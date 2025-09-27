Стройное тело, не вставая с постели: попробуйте 2 упражнения Пьера Дюкана для плоского живота

83-летний Пьер Дюкан, создатель диеты Дюкана, обращается в соцсетях к аудитории в своей страстной манере, говоря о том, как стать более стройными.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/2c/0d/79/2c0d79a409bf510e860adfce1c8396ba.jpg Сантиметровая лента

Он обещает, что с помощью двух простых, но необходимых упражнений мы сможем справиться с жиром на животе. Его послание ясно: если вы хотите подтянутый живот, начните с этих упражнений. И да, вы можете выполнять их, даже не вставая с постели.

Два упражнения, которые "сжигают" жир

Его подход основан на анатомическом наблюдении: живот — одна из первых частей тела, которая "сдаётся" силе тяжести. Со временем брюшная стенка расслабляется.

Мышцы теряют упругость и исчезают под слоем жира. Чтобы обратить вспять это естественное ухудшение, Дюкан предлагает простой, но действенный способ: "укрепить брюшную стенку".

Именно здесь начинается настоящее уменьшение объёма живота. И это требует ежедневных, механических и целенаправленных усилий. Речь идёт не об изнуряющих упражнениях или кардинальных изменениях образа жизни. Речь идёт о небольшом ритуале, ежедневном упражнении, которое тренирует самые глубокие мышцы.

Такие упражнения естественным образом подтягивают живот, поддерживают осанку и способствуют медленному, но устойчивому сжиганию накопленного жира.

Эта мышечная активность, выполняемая ежедневно, создаёт позитивную динамику. По словам эксперта, есть два упражнения, которые выделяются своей эффективностью.

Как выполнять упражнения

Первое упражнение

Оно выполняется в положении лёжа на спине, с подушкой под головой для комфорта. Вы сгибаете колени, вытягиваете руки перед собой и делаете "перекат" вверх, пока не окажетесь в положении сидя.

20 повторений. Каждый день добавляйте ещё 5, пока не дойдёте до 100.

Второе упражнение

Это вариация первого, но оно задействует косые мышцы живота, которые формируют окружность талии. Вы начинаете с того же положения, делаете то же движение, только в конце поворачиваетесь один раз вправо и один раз влево.

Этот небольшой комплекс упражнений требует некоторой последовательности и упорства, но, по словам Пьера Дюкана, он обещает долгосрочные изменения. Только что проснулись, собираетесь спать или просто отдыхаете… вы сами решаете, когда включить его в свой распорядок дня.