Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарплата больше 100 тысяч: новый ориентир или временное явление
Хризантемы или болото? Ошибки, из-за которых цветы погибают быстрее сорняков
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Секрет бабушкиного торта раскрыт: 5 ингредиентов, и вы — кондитер, ведь печь ничего не нужно
Запах исчезнет навсегда: смешайте эти 3 компонента, и трубы скажут вам спасибо
25 лет вместе без штампа: почему Маша Распутина и Виктор Захаров пошли в загс только сейчас
Защита бизнеса или ущемление прав потребителей? В России обсудят новые правила возврата товаров
Загадка тысячелетий: как древние египтяне подняли каменные глыбы без рабов и колесниц
Неожиданное решение: что пассажиры круизов прячут в самых неожиданных местах

Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения

Спорт

Сильный хват, мощные предплечья и выносливые бицепсы — это не только эстетика, но и базис любой силовой подготовки. Эти мышцы включаются практически во все упражнения: от подтягиваний и тяги штанги до банальной переноски пакетов из магазина. Но часто именно хват сдаёт первым, мешая показать реальную силу спины или груди. Чтобы этого не происходило, хват и предплечья нужно тренировать отдельно.

Вис на турнике
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вис на турнике

Самый простой способ — использовать турник. Он доступен в любом дворе, а компактную перекладину легко установить дома в дверном проёме. И именно турник позволяет выполнять набор упражнений, которые укрепляют хват, делают руки мощнее и повышают общую выносливость.

Почему важно тренировать хват

  1. Безопасность. Слабый хват повышает риск травм, особенно при работе с большими весами.

  2. Прогресс в силе. Когда кисти не выдерживают нагрузку, тренировка крупных мышц не даёт результата.

  3. Эстетика. Развитые предплечья сразу бросаются в глаза — даже под футболкой.

  4. Бытовые преимущества. Перенос сумок, работа в саду, ремонт — всё это требует сильных кистей.

Да, существуют специальные ремни для тяжёлой атлетики, которые снимают нагрузку с рук. Но если полностью полагаться на них, развитие хвата замедляется.

Четыре упражнения на турнике для хвата и рук

1. Вис на прямых руках

  • Возьмитесь за перекладину прямым хватом.

  • Полностью выпрямите руки и просто удерживайтесь.

  • Задача — висеть как можно дольше, не раскачиваясь.

Работают: предплечья, кисти, пальцы. Отличное упражнение для новичков.

2. Вис на согнутых руках (прямой хват)

  • Подтянитесь и задержитесь в верхней точке.

  • Локти прижаты, дыхание ровное.

  • Держитесь максимально долго, плавно опускаясь вниз при усталости.

Работают: бицепсы, трицепсы, мышцы спины.

3. Вис на согнутых руках (обратный хват)

  • Хват ладонями к себе.

  • Подтянитесь и зафиксируйтесь.

  • Медленно опускайтесь при усталости.

Упражнение больше включает бицепсы, поэтому многим даётся проще.

4. Попеременный вис

  • Подтянитесь и зависните в верхней точке.

  • Поочерёдно меняйте хват рук: прямой на обратный и наоборот.

Сложный вариант, который создаёт эффект виса на одной руке и отлично "добивает" мышцы.

Сравнение упражнений

Упражнение Уровень сложности Основная нагрузка Дополнительный эффект
Вис на прямых руках Лёгкий Предплечья, кисти Укрепление пальцев
Вис на согнутых (прямой хват) Средний Бицепсы, спина Выносливость рук
Вис на согнутых (обратный хват) Средний Бицепсы Проще для старта
Попеременный вис Высокий Хват, бицепсы Развитие силы и координации

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с 20-30 секунд виса и постепенно увеличивайте время.

  2. Делайте 3-4 подхода с отдыхом по 1-2 минуты.

  3. Старайтесь держать корпус ровно, без рывков.

  4. Добавляйте упражнения в конце тренировки на верх тела.

  5. Работайте 2-3 раза в неделю для стабильного прогресса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хвататься только кончиками пальцев.
    Последствие: быстрый отказ мышц и риск травмы кисти.
    Альтернатива: использовать полный охват ладонью.

  • Ошибка: раскачиваться на турнике.
    Последствие: снижается эффективность, возрастает риск падения.
    Альтернатива: включать мышцы корпуса для стабилизации.

  • Ошибка: сразу пытаться держаться по несколько минут.
    Последствие: перегрузка суставов и сухожилий.
    Альтернатива: начинать с коротких висов, увеличивая время постепенно.

А что если нет турника?

Можно использовать дверную перекладину, тренажёры в спортзале или даже простые резиновые эспандеры для хвата. Конечно, нагрузка будет ниже, но эффект всё равно есть.

Плюсы и минусы тренировки хвата на турнике

Плюсы Минусы
Доступность — нужен только турник Возможна боль в кистях при старте
Простота техники Нагрузка статическая, не всем подходит
Развитие силы хвата и выносливости Требует терпения и регулярности
Дополнительная работа на бицепсы и спину Медленный прогресс для новичков

FAQ

Сколько держаться в висе новичку?
20-30 секунд — отличный старт. Постепенно доведите до 1-2 минут.

Можно ли заменить турник эспандерами?
Да, но турник даёт максимальную нагрузку за счёт веса тела.

Как часто тренировать хват?
2-3 раза в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Мифы и правда

  • Миф: хват развивается сам по себе при подтягиваниях.
    Правда: без изоляционных упражнений он часто остаётся слабым.

  • Миф: ремни полностью заменяют тренировку хвата.
    Правда: ремни полезны, но они не развивают кисти.

  • Миф: сильный хват нужен только спортсменам.
    Правда: он важен и в быту — от ремонта до переноски сумок.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Новости спорта
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Шоу-бизнес
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Последние материалы
Защита бизнеса или ущемление прав потребителей? В России обсудят новые правила возврата товаров
Загадка тысячелетий: как древние египтяне подняли каменные глыбы без рабов и колесниц
Неожиданное решение: что пассажиры круизов прячут в самых неожиданных местах
Спустя два года: Жека открыл сердце новой любви после самоубийства жены — что об этом думают дети
Рынок на грани скачка цен: владельцам авто с мощными моторами придётся платить втрое
Заяц в супе, кабан в печи, лиса под землёй: почему дичь с ценным мехом не стала блюдом на русском столе
Послание из другого измерения: земные детекторы засекли сигнал, пришедший из параллельной Вселенной
Алмазная отрасль Бельгии оказалась на грани выживания из-за антироссийских санкций
Вся семья будет в восторге: зимний миш-маш по этому рецепту исчезает со стола мгновенно
Волшебный уход или пустая трата денег: разоблачение тренда на ночные маски
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.