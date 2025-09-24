Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны 90-х глазами Юрия Быкова: от нищеты до насилия – личный опыт режиссёра
Яркий овощ продлевает жизнь: неожиданный союзник против атеросклероза
Вьетнам без прикрас: какие локации стоит увидеть, если Нячанг уже не удивляет
Шоу продолжается? Трамп обрушился с критикой на ABC за возвращение Джимми Киммела
Уход становится минным полем: один неверный шаг в составе — и прыщи возвращаются снова
В Госдуме ответили на слова Трампа о возможности Киева вернуть территории
Ваш сад не простит промедления: укрытия, которые спасут урожай от морозов
Игра по упрощённым правилам заканчивается: самозанятых готовят к новой модели
АвтоВАЗ сбавляет обороты: что на самом деле означает сокращённая неделя

Планка укрепляет тело или вредит? Вся правда о статических тренировках

4:04
Спорт

Статические упражнения давно стали привычной частью многих тренировочных программ. Планка, вис на турнике, "стульчик" у стены — эти позиции знакомы каждому, кто хотя бы раз занимался фитнесом дома или в спортзале. У таких упражнений есть свои сторонники и критики, но в одном мнения сходятся: они работают, если грамотно вписать их в программу.

Планка дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Планка дома

Вместо углублённых разборов про мышечные волокна и типы нагрузок, попробуем посмотреть на статические упражнения проще. Что они дают? В чём их сильные и слабые стороны? И стоит ли вообще включать их в свой план?

Основные плюсы

Во-первых, статика укрепляет мышцы, которые редко получают нагрузку в динамике — глубокие стабилизаторы. Благодаря этому тело становится более устойчивым, а базовые упражнения выполняются легче.

Во-вторых, статическое удержание позы развивает выносливость: мышцы учатся работать на протяжении долгого времени без отдыха. Это особенно ценно для кроссфита, тренировок с собственным весом или домашнего фитнеса.

В-третьих, улучшается координация и равновесие. Даже простая планка требует концентрации, контроля дыхания и работы сразу многих мышц. Сюда же можно отнести и психологический эффект: регулярные статические упражнения помогают развивать терпение и самоконтроль.

Наконец, статика считается щадящей по отношению к суставам. В отличие от динамических движений с весами, здесь нет постоянного трения и амплитуды, что снижает риск ускоренного износа суставных "шарниров".

Минусы и ограничения

Главный минус — ограниченность диапазона. Мышцы укрепляются только в той позиции, которую удерживаете. Без динамических нагрузок прогресс быстро "застынет".

Вторая проблема — монотонность. Для многих статика кажется скучной: нет смены движений, ощущение прогресса наступает медленнее.

Третье — слабый кардио-эффект. Сердечно-сосудистая система практически не получает нагрузки, если ограничиться только статикой.

И, наконец, риск перенапряжения. При неправильной технике статические упражнения могут вызвать проблемы с сосудами, чрезмерное давление в области живота или таза. Поэтому "стульчик" у стены или излишне долгие планки способны принести вред при переусердствовании.

Сравнение: статика vs динамика

Параметр Статические упражнения Динамические упражнения
Развитие мышц Укрепляют стабилизаторы и глубинные мышцы Работают на рост и силу
Суставы Менее травмоопасны Выше нагрузка на суставы
Кардио-эффект Практически отсутствует Заметный, особенно в многоповторных сетах
Эмоции Требуют усидчивости и концентрации Дают разнообразие и "движение"
Подходит для Йога, реабилитация, база для фитнеса Бодибилдинг, набор массы, силовые тренировки

FAQ

Можно ли накачать мышцы только статикой?
Нет, нужен комплекс: статика помогает укрепить, но для роста необходима динамика.

Какие упражнения самые эффективные?
Планка, вис на турнике и "стульчик" считаются универсальными.

Подходит ли статика новичкам?
Да, особенно для укрепления корпуса и суставов, но важно следить за техникой и не задерживать дыхание.

Мифы и правда

  • Миф: статические упражнения бесполезны.
    Правда: они укрепляют мышцы-стабилизаторы и развивают выносливость.

  • Миф: статика безопасна в любом случае.
    Правда: при длительном удержании позы и неправильной технике возможны перенапряжения.

  • Миф: только динамика делает тело сильным.
    Правда: комбинация динамики и статики даёт лучший результат.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Последние материалы
Вьетнам без прикрас: какие локации стоит увидеть, если Нячанг уже не удивляет
Шоу продолжается? Трамп обрушился с критикой на ABC за возвращение Джимми Киммела
Уход становится минным полем: один неверный шаг в составе — и прыщи возвращаются снова
Айгуль Халимова: тренер должен уметь говорить на разных языках фитнеса
В Госдуме ответили на слова Трампа о возможности Киева вернуть территории
Секреты работы с AWS: что стоит за успешными проектами Романа Дубинина
Ваш сад не простит промедления: укрытия, которые спасут урожай от морозов
АвтоВАЗ сбавляет обороты: что на самом деле означает сокращённая неделя
Игра по упрощённым правилам заканчивается: самозанятых готовят к новой модели
Старые средства калечат ткани: чем грозит неправильное применение йода и зелёнки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.