушистого маятника: что рассказывают движения кошачьего хвоста
От крема до лазера: современные методы красоты, которые работают

Это лёгкое упражнение способно заменить массаж и снять усталость после работы

3:00
Спорт

Сутулость, напряжение в области шеи и верхней части спины — частые спутники малоподвижного образа жизни. Одно из самых простых и полезных упражнений для профилактики этих проблем — сведение лопаток. Оно помогает укрепить ромбовидные и передние зубчатые мышцы, улучшить осанку и снять дискомфорт.

Спортивное тело весной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортивное тело весной

Как выполнять упражнение

Исходное положение — на четыре точки опоры: ладони и колени на полу. Сделайте вдох, а на выдохе сведите лопатки, словно хотите зажать между ними лист бумаги. Важно, чтобы движение шло за счёт мышц спины, а не плеч.

Такое упражнение запускает работу ромбовидных и зубчатых мышц, которые формируют "мышечную петлю" и удерживают лопатку прижатой к грудной клетке. Если эти мышцы слабы, возникает эффект "крыловидных лопаток", когда край лопатки отходит от спины. Сильные стабилизаторы позволяют держать спину прямой и предотвращают сутулость.

Как усложнить движение

Когда базовый вариант начинает даваться легко, можно менять положение тела. Попробуйте упор о стену: ладони упираются в поверхность, корпус наклонён под углом. На вдохе грудная клетка округляется, на выдохе лопатки сводятся. При этом плечи остаются опущенными и тянутся вниз к тазу.

Ещё один способ прогрессии — добавить гантели. Встаньте в наклон, возьмите отягощения и на выдохе тяните локти назад, сводя лопатки. На вдохе вернитесь в исходное положение. Такое движение не только укрепляет мышцы спины, но и помогает проработать плечевой пояс.

Сколько раз выполнять

Для разминки или снятия напряжения достаточно уделить упражнению 1-2 минуты несколько раз в день. Главное — выполнять его медленно, концентрируясь на работе мышц. Особенно полезно вставать и делать сведение лопаток во время длительной работы за компьютером: упражнение снимает зажимы и возвращает лёгкость в плечевой зоне.

Плюсы и минусы упражнения

Плюсы Минусы
Простота выполнения без инвентаря Для заметного прогресса нужны утяжелители
Подходит для разминки и профилактики сутулости Сложно прочувствовать работу мышц новичкам
Снимает напряжение в шее и спине При неправильной технике можно задействовать плечи вместо спины
Легко включить в офисную гимнастику Не даёт серьёзной силовой нагрузки

FAQ

Можно ли выполнять упражнение каждый день?
Да, оно безопасно и полезно как часть разминки или в перерывах между работой.

Подходит ли оно новичкам?
Да, базовый вариант можно осваивать без инвентаря и особой подготовки.

Какие мышцы работают сильнее всего?
Ромбовидные и передние зубчатые, отвечающие за стабильность и прижатие лопаток к спине.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
Точка зрения
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Популярное
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу

Домашние питомцы и дикие животные способны передавать человеку опасные инфекции. Какие болезни представляют наибольшую угрозу и как себя защитить?

Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Последние материалы
Грузовой король и пассажирский лидер: кто движет российскую логистику
Добраться по верёвке или на каяке? Райский пляж Филикури в Албании — вдали от шумных толп
Тайна, которую Рубальская хранила годами: почему Пугачёва никогда не пела её песни
Ошиблись со знаком — и поездка превращается в кошмар: самые хитрые ловушки ПДД
Забудьте о симптомах: представлен новый метод диагностики депрессии и шизофрении
Словакия может потерять более восьми процентов ВВП от в случае суда с Газпромом
Жир в роли спасателя: продукты, которые рушат мифы диет и меняют правила игры с весом
Это лёгкое упражнение способно заменить массаж и снять усталость после работы
Метаморфозы Булановой: певица готовит музыкальный эксперимент, которого никто не ждал
Секретный язык пушистого маятника: что рассказывают движения кошачьего хвоста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.