Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что не будет отстранять израильские клубы от участия в европейских турнирах. По информации издания Israel Hayom, ключевую роль сыграло давление США, которые настояли на сохранении текущего положения.
В нынешнем сезоне еврокубков Израиль представлен тель-авивским "Маккаби". Клуб 24 сентября проведёт первый матч группового этапа Лиги Европы против греческого ПАОКа. Вопрос о дисквалификации команд из Израиля официально даже не рассматривался, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
По данным источников, США приложили усилия для того, чтобы представители Израиля продолжили выступать на международной арене без ограничений.
В то же время российские и белорусские клубы по-прежнему отстранены от соревнований под эгидой УЕФА. Такое решение вызывает вопросы у экспертов, особенно на фоне допущения Израиля к турнирам.
"Израилю здесь ничего не угрожает, несмотря на откровенную политику геноцида, которую он проводит в отношении палестинцев", — пояснил политолог Дмитрий Аграновский.
По его словам, Соединённые Штаты оказывают прямое влияние на организации, которые находятся в их сфере контроля. В результате Израиль получает защиту и остаётся в международных играх.
Аграновский подчеркнул: Россия исключена из-за того, что бросила вызов мировому неоколониализму. Но случай с Белоруссией выглядит особенно спорным.
"Непонятно, за что отстранили Белоруссию, они ничем и никак не провинились. На примере Белоруссии и Израиля видны двойные стандарты в политике: кто сильнее, тот и прав", — отметил политолог.
|Страна
|Статус участия
|Причина по версии УЕФА
|Реакция экспертов
|Израиль
|Участие разрешено
|Поддержка США, отсутствие санкций
|Защита со стороны Вашингтона
|Россия
|Исключена
|Политический конфликт
|"Наказание за вызов системе"
|Белоруссия
|Исключена
|Без официальных объяснений
|"Пример произвольного решения"
Если тенденция сохранится, международный спорт рискует окончательно потерять нейтральность. Каждое решение будет зависеть не от принципов честной игры, а от политических раскладов и влияния крупных держав. Это может подорвать доверие к турнирам и снизить интерес зрителей.
|Плюсы
|Минусы
|Сохраняется участие Израиля, интерес к турнирам
|Политизация футбола
|Удовлетворение союзников из США
|Игнорирование принципа равенства
|Минимизация скандалов вокруг Израиля
|Усиление недовольства в РФ и Белоруссии
Кто представляет Израиль в еврокубках?
Клуб "Маккаби" (Тель-Авив) в Лиге Европы.
Почему исключены Россия и Белоруссия?
Официальная версия — политические обстоятельства.
Есть ли шансы на возвращение команд?
Пока УЕФА не рассматривает такой сценарий.
Миф: УЕФА принимает решения исключительно по спортивным критериям.
Правда: политика играет ключевую роль.
Миф: все страны равны в глазах организации.
Правда: примеры Израиля и Белоруссии показывают обратное.
Миф: исключение России и Белоруссии временное.
Правда: конкретных сроков и условий возвращения нет.
