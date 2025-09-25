Аверины в новом сезоне: секретные проекты, где гимнастика встречается с фигурным катанием

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, что в новом сезоне зрители снова увидят их на телевидении. Подробности проектов спортсменки пока не раскрывают, но отметили: они будут связаны и с художественной гимнастикой, и с фигурным катанием.
"Да, мы уже много раз выступали с фигуристами. Также в мае проходило шоу "Лед и пламя", где мы были и как гимнастки, и как фигуристки. Мы тут и там. Нас в этом году еще можно будет увидеть на шоу по фигурному катанию и по гимнастике тоже", — поделилась Дина Аверина.
Слова сестры подтвердила пятикратная чемпионка мира Арина Аверина.
|Формат
|Для чего
|Особенность
|Художественная гимнастика
|Спорт, соревнования
|Чёткие правила, жёсткие тренировки
|Телешоу на льду
|Развлечение и зрелищность
|Микс спорта и творчества
Зрелищные проекты не обходятся без риска. В 2024 году на съёмках "Ледникового периода" Дина Аверина получила травму подбородка. Арина тоже не избежала неприятностей — во время тренировок по фигурному катанию она упала и разбила подбородок, пишет NEWS.ru. Врачам пришлось накладывать швы, а спортсменка несколько недель носила пластырь.
Оценить нагрузку и распределить тренировки.
Работать с опытными тренерами по льду.
Следить за безопасностью на площадке.
Использовать защитные элементы на репетициях.
— Игнорировать усталость → травмы и срывы шоу → включать восстановительные тренировки.
— Выступать без подготовки на льду → падения → обязательные базовые занятия по фигурному катанию.
Некоторые фанаты опасаются, что телевизионные проекты отвлекают Авериных от спорта. Но сами гимнастки подчёркивают: они видят в шоу возможность творчески раскрыться и популяризировать гимнастику, а не замену профессиональной карьере.
Будут ли Аверины участвовать в "Ледниковом периоде"?
Пока это не подтверждено, но новые проекты связаны с катанием и гимнастикой.
Как травмы повлияли на их карьеру?
Обе спортсменки быстро восстановились и продолжают тренироваться.
Часто ли гимнастки работают с фигуристами?
Да, подобные коллаборации становятся всё популярнее, пример — шоу "Лед и пламя".
— Миф: гимнастки не могут выступать на льду.
Правда: Аверины доказали, что возможно сочетать элементы гимнастики и фигурного катания.
— Миф: телешоу — это отдых.
Правда: это полноценная работа с ежедневными тренировками и рисками.
— Миф: после спорта звёзды уходят в шоу.
Правда: многие продолжают совмещать оба направления.
