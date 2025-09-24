Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:48
Спорт

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что не будет отстранять израильские клубы от участия в европейских турнирах. По информации издания Israel Hayom, ключевую роль сыграло давление США, которые настояли на сохранении текущего положения.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Израильские команды остались в еврокубках

В нынешнем сезоне еврокубков Израиль представлен тель-авивским "Маккаби". Клуб 24 сентября проведёт первый матч группового этапа Лиги Европы против греческого ПАОКа. Вопрос о дисквалификации команд из Израиля официально даже не рассматривался, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По данным источников, США приложили усилия для того, чтобы представители Израиля продолжили выступать на международной арене без ограничений.

Россия и Белоруссия — под санкциями

В то же время российские и белорусские клубы по-прежнему отстранены от соревнований под эгидой УЕФА. Такое решение вызывает вопросы у экспертов, особенно на фоне допущения Израиля к турнирам.

"Израилю здесь ничего не угрожает, несмотря на откровенную политику геноцида, которую он проводит в отношении палестинцев", — пояснил политолог Дмитрий Аграновский.

По его словам, Соединённые Штаты оказывают прямое влияние на организации, которые находятся в их сфере контроля. В результате Израиль получает защиту и остаётся в международных играх.

Двойные стандарты

Аграновский подчеркнул: Россия исключена из-за того, что бросила вызов мировому неоколониализму. Но случай с Белоруссией выглядит особенно спорным.

"Непонятно, за что отстранили Белоруссию, они ничем и никак не провинились. На примере Белоруссии и Израиля видны двойные стандарты в политике: кто сильнее, тот и прав", — отметил политолог.

Сравнение: разные подходы УЕФА

Страна Статус участия Причина по версии УЕФА Реакция экспертов
Израиль Участие разрешено Поддержка США, отсутствие санкций Защита со стороны Вашингтона
Россия Исключена Политический конфликт "Наказание за вызов системе"
Белоруссия Исключена Без официальных объяснений "Пример произвольного решения"

А что если политика останется выше спорта?

Если тенденция сохранится, международный спорт рискует окончательно потерять нейтральность. Каждое решение будет зависеть не от принципов честной игры, а от политических раскладов и влияния крупных держав. Это может подорвать доверие к турнирам и снизить интерес зрителей.

Плюсы и минусы позиции УЕФА

Плюсы Минусы
Сохраняется участие Израиля, интерес к турнирам Политизация футбола
Удовлетворение союзников из США Игнорирование принципа равенства
Минимизация скандалов вокруг Израиля Усиление недовольства в РФ и Белоруссии

FAQ

Кто представляет Израиль в еврокубках?
Клуб "Маккаби" (Тель-Авив) в Лиге Европы.

Почему исключены Россия и Белоруссия?
Официальная версия — политические обстоятельства.

Есть ли шансы на возвращение команд?
Пока УЕФА не рассматривает такой сценарий.

Мифы и правда

Миф: УЕФА принимает решения исключительно по спортивным критериям.
Правда: политика играет ключевую роль.

Миф: все страны равны в глазах организации.
Правда: примеры Израиля и Белоруссии показывают обратное.

Миф: исключение России и Белоруссии временное.
Правда: конкретных сроков и условий возвращения нет.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
