Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болезни отступают, когда в доме появляется питомец: три животных-лекаря, которые заменят аптечку
Цветная капуста под сырным одеялом: блюдо, которое тает во рту и удивляет гостей
Жизнь под давлением: 5 признаков хронического стресса и 7 шагов, чтобы вырваться из ловушки
Окна забудут о конденсате: вот что нужно ставить на подоконник каждую осень
Не золото, а чёрный бархат: тюльпан, который раскрывается только по ритуалу
Газ дорожает быстрее инфляции: что это значит для вашего кошелька уже завтра
Однодневная Москва: куда сходить, чтобы влюбиться в столицу
Лунный джекпот: 6500 кратеров с платиной и водой — это меняет всё
Мажор в Дубае: Павел Прилучный раскрыл секреты нового фильма с таинственной героиней

Хватит стесняться: упругие руки за 15 минут в день — секрет в этой технике с гантелями

0:15
Спорт

Состояние наших рук — часто точный индикатор общего уровня физической подготовки. Потеря тонуса и обвисание кожи в области трицепса (задней поверхности плеча) — проблема, с которой сталкиваются не только в зрелом возрасте. К счастью, вернуть рукам упругость и силу можно в любом возрасте, и для этого не требуется арсенал тяжелых весов. Как показывает практика, даже одной килограммовой гантели может быть достаточно для впечатляющего преображения.

Фитнес тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес тренировка

Почему руки теряют форму? Три главные причины

Обвисание рук — это не приговор генетике, а следствие вполне объяснимых физиологических процессов. Понимание причин — первый шаг к эффективному решению.

1. Потеря мышечной массы (саркопения)

После 30 лет организм начинает постепенно терять мышечные волокна, если они не получают регулярной нагрузки. Трицепс, который в повседневной жизни задействован меньше, чем бицепс, страдает одним из первых. Без тренировок мышца уменьшается в объеме, и рука теряет упругость.

2. Накопление жира

Область рук, особенно у женщин, склонна к накоплению жировой ткани. Если под слоем жира нет плотного мышечного каркаса, он становится более заметным и усугубляет эффект дряблости.

3. Снижение эластичности кожи

С возрастом кожа естественным образом становится тоньше и теряет коллаген, что приводит к снижению ее упругости. В сочетании с первыми двумя факторами это завершает картину.

Ключевой вывод: Из этих трех факторов мышечная масса — единственный элемент, на который мы можем повлиять напрямую и наиболее эффективно. Укрепляя трицепс, мы "наполняем" руку изнутри, подтягивая ее контур.

Миф о больших весах: почему маленькая гантель работает

Распространенное заблуждение гласит, что для роста мышц необходимы тяжелые веса. На самом деле, главный принцип — это мышечный отказ, то есть момент, когда вы больше не можете выполнить повторение с правильной техникой.

Преимущества легких весов (0.5 — 2 кг):

  • Безопасность для суставов: Минимизируется риск травм, что особенно важно для новичков.

  • Идеальная техника: Можно сосредоточиться на правильной биомеханике движения и почувствовать работу целевой мышцы.

  • Более длительное время под нагрузкой: Медленное и подконтрольное выполнение упражнения с легким весом часто эффективнее, чем рывки с тяжелым.

Когда увеличивать вес? Когда вы можете с легкостью выполнить 20-25 повторений в подходе, это сигнал, что мышцы адаптировались. Следующий шаг — либо увеличить вес до 1.5-2 кг, либо усложнить упражнение, замедлив темп (например, на 3 секунды на опускание).

Формула успеха: Объем и частота тренировок

Для роста трицепса ключевое значение имеет общий недельный объем тренировок.

  • Для новичков: Оптимальный диапазон — 12-20 подходов в неделю. Это можно разбить на 3 тренировки в неделю, по 4 подхода на каждой. В сумме получится около 150 подъемов в неделю.

  • Для продвинутых: Постепенно можно увеличить объем до 20 подходов в неделю, распределив их на 4 дня. Если предпочитаете заниматься ежедневно, делайте короткие сессии по 2 подхода.

Главное правило: последние 2-3 повторения в каждом подходе должны даваться с настоящим трудом.

Топ-3 упражнения для трицепса с гантелью

Трицепс состоит из трех головок (длинной, латеральной и медиальной), поэтому важно использовать разные упражнения для комплексной проработки.

  1. Разгибание руки из-за головы (на длинную головку)

    • Сядьте или встаньте прямо, возьмите гантель обеими руками и поднимите ее над головой.

    • Медленно согните локти, опуская гантель за голову. Локти смотрят в потолок и не разъезжаются в стороны.

    • Мощно разогните руки, вернувшись в исходное положение.

  2. Разгибание руки в наклоне (на латеральную и медиальную головки)

    • Сделайте выпад вперед одной ногой и наклоните корпус, сохраняя спину прямой. Упритесь свободной рукой в бедро.

    • Возьмите гантель в другую руку, согните локоть под углом 90 градусов, прижав его к туловищу.

    • Разогните руку назад, полностью выпрямляя ее и напрягая трицепс. Медленно вернитесь в исходное положение.

  3. Жим гантели двумя руками над головой

    • Это базовое упражнение, которое также отлично нагружает трицепс.

    • Сидя или стоя, поднимите гантель, удерживая ее вертикально за один из дисков, на уровень груди.

    • Выжмите гантель вверх над головой, полностью выпрямляя руки. Медленно опустите.

Пример 15-минутной тренировки:

  • Разгибание из-за головы: 3 подхода по 12-15 повторений.

  • Разгибание в наклоне: 3 подхода по 12-15 повторений на каждую руку.

  • Жим над головой: 2-3 подхода по 10-12 повторений.

Выполняйте этот комплекс 3 раза в неделю, и вы достигнете оптимального недельного объема, уверяет centrum.cz.

Чего ждать и когда ждать результатов?

  • Через 6-8 недель: Вы почувствуете, что руки стали более упругими на ощупь, а повседневные действия (например, ношение сумок) будут даваться легче.

  • Через 12 недель: Появятся видимые изменения — контур руки станет более подтянутым и четким.

Помните, что результат ускорится, если сочетать тренировки с достаточным потреблением белка (строительного материала для мышц) и общим сбалансированным питанием.

Сильные и подтянутые руки — это не только эстетика. Это улучшение стабильности плечевого сустава, легкость в бытовых задачах и вклад в хорошую осанку. Небольшая, но регулярная работа с минимальным инвентарем — это инвестиция в ваше физическое долголетие и уверенность в себе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Наука и техника
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Прощай, Тигран: Милявская, Канделаки, Петросян рассказали свои личные истории о Кеосаяне
Шоу-бизнес
Прощай, Тигран: Милявская, Канделаки, Петросян рассказали свои личные истории о Кеосаяне
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Теракт века: известно, кто взорвал "Северные потоки" и зачем Европе дорогой газ из США
Теракт века: известно, кто взорвал "Северные потоки" и зачем Европе дорогой газ из США
Последние материалы
Газ дорожает быстрее инфляции: что это значит для вашего кошелька уже завтра
Не золото, а чёрный бархат: тюльпан, который раскрывается только по ритуалу
Однодневная Москва: куда сходить, чтобы влюбиться в столицу
Лунный джекпот: 6500 кратеров с платиной и водой — это меняет всё
Мажор в Дубае: Павел Прилучный раскрыл секреты нового фильма с таинственной героиней
Очереди на заправках — мираж: водители штурмуют АЗС из-за страха, а не из-за бензина
Рабочие постановили просить дать Нижнему-Новгороду и Нижегородскому краю имя любимого писателя Горького… — писала газета Правда 27 сентября 1932 года
Александр Васильев отказался от миллионов: почему экс-ведущий Модного приговора не вернётся в Россию
Родилась при Ленине, а оперировали по технологиям будущего: врачи спасли 101-летнюю пациентку
Домашняя тушёнка из фарша: вкуснее покупной и хранится дольше, чем колбаса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.