Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нацпроект нанесёт три удара по старой системе: школы, вузы и профессии ждёт перезапуск
Не кладите чемодан на кровать: где его оставить в отеле, чтобы избежать неожиданных "пассажиров"
Национальная гордость на крыльях: Индия простилась с легендарным МиГ-21
Прощай, Тигран: Милявская, Канделаки, Петросян рассказали свои личные истории о Кеосаяне
Ваша кошка может стать гипоаллергенной: найдено решение, которое ждали миллионы
Кардио для мозга: как интервальные тренировки влияют на память и внимание
Враг у ворот — луковая муха: и только один неожиданный сосед способен остановить её натиск
Может ли одна инъекция в неделю изменить судьбу пациентов с ожирением
Запеканка с ветчиной и сыром: рецепт, который экономит время и силы

Секрет вечной молодости раскрыт: вот что нужно делать женщинам после 30 — тело скажет спасибо

0:44
Спорт

Принято считать, что главный враг здоровья — это лишний вес. Однако с возрастом приходит понимание: одни лишь низкие цифры на весах не являются гарантией хорошего самочувствия в будущем. Худоба сама по себе не защитит от возрастных изменений.

Шаги в обратную планку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шаги в обратную планку

Ключ к активному и здоровому долголетию кроется в мышечном тонусе, физической форме и комплексной заботе о организме. Особенно актуальным этот вопрос становится после тридцати лет, когда тело начинает подавать первые сигналы.

Почему после 30 "надо что-то делать"? Возрастные изменения — не приговор

Тридцатилетний рубеж — это не просто цифра в паспорте. Для женского организма это время начала естественных, но важных изменений:

  • Постепенная потеря мышечной массы (саркопения): С каждым годом организм становится менее склонным к поддержанию мышц, если их не тренировать специально.

  • Замедление метаболизма: Тело тратит меньше энергии в состоянии покоя, что может приводить к незаметному набору веса даже при привычном рационе.

  • Гормональные колебания: Уровень гормонов, отвечающих за энергию и тонус, начинает меняться.

  • Снижение плотности костей: Этот процесс особенно активизируется в период менопаузы, повышая риск переломов.

Звучит пугающе, но это не неизбежность. С этими изменениями можно и нужно бороться, и самый эффективный инструмент — грамотно выстроенная физическая активность.

"Многие женщины по-прежнему считают похудение своей главной целью, но настоящий путь к здоровью и бодрости лежит в другом. Дело не только в цифре на весах, но и в общей физической и психологической форме, которая может изменить качество жизни в любом возрасте", — говорит Индржих Михалек, тренер Form Factory, слова которого приводит prozeny.cz.

Мышцы — ваша личная аптека: почему силовые тренировки обязательны

Взгляните на Симоны Крайнову, Павлину Немцову или Холли Берри. Их энергия и подтянутость после 50 — результат не только генетики, но и регулярных тренировок, включающих силовые нагрузки.

"Для каждого важно иметь мышечную массу. Чем больше мышечной массы, тем лучше функционирует моё тело. Мышцы — это наша личная аптека", — объясняет Кристина Козубикова, тренер студии Core.

Почему мышцы так важны?

  • Метаболический двигатель: Мышечная ткань метаболически активна. Она сжигает калории даже тогда, когда вы отдыхаете, помогая поддерживать быстрый обмен веществ и здоровый вес.

  • Профилактика заболеваний: Развитая мускулатура снижает риск развития диабета 2 типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Опора для скелета: Сильные мышцы поддерживают позвоночник и суставы, улучшают осанку и снижают риск болей в спине.

  • Защита от возрастных изменений: Диафрагма и сердце — тоже мышцы. Их тренировка напрямую влияет на общую жизнестойкость организма.

"У женщин мышечная масса составляет около 25-35% веса. Если её меньше 15%, организм крайне ослаблен. Именно поэтому силовые тренировки рекомендуется начинать с 30 лет", — подчеркивает тренер.

Четыре столпа фитнес-режима для женщин после 30

Эксперты сходятся во мнении: не существует одного универсального вида упражнений. Секрет успеха — в гармоничном сочетании разных типов нагрузок.

1. Силовые тренировки (2-3 раза в неделю)

Цель: увеличение и поддержание мышечной массы, ускорение метаболизма, укрепление костей.
Что делать: Не обязательно поднимать штангу в зале. Начните с упражнений с собственным весом (приседания, выпады, отжимания от стены), используйте эспандеры, гантели или тренажеры. Важен прогресс: постепенно увеличивайте нагрузку.

2. Кардионагрузки (1-2 раза в неделю)

Цель: укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение выносливости, сжигание калорий.
Что делать: Быстрая ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, танцы. Даже 30-40 минут активной кардиосессии в неделю дают заметный положительный эффект.

3. Тренировки на мобильность и гибкость (ежедневно или через день)

Цель: сохранение подвижности суставов, гибкости позвоночника, профилактика болей и травм.
Что делать: Растяжка после тренировки, занятия йогой, пилатесом. Достаточно 10-15 минут в день, чтобы поддерживать эластичность мышц и свободу движений.

4. Упражнения на баланс и координацию (1-2 раза в неделю)

Цель: укрепление глубоких стабилизирующих мышц, профилактика падений и переломов в пожилом возрасте, улучшение осанки.
Что делать: Упражнения на нестабильной платформе (босу), пилатес, элементы балетной йоги (барр), стояние на одной ноге с закрытыми глазами.

Питание: топливо для здоровья и активности

Физические упражнения — это только половина успеха. Без разумного подхода к питанию все усилия в зале могут быть напрасны. После 30 лет важно сместить фокус с жестких диет для похудения на сбалансированный рацион, который поддерживает энергию и здоровье.

Ключевые принципы питания:

  • Достаточное количество белка: Белок — главный строительный материал для мышц. Включайте в каждый прием пищи источники качественного белка: курицу, рыбу, яйца, творог, бобовые, тофу.

  • Сложные углеводы для энергии: Цельнозерновые крупы, овощи, фрукты и зелень обеспечат вас клетчаткой и энергией для тренировок и повседневной жизни.

  • Полезные жиры: Авокадо, орехи, семена, оливковое масло необходимы для гормональной системы и усвоения витаминов.

  • Кальций и витамин D: Для укрепления костей делайте акцент на молочных продуктах, листовой зелени и, при необходимости, проконсультируйтесь с врачом о приеме добавок витамина D.

Путь к здоровой и активной старости начинается сегодня. После 30 лет инвестиции в виде силовых и кардиотренировок, работы над гибкостью и сбалансированного питания — это не прихоть, а необходимость. Это лучшая страховка от возрастных проблем и залог сохранения качества жизни, энергии и независимости на долгие годы вперед.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Садоводство, цветоводство
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Авто
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Теракт века: известно, кто взорвал "Северные потоки" и зачем Европе дорогой газ из США
Теракт века: известно, кто взорвал "Северные потоки" и зачем Европе дорогой газ из США
Последние материалы
Кардио для мозга: как интервальные тренировки влияют на память и внимание
Враг у ворот — луковая муха: и только один неожиданный сосед способен остановить её натиск
Может ли одна инъекция в неделю изменить судьбу пациентов с ожирением
Запеканка с ветчиной и сыром: рецепт, который экономит время и силы
Волшебный блонд: 3 оттенка, стирающие признаки возраста с вашего лица
Kia сожгла мосты: бензиновый двигатель уходит, на его месте — электрический наследник
Маленькая язва, большой риск: тихий сигнал, который предвещает беду — игнорирование стоит жизни
Отдых мечты стал ближе: как безвизовый режим изменил планы россиян на Китай
Финансовая драма в Иматре: закрытие границы с Россией поставило на колени финский спа-комплекс
30 часов пути и потеря багажа: американский певец добрался в Россию — что пошло не так?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.