Готовимся к холодам: зимний воздух полон кислорода — и вот что происходит с лёгкими на пробежке

Осень постепенно уступает свои позиции, и совсем скоро нас накроет настоящая зима. Именно сейчас стоит задуматься о том, чтобы не прекращать тренировки на свежем воздухе, а наоборот — открыть для себя особенный вид активности. Бег зимой — это не просто альтернатива летним пробежкам, а полноценная кардиотренировка с массой дополнительных бонусов для здоровья и фигуры.
Холодный воздух содержит на треть больше кислорода, чем тёплый. Организм легче насыщается им, дыхание становится глубже, а лёгкие работают эффективнее. Это значит, что во время пробежки укрепляется дыхательная система, повышается иммунитет, а внутренние органы получают дополнительную стимуляцию.
Кроме того, бег по снегу — это не просто кардио, но и нагрузка на мышцы ног. Каждое движение требует больше усилий, чем летом. В результате тело быстрее адаптируется, становится выносливее, а ноги — сильнее. Главное условие — правильная обувь с противоскользящей подошвой.
Есть ещё один плюс: пробежка зимой помогает бороться с хандрой. Короткий световой день и нехватка солнца часто приводят к упадку сил. Но стоит выйти на улицу и пробежать хотя бы несколько километров, как появляется прилив бодрости.
Наконец, именно зимой процесс сжигания жира идёт активнее. Организм тратит много энергии на сохранение тепла, а во время бега калории уходят ещё быстрее. В итоге похудеть в холодное время года проще, чем летом.
|Критерий
|Летний бег
|Зимний бег
|Количество кислорода в воздухе
|Меньше
|Больше на 30%
|Нагрузка на мышцы
|Умеренная
|Выше из-за снега и льда
|Риск перегрева
|Высокий
|Минимальный
|Сжигание калорий
|Замедлено из-за охлаждения организма
|Ускорено за счёт теплоотдачи
|Влияние на настроение
|Поддержка тонуса
|Борьба с апатией и усталостью
Подберите правильную экипировку. Обратите внимание на термобельё, флисовые кофты и лёгкие куртки для бега. Они удерживают тепло и выводят влагу.
Выберите кроссовки для зимы. Лучше всего подойдут модели с рифлёной подошвой и влагостойким верхом.
Используйте световозвращающие элементы. Зимой темнеет рано, поэтому позаботьтесь о безопасности.
Разогревайтесь дома. Перед выходом сделайте суставную разминку и лёгкие приседания.
Начинайте с коротких дистанций. Пусть первые пробежки будут на 10-15 минут, постепенно увеличивайте нагрузку.
Дышите правильно. Вдыхайте носом, а выдыхайте ртом — так холодный воздух согреется и не повредит дыхательные пути.
Завершайте тренировку растяжкой и горячим душем. Это поможет мышцам восстановиться и снизить риск простуды.
Неподходящая обувь → риск травм на льду → зимние кроссовки с протектором.
Слишком лёгкая одежда → переохлаждение → многослойная экипировка (термобельё + флис + ветровка).
Отсутствие разминки → повышенная нагрузка на суставы → разминка дома перед пробежкой.
Бег по гололёду → падение → выбор утоптанных дорожек или использование шипованных насадок.
Что если температура слишком низкая? Можно заменить пробежку на быструю ходьбу или бег в тренажёрном зале. Но стоит помнить, что даже при -10 °C тренировки на свежем воздухе безопасны, если правильно одеться.
Что если нет времени? Зимний бег не обязательно должен быть долгим. Достаточно 15-20 минут, чтобы разогнать кровь, зарядиться энергией и укрепить иммунитет.
Что если вы только начинаете? Начните с прогулок быстрым шагом, затем переходите к лёгкому бегу. Главное — регулярность.
|Плюсы
|Минусы
|Повышает иммунитет
|Требует спецэкипировки
|Сжигает больше калорий
|Риск травм на скользкой дороге
|Улучшает настроение
|Холод может пугать новичков
|Укрепляет дыхательную систему
|Короткий световой день ограничивает время
|Развивает силу ног
|Не всегда комфортная погода
Как выбрать обувь для зимнего бега?
Лучше всего подойдут кроссовки с влагозащитой и протектором. Для гололёда существуют насадки с шипами.
Сколько стоит экипировка для зимних пробежек?
Цены начинаются от 5-6 тысяч рублей за базовый комплект (термобельё, куртка и обувь). Профессиональная экипировка может стоить в 2-3 раза дороже.
Что лучше для похудения — бег зимой или летом?
Зимний бег эффективнее, так как организм дополнительно расходует энергию на согревание.
Миф: зимой бегать опасно для лёгких.
Правда: холодный воздух при правильном дыхании не вредит, а укрепляет дыхательную систему.
Миф: зимой легко заболеть из-за пробежек.
Правда: при грамотной экипировке бег снижает риск простуд, так как укрепляет иммунитет.
Миф: бег по снегу бесполезен.
Правда: именно снег делает мышцы сильнее, создавая дополнительное сопротивление.
Зимние пробежки помогают наладить сон. Физическая активность на свежем воздухе способствует выработке мелатонина — гормона сна. К тому же бег снимает стресс и снижает тревожность, что особенно важно в тёмное и холодное время года.
В Финляндии зимой проходят марафоны при температуре -20 °C.
В Японии существует традиция утренних зимних забегов для школьников.
В СССР зимние кроссы входили в программу физподготовки студентов и военных.
В 1960-е годы зимний бег активно использовали советские тренеры для подготовки лыжников.
В 1980-е в Скандинавии появились первые специализированные кроссовки для зимних тренировок.
Сегодня зимний бег — официальная дисциплина в некоторых странах Северной Европы, где проводятся чемпионаты.
