Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Урожайный год: сколько тонн рыбы добыли российские промысловики
Новый закон шокировал владельцев: привычные питомцы внезапно оказались запрещены — 121 вид
Защита от акул нового поколения: ученые испытали материалы, устойчивые к укусам гигантов
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Конец кнопки SOS: с 2026 года в авто появится новый экстренный вызов
Трагедия семьи: Федосеева-Шукшина озвучила последнее желание перед смертью
Конкуренты напряглись: билеты могут упасть в цене на популярных курортах
Незаметные симптомы оборачиваются бедой: болезнь не подаёт сигналов до поздних стадий
Железные спутники семьи: с этими моделями автомобилей россияне не расстаются годами

Секрет сытости и силы: 3 неоспоримых причины включить белок в свой рацион

3:59
Спорт

Потребление белка жизненно важно, поскольку он играет важнейшую роль во многих функциях организма.

Спортивный завтрак
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортивный завтрак

"Белки необходимы для роста тканей, выработки ферментов и гормонов, поддержания мышечной массы и укрепления иммунной системы. Кроме того, они способствуют поддержанию чувства сытости, что очень полезно для контроля веса", — объясняет диетолог Констанца Гроссо из испанского издания Telva.

По мнению диетологов, есть три причины, по которым вам следует включать белок в свой ежедневный рацион:

  1. Первая и самая важная: мышцы состоят из белка.
  2. Вторая: он является незаменимым макронутриентом, то есть его необходимо потреблять для правильного функционирования организма.
  3. И третья причина: это самый насыщенный макронутриент с наилучшим соотношением между насыщением и количеством потребляемых калорий.

Белки обеспечивают организм 4 ккал/грамм, а, как и углеводы, энергетические затраты на их переваривание и метаболизм составляют 20-30% от общей энергии.

Сколько белка нужно потреблять в день?

По словам диетолога Констанцы Гроссо, суточная норма потребления белка для женщины зависит от многих факторов, включая возраст, уровень физической активности, а также беременность и кормление грудью.

Однако в среднем взрослой женщине необходимо потреблять около 0,8 грамма белка на килограмм массы тела в день. Например, женщине весом 60 килограммов потребуется около 48 граммов белка в день.

Для активных женщин или спортсменов эта норма может быть увеличена на 1,2-2 грамма на килограмм массы тела.

Продукты с высоким содержанием белка

Диетолог Мерседес Гальего объясняет, что чем выше качество белка, тем крепче ваши мышечные волокна.

"Качество белка определяется его аминокислотным профилем, биодоступностью и питательной ценностью. Животные белки обычно имеют более полный аминокислотный профиль и высокую биодоступность, в то время как растительные белки полезны для здоровья и их потребление можно оптимизировать с помощью комбинации: растительный белок + злаки или семена", — говорит эксперт.

К продуктам с высоким содержанием белка относятся яйца, нежирное мясо, такое как курица или индейка, молочные продукты (молоко, сыр, йогурт), морепродукты и жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины, тунец), киноа, семена чиа, чечевица, нут, миндаль, арахис и соя.

Также можно перекусить полезными перекусами или протеиновыми батончиками. Главное — выбирать батончики с натуральными и минимально обработанными ингредиентами, в основном из орехов и фруктов.

Когда употреблять белок

Как объясняют эксперты, среди всех факторов, влияющих на диету, время приёма пищи также важно, хотя ему придаётся меньшее значение, чем ежедневному потреблению калорий или потреблению крупных макронутриентов.

"Если мы хотим оптимизировать результаты, сбалансированное потребление белка в течение дня, как минимум три раза на завтрак, обед и ужин, по-видимому, стимулирует синтез мышечного белка. Это более эффективно, чем приём большей части белка за один приём", — объясняют диетологи.

Предпочтительнее употреблять белок ежедневно, разделив его как минимум на три приёма пищи.

"Однако силовые тренировки также играют роль в выборе времени приёма пищи, поскольку они влияют на синтез мышечного белка. Силовые тренировки улучшают реакцию на потребление белка в течение 24 часов после тренировки", — добавляют они.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Наука и техника
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
Последние материалы
Защита от акул нового поколения: ученые испытали материалы, устойчивые к укусам гигантов
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Конец кнопки SOS: с 2026 года в авто появится новый экстренный вызов
Трагедия семьи: Федосеева-Шукшина озвучила последнее желание перед смертью
Конкуренты напряглись: билеты могут упасть в цене на популярных курортах
Секрет сытости и силы: 3 неоспоримых причины включить белок в свой рацион
Незаметные симптомы оборачиваются бедой: болезнь не подаёт сигналов до поздних стадий
Железные спутники семьи: с этими моделями автомобилей россияне не расстаются годами
Красиво, дёшево, без капризов: растения, что не сдаются перед солью и засухой
Потеря интереса к жизни и пустота внутри: скромные признаки, что усталость превратилась в депрессию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.