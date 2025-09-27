Стройное тело, не вставая с постели: попробуйте 2 упражнения Пьера Дюкана для плоского живота

83-летний Пьер Дюкан, создатель диеты Дюкана, обращается в соцсетях к аудитории в своей страстной манере, говоря о том, как стать более стройными.
Он обещает, что с помощью двух простых, но необходимых упражнений мы сможем справиться с жиром на животе. Его послание ясно: если вы хотите подтянутый живот, начните с этих упражнений. И да, вы можете выполнять их, даже не вставая с постели.
Его подход основан на анатомическом наблюдении: живот — одна из первых частей тела, которая "сдаётся" силе тяжести. Со временем брюшная стенка расслабляется.
Мышцы теряют упругость и исчезают под слоем жира. Чтобы обратить вспять это естественное ухудшение, Дюкан предлагает простой, но действенный способ: "укрепить брюшную стенку".
Именно здесь начинается настоящее уменьшение объёма живота. И это требует ежедневных, механических и целенаправленных усилий. Речь идёт не об изнуряющих упражнениях или кардинальных изменениях образа жизни. Речь идёт о небольшом ритуале, ежедневном упражнении, которое тренирует самые глубокие мышцы.
Такие упражнения естественным образом подтягивают живот, поддерживают осанку и способствуют медленному, но устойчивому сжиганию накопленного жира.
Эта мышечная активность, выполняемая ежедневно, создаёт позитивную динамику. По словам эксперта, есть два упражнения, которые выделяются своей эффективностью.
Оно выполняется в положении лёжа на спине, с подушкой под головой для комфорта. Вы сгибаете колени, вытягиваете руки перед собой и делаете "перекат" вверх, пока не окажетесь в положении сидя.
20 повторений. Каждый день добавляйте ещё 5, пока не дойдёте до 100.
Это вариация первого, но оно задействует косые мышцы живота, которые формируют окружность талии. Вы начинаете с того же положения, делаете то же движение, только в конце поворачиваетесь один раз вправо и один раз влево.
Этот небольшой комплекс упражнений требует некоторой последовательности и упорства, но, по словам Пьера Дюкана, он обещает долгосрочные изменения. Только что проснулись, собираетесь спать или просто отдыхаете… вы сами решаете, когда включить его в свой распорядок дня.
