Этот продукт из кухни – секрет крепких костей и стройной фигуры: 3 доказанных факта

В последние годы интерес к ферментированным продуктам растёт в геометрической прогрессии, и среди них выделяется йогурт как основной продукт для здоровья кишечника и роста мышц.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Йогуртовый десерт с черникой и семенами чиа

Богатый высококачественным белком, пробиотиками и необходимыми питательными веществами, йогурт является хорошим дополнением к вашему рациону для улучшения микрофлоры.

Как объяснил диетолог Серхио Герреро испанскому изданию Hola, йогурт появился на Балканах и на Ближнем Востоке, и его полезные свойства были подтверждены многочисленными научными исследованиями.

Он производится путём ферментации молока под действием двух специфических бактерий: Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Эти бактерии ферментируют лактозу, натуральный сахар в молоке, превращая её в молочную кислоту. Этот процесс загущает молоко и придаёт йогурту характерный вкус.

Йогурт увеличивает мышечную массу и регулирует работу кишечника и настроение.

Польза йогурта, доказанная наукой:

Здоровье костей: Йогурт — богатый источник кальция и витамина D (при обогащении), необходимых для здоровья костей и профилактики остеопороза.

Обмен веществ и масса тела: Эпидемиологические исследования выявили связь между регулярным употреблением йогурта и снижением риска ожирения и метаболического синдрома.

Снижение риска хронических заболеваний: Йогурт связывают со снижением риска гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

Ещё одним преимуществом этого продукта является его вклад в рост мышц. Развитие мышечной массы зависит не только от физических упражнений, но и от достаточного потребления белка.

Йогурт — отличный источник белка с высокой биодоступностью, что означает, что организм может эффективно его усваивать и использовать.

Каждые 100 граммов йогурта содержат до 10 граммов белка, что весьма значительно для такого лёгкого в употреблении продукта.

Белки йогурта содержат все незаменимые аминокислоты, особенно лейцин, незаменимую аминокислоту, участвующую в синтезе мышечного белка.

По данным различных исследований, употребление 2-3 граммов лейцина за один прием пищи может стимулировать наращивание мышечной массы, а порция йогурта может помочь достичь этой цели.

Кроме того, сочетание белка и кальция в йогурте способствует восстановлению мышц после тренировки, помогая снизить утомляемость и риск травм. Это делает его основным продуктом питания как для спортсменов, так и для людей, стремящихся поддерживать мышечную массу на протяжении многих лет.

Но йогурт не только укрепляет мышцы и кости, но и играет основополагающую роль в здоровье кишечника. Будучи ферментированным продуктом, он содержит живые микроорганизмы, которые способствуют балансу микробиома — группы бактерий, живущих в кишечнике и влияющих на пищеварение, иммунную систему и даже настроение.

Как йогурт влияет на микробиом кишечника

По словам Андреа Кальдерон, профессора диетологии Европейского университета, "основа пользы ферментированных продуктов заключается в их способности балансировать и восстанавливать кишечную микрофлору".

В этом смысле йогурт способствует укреплению кишечного барьера, уменьшению воспаления и улучшению работы иммунной системы.

Аналогичным образом регулярное употребление йогурта связано с более низкой частотой возникновения метаболических патологий, таких как ожирение, диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, недавние исследования, посвященные роли микробиома в оси "кишечник-мозг", предполагают, что сбалансированная кишечная флора может влиять на регуляцию настроения и психическое здоровье.

Также будучи молочным продуктом, он также содержит триптофан — незаменимую аминокислоту, способствующую высвобождению серотонина, который не только помогает регулировать настроение, но и способствует засыпанию и лучшему отдыху.

Хотя это очень полезный и рекомендуемый продукт, эксперт предупреждает, что он не является суперфудом. Кальдерон советует, чтобы он был частью сбалансированного питания, а не лекарством.

Кроме того, не все покупные йогурты одинаковы. Чтобы продукт считался качественным, он должен содержать не менее 3% белка и не менее 3% жира в жирной версии.

Многие ферментированные молочные продукты содержат разрыхлители и добавленный сахар, которые снижают их пищевую ценность и уменьшают количество активных пробиотических бактерий.