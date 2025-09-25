Как добиться плоского живота за 3 дня? Это меню диетолога уменьшит объемы

Вздутие живота — очень распространённое явление, напрямую связанное с нашим образом жизни и пищевыми привычками. Стресс, спешка и употребление продуктов, нарушающих микрофлору кишечника, значительно усугубляют проблему.

По словам диетолога и основательницы программы "Giù la pancia" Франчески Беретты, правильно составленная диета может помочь быстро уменьшить вздутие живота, не лишая организм необходимых питательных веществ.

"Дефляционная диета временная, длится 3 дня и направлена на уменьшение вздутия живота. Она не обязательно низкокалорийна, но делает акцент на качестве пищи", — объясняет специалист.

Выбираются легкоусвояемые продукты с низким содержанием натрия, подсластителей и других, чтобы снизить воздействие основных факторов, вызывающих вздутие живота.

Почему вздувается живот?

"Вздутие живота не обязательно связано с жиром, а с временным скоплением газов или жидкости в пищеварительном тракте", — объясняет Беретта.

Распространенные причины включают плохое пищеварение, нарушенную микрофлору кишечника, употребление продуктов, богатых FODMAP, с низким содержанием растворимой клетчатки и повышенный стресс.

"Фастфуд, слишком много сахара, много бобовых или ферментированных овощей — вот лишь некоторые из проблем. Решением может стать временная, целенаправленная диета в сочетании с достаточным количеством жидкости и сном", — отметила она.

Что есть, чтобы уменьшить вздутие живота

"Мы предпочитаем продукты, полезные для кишечника, такие как коричневый рис басмати, киноа и просо, которые содержат хорошо переносимые сложные углеводы. Постное мясо и белая рыба содержат легкоусвояемый белок", — объясняет диетолог.

Из овощей: идеально подходят кабачки, морковь, огурцы и фенхель, поскольку они содержат мало нерастворимой клетчатки и не вызывают чрезмерного газообразования.

К списку также относятся процеженный несладкий йогурт и кефир, благодаря содержанию натуральных пробиотиков. Из фруктов: бананы, черника и киви, поскольку они содержат мало фруктозы и способствуют гидратации.

Как избежать вздутия живота

"Даже здоровая пища может вызывать вздутие живота у чувствительных людей", — объясняет Беретта.

Бобовые, капуста, лук, чеснок, яблоки и груши богаты FODMAP-продуктами и могут усилить газообразование. Также будьте осторожны с искусственными подсластителями, такими как сорбит и маннит, которые содержатся в жевательной резинке и продуктах "без сахара".

Также рекомендуется избегать газированных напитков, алкоголя и жирных молочных продуктов. Наконец, ограничьте потребление соли, поскольку она способствует задержке жидкости — сократите потребление мясных деликатесов, сыров и готовых закусок.

"Также избегайте кофе натощак, фруктовых соков и цельнозерновых продуктов по утрам, так как они могут раздражать кишечник", — добавила диетолог.

Что пить для улучшения пищеварения

Диета дополняется достаточным количеством жидкости — не менее 2 литров воды в день. Эксперт также рекомендует специальные травяные чаи: с фенхелем, имбирем, мятой, анисом или ананасом, которые облегчают работу пищеварительного тракта и способствуют пищеварению.

Полное 3-дневное меню для плоского живота

День 1

Завтрак: овсяная каша, 1 столовая ложка семян чиа и несладкий рисовый напиток, 1 спелый киви, фенхелевый чай или несладкий зелёный чай.

Перекус: 1 процеженный йогурт и 4 грецких ореха.

Обед: отварные кабачки, салат из киноа с морковью и кабачками, 1 чайная ложка оливкового масла, петрушка и лимон. Жареная куриная грудка с розмарином.

Полдник: 1 горсть черники и 5 миндальных орехов.

Ужин: пассерованная зелень, велюте с морковью и картофелем, имбирем и куркумой, запеченное филе трески с лавровым листом, небольшим количеством оливкового масла и семенами фенхеля.

День 2

Завтрак: блинчики из яичного белка, овсянки и несладкого миндального молока. 1 спелый банан и 1 чашка артишокового или одуванчикового чая.

Перекус: кокосовый йогурт на растительной основе (без сахара) с 1 чайной ложкой тыквенных семечек.

Обед: зелёная фасоль на пару, коричневый рис басмати с морковью, цуккини и 2 столовыми ложками очищенного нута с оливковым маслом, шнитт-луком и свежим имбирём.

Полдник: 1 спелый киви с мятным или фенхелевым чаем.

Ужин: тыквенное пюре с имбирём, приготовленные на пару овощи и жареная барабулька с тимьяном и лимоном.

День 3

Завтрак: смузи с бананом, свежей черникой и несладким кокосовым напитком. 1 ломтик безглютенового хлеба с небольшим количеством тахини.

Перекус: 1 кефирный йогурт и несколько семечек подсолнечника.

Обед: цуккини на гриле, киноа с овощами, запечённое филе индейки.

Полдник: ломтики огурца с лимоном и мятой.

Ужин: овощной суп с морковью, картофелем и фенхелем. Филе дорадо, приготовленное на гриле, с оливковым маслом и травами.

Перед тем, как приступить соблюдать диету, стоит проконсультироваться с врачом.