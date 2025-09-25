Тренировки во время беременности: главный враг или самый недооценённый союзник будущей мамы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:12
Спорт

Физическая активность в период ожидания ребёнка не только разрешена, но и рекомендуется во всех триместрах. Главное условие — разумный подход и обязательная консультация с врачом.

Йога во время беременности
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Почему тренировки полезны будущим мамам

Почему тренировки полезны будущим мамам

Несмотря на распространённый миф, что беременным лучше отказаться от спорта, исследования и практика показывают обратное. Регулярные и умеренные занятия:

  • уменьшают риск преждевременных родов и снижают вероятность кесарева сечения;

  • помогают контролировать вес и поддерживать мышцы в тонусе;

  • снижают боли в спине и улучшают осанку;

  • нормализуют сон и поднимают настроение;

  • уменьшают тревожность и стресс;

  • предотвращают развитие гестационного диабета и гипертонии;

  • облегчают роды и ускоряют восстановление после них.

Как правильно заниматься спортом при беременности

Перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь с врачом. Важно исключить нагрузки, которые могут причинить вред:

  • контактные виды спорта и упражнения с высоким риском падений;

  • высокоударные тренировки (например, бег по жёсткому покрытию или прыжки);

  • чрезмерно интенсивные занятия, приводящие к отдышке и сильному учащению пульса;

  • упражнения с давлением на живот и таз;

  • активности, способные вызвать перегрев организма.

Сравнение: безопасные и нежелательные нагрузки

Безопасные Нежелательные
Плавание, аквааэробика Горные лыжи, конный спорт
Прогулки на свежем воздухе Контактные игры (футбол, баскетбол)
Йога и пилатес для беременных Тяжёлые силовые тренировки
Велотренажёр Бег на длинные дистанции

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте 150 минут умеренных кардионагрузок в неделю (например, по 30 минут 5 раз).

  2. Добавляйте лёгкие силовые тренировки дважды в неделю.

  3. Разбивайте занятия на короткие сессии, чтобы избежать переутомления.

  4. Следите за дыханием: оно должно оставаться ровным, без задыхания.

  5. Выполняйте растяжку и упражнения на расслабление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

— Игнорировать усталость → переутомление и риск осложнений → прерывать занятие при первых неприятных симптомах.
— Заниматься в жарком помещении → перегрев и обезвоживание → тренировки в прохладном и хорошо вентилируемом месте.
— Слишком высокая нагрузка → учащённое сердцебиение и боли → умеренные кардио и лёгкие силовые.

А что если занятия пришлось прекратить

Даже временный отказ от тренировок не страшен. Главное — сохранять активность в быту: больше гулять пешком, использовать лёгкую гимнастику для спины и дыхания.

Плюсы и минусы тренировок при беременности

Плюсы Минусы
Поддержка здоровья мамы и ребёнка Требует контроля врача
Меньше осложнений при родах Ограниченный выбор упражнений
Улучшение сна и настроения Возможность травм при неправильной нагрузке
Быстрое восстановление после родов Нужно внимательно следить за самочувствием

FAQ

Можно ли начинать тренироваться, если раньше не занималась спортом?
Да, но только с лёгких прогулок и гимнастики под контролем врача.

Когда лучше прекратить занятия?
Если появляются кровотечение, боль в груди или животе, головокружение, рвота — нужно сразу завершить тренировку и обратиться к врачу.

Какая активность самая безопасная?
Плавание, прогулки и йога для беременных считаются оптимальными.

Мифы и правда

Миф: спорт опасен для будущей мамы.
Правда: умеренные тренировки снижают риски осложнений.

Миф: занятия можно заменить только отдыхом.
Правда: гиподинамия повышает вероятность проблем со здоровьем.

Миф: тренироваться можно в том же режиме, что и до беременности.
Правда: нагрузки обязательно нужно адаптировать.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
