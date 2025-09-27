Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мода жёстко бьёт по ягодицам: новый тренд ломает стандарты и диктует свои правила
Под овощами и прилавками — цепи и крики: в Лестере раскопали самую отвратительную тюрьму XVI века
Человек против бездны: два месяца под землёй стали испытанием, где врагом было собственное сознание
Жир на талии мстит ночью: ужин после 45 лет можно превратить в лекарство для тела
Сильнейшее впечатление в жизни: какой культовый фильм 90-х перевернул карьеру Мэтта Дэймона
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
МРОТ растёт — ваши больничные и отпускные станут больше с 2026 года
Стены становятся тёплыми сами: новое покрытие обещает уют и тишину без батарей и лишних затрат
Смерть Кеосаяна заставила Кушанашвили переосмыслить прошлое: неожиданное признание о дружбе и обидах

Стройное тело, не вставая с постели: попробуйте 2 упражнения Пьера Дюкана для плоского живота

Спорт

83-летний Пьер Дюкан, создатель диеты Дюкана, обращается в соцсетях к аудитории в своей страстной манере, говоря о том, как стать более стройными.

Сантиметровая лента
Фото: https://i.pinimg.com/736x/2c/0d/79/2c0d79a409bf510e860adfce1c8396ba.jpg
Сантиметровая лента

Он обещает, что с помощью двух простых, но необходимых упражнений мы сможем справиться с жиром на животе. Его послание ясно: если вы хотите подтянутый живот, начните с этих упражнений. И да, вы можете выполнять их, даже не вставая с постели.

Два упражнения, которые "сжигают" жир

Его подход основан на анатомическом наблюдении: живот — одна из первых частей тела, которая "сдаётся" силе тяжести. Со временем брюшная стенка расслабляется.

Мышцы теряют упругость и исчезают под слоем жира. Чтобы обратить вспять это естественное ухудшение, Дюкан предлагает простой, но действенный способ: "укрепить брюшную стенку".

Именно здесь начинается настоящее уменьшение объёма живота. И это требует ежедневных, механических и целенаправленных усилий. Речь идёт не об изнуряющих упражнениях или кардинальных изменениях образа жизни. Речь идёт о небольшом ритуале, ежедневном упражнении, которое тренирует самые глубокие мышцы.

Такие упражнения естественным образом подтягивают живот, поддерживают осанку и способствуют медленному, но устойчивому сжиганию накопленного жира.

Эта мышечная активность, выполняемая ежедневно, создаёт позитивную динамику. По словам эксперта, есть два упражнения, которые выделяются своей эффективностью.

Как выполнять упражнения

Первое упражнение

Оно выполняется в положении лёжа на спине, с подушкой под головой для комфорта. Вы сгибаете колени, вытягиваете руки перед собой и делаете "перекат" вверх, пока не окажетесь в положении сидя.

20 повторений. Каждый день добавляйте ещё 5, пока не дойдёте до 100.

Второе упражнение

Это вариация первого, но оно задействует косые мышцы живота, которые формируют окружность талии. Вы начинаете с того же положения, делаете то же движение, только в конце поворачиваетесь один раз вправо и один раз влево.

Этот небольшой комплекс упражнений требует некоторой последовательности и упорства, но, по словам Пьера Дюкана, он обещает долгосрочные изменения. Только что проснулись, собираетесь спать или просто отдыхаете… вы сами решаете, когда включить его в свой распорядок дня.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Новости спорта
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Садоводство, цветоводство
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Последние материалы
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
МРОТ растёт — ваши больничные и отпускные станут больше с 2026 года
Стены становятся тёплыми сами: новое покрытие обещает уют и тишину без батарей и лишних затрат
Смерть Кеосаяна заставила Кушанашвили переосмыслить прошлое: неожиданное признание о дружбе и обидах
Тайное послание Бритни Спирс Джастину Биберу: что скрывается за откровенными фото
100% органика и 9 месяцев выдержки — испанский напиток, который вы точно не оценили
Холод хранит не всё: некоторые запасы из морозилки оборачиваются неприятным сюрпризом
Цветы дороже золота: бутоны, за которые коллекционеры готовы выложить целое состояние
Стройное тело, не вставая с постели: попробуйте 2 упражнения Пьера Дюкана для плоского живота
Выплатят или найдут повод отказать? Подводные камни КАСКО, о которых не предупреждают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.