Аверины в новом сезоне: секретные проекты, где гимнастика встречается с фигурным катанием

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, что в новом сезоне зрители снова увидят их на телевидении. Подробности проектов спортсменки пока не раскрывают, но отметили: они будут связаны и с художественной гимнастикой, и с фигурным катанием.

"Мы тут и там"

"Да, мы уже много раз выступали с фигуристами. Также в мае проходило шоу "Лед и пламя", где мы были и как гимнастки, и как фигуристки. Мы тут и там. Нас в этом году еще можно будет увидеть на шоу по фигурному катанию и по гимнастике тоже", — поделилась Дина Аверина.

Слова сестры подтвердила пятикратная чемпионка мира Арина Аверина.

Сравнение: спорт и шоу

Формат Для чего Особенность Художественная гимнастика Спорт, соревнования Чёткие правила, жёсткие тренировки Телешоу на льду Развлечение и зрелищность Микс спорта и творчества

Травмы на пути

Зрелищные проекты не обходятся без риска. В 2024 году на съёмках "Ледникового периода" Дина Аверина получила травму подбородка. Арина тоже не избежала неприятностей — во время тренировок по фигурному катанию она упала и разбила подбородок, пишет NEWS.ru. Врачам пришлось накладывать швы, а спортсменка несколько недель носила пластырь.

Советы шаг за шагом: как совмещать спорт и шоу

Оценить нагрузку и распределить тренировки. Работать с опытными тренерами по льду. Следить за безопасностью на площадке. Использовать защитные элементы на репетициях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

— Игнорировать усталость → травмы и срывы шоу → включать восстановительные тренировки.

— Выступать без подготовки на льду → падения → обязательные базовые занятия по фигурному катанию.

А что если спорт уйдёт на второй план?

Некоторые фанаты опасаются, что телевизионные проекты отвлекают Авериных от спорта. Но сами гимнастки подчёркивают: они видят в шоу возможность творчески раскрыться и популяризировать гимнастику, а не замену профессиональной карьере.

FAQ

Будут ли Аверины участвовать в "Ледниковом периоде"?

Пока это не подтверждено, но новые проекты связаны с катанием и гимнастикой.

Как травмы повлияли на их карьеру?

Обе спортсменки быстро восстановились и продолжают тренироваться.

Часто ли гимнастки работают с фигуристами?

Да, подобные коллаборации становятся всё популярнее, пример — шоу "Лед и пламя".

Мифы и правда

— Миф: гимнастки не могут выступать на льду.

Правда: Аверины доказали, что возможно сочетать элементы гимнастики и фигурного катания.

— Миф: телешоу — это отдых.

Правда: это полноценная работа с ежедневными тренировками и рисками.

— Миф: после спорта звёзды уходят в шоу.

Правда: многие продолжают совмещать оба направления.