После 50 лет это упражнение становится ключевым, а не плавание или ходьба

Хотя плавание и ходьба полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, особенно если вам за 50 лет, их недостаточно для поддержания мышечной силы и плотности костей.

Как укреплять мышцы после 50 лет?

Решение кроется в силовых тренировках, которые играют ключевую роль в профилактике саркопении и улучшении общего состояния здоровья в этом возрасте. Эта практика помогает укрепить мышцы, сохранить подвижность и улучшить качество жизни даже при доступном режиме дня.

"Многие люди понимают, что после 50 лет начинают испытывать боли во всем теле. Они проходят обследование и обнаруживают диабет, высокий уровень триглицеридов, жировой гепатоз, сердечно-сосудистые заболевания, воспаление кишечника…", — объясняет Альваро Пуче в интервью газете ABC.

Фитнес-тренер анализирует эти вопросы в своей новой книге "Силовые тренировки для людей старше 50" и подчёркивает важность физических упражнений, особенно силовых, после определённого возраста. Он показывает, как эти упражнения могут улучшить качество нашей жизни, даже при простой и доступной домашней программе.

Ключ к похудению после 50 лет

Достаточно ли ходьбы и плавания?

В статье, опубликованной в журнале Xataka, перечислены многочисленные преимущества физических упражнений, такие как улучшение сна и снижение риска метаболических заболеваний и рака. Однако, вопреки распространённому мнению, одних только ходьбы или плавания недостаточно для поддержания здоровья костей и поддержания веса в норме.

По словам Пуче, хотя эти упражнения полезны для организма, их недостаточно для поддержания мышечной силы и плотности костей.

"После 50 лет крайне важно поднимать тяжести, поскольку в противном случае наступит саркопения — потеря мышечной массы и силы", — предупреждает он.

Тренер и автор также подчёркивает важность восстановления и объясняет, что мышцы действуют как эндокринный орган, регулируя обмен веществ и улучшая общее состояние здоровья.

Уменьшение мышечной массы напрямую связано с метаболизмом.

"Чем меньше у нас мышц, тем медленнее становится наш метаболизм. Мышцы потребляют много калорий, и когда они слабеют, наш метаболизм замедляется, что приводит к увеличению веса с возрастом", — объясняет тренер Фернанда Андраде.

Польза физических упражнений для психического здоровья

Однако этим преимущества не ограничиваются. По словам Пуче, "существуют исследования, которые показывают, что укрепление мышц повышает нейропластичность, улучшает сон и уменьшает симптомы депрессии. Люди с хорошей мышечной массой, как правило, лучше справляются с эмоциями и обладают более крепким когнитивным здоровьем".

Поэтому, чтобы жить полноценной жизнью после 50 лет, необходимы физические упражнения, сочетающие кардионагрузки с силовыми тренировками.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
