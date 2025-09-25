Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фикус женьшень превращается в мини-дерево за 6 приёмов: проводим японскую магию дома
Осенняя магия на сковороде: эти яблочные оладьи сведут с ума своим ароматом
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Туфля в клочья, собака счастлива: виновата вовсе не плохая дрессировка — всё решает питание
Крем скрывает, мусс матирует: ошибка в выборе тональной основы превращает кожу в маску за пять минут
Богатые тоже экономят: почему Porsche и Mercedes терпят крах на рынке EV
Будущее под угрозой: как климатические изменения меняют Каспийское море
Мачу-Пикчу: как жадность одной компании парализовала древний город инков
Первый интимный опыт Преснякова шокировал: как он собирается уберечь своих сыновей от ошибок

Как добиться плоского живота за 3 дня? Это меню диетолога уменьшит объемы

5:50
Спорт

Вздутие живота — очень распространённое явление, напрямую связанное с нашим образом жизни и пищевыми привычками. Стресс, спешка и употребление продуктов, нарушающих микрофлору кишечника, значительно усугубляют проблему.

Мужчина в футболке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина в футболке

По словам диетолога и основательницы программы "Giù la pancia" Франчески Беретты, правильно составленная диета может помочь быстро уменьшить вздутие живота, не лишая организм необходимых питательных веществ.

"Дефляционная диета временная, длится 3 дня и направлена на уменьшение вздутия живота. Она не обязательно низкокалорийна, но делает акцент на качестве пищи", — объясняет специалист.

Выбираются легкоусвояемые продукты с низким содержанием натрия, подсластителей и других, чтобы снизить воздействие основных факторов, вызывающих вздутие живота.

Почему вздувается живот?

"Вздутие живота не обязательно связано с жиром, а с временным скоплением газов или жидкости в пищеварительном тракте", — объясняет Беретта.

Распространенные причины включают плохое пищеварение, нарушенную микрофлору кишечника, употребление продуктов, богатых FODMAP, с низким содержанием растворимой клетчатки и повышенный стресс.

"Фастфуд, слишком много сахара, много бобовых или ферментированных овощей — вот лишь некоторые из проблем. Решением может стать временная, целенаправленная диета в сочетании с достаточным количеством жидкости и сном", — отметила она.

Что есть, чтобы уменьшить вздутие живота

"Мы предпочитаем продукты, полезные для кишечника, такие как коричневый рис басмати, киноа и просо, которые содержат хорошо переносимые сложные углеводы. Постное мясо и белая рыба содержат легкоусвояемый белок", — объясняет диетолог.

Из овощей: идеально подходят кабачки, морковь, огурцы и фенхель, поскольку они содержат мало нерастворимой клетчатки и не вызывают чрезмерного газообразования.

К списку также относятся процеженный несладкий йогурт и кефир, благодаря содержанию натуральных пробиотиков. Из фруктов: бананы, черника и киви, поскольку они содержат мало фруктозы и способствуют гидратации.

Как избежать вздутия живота

"Даже здоровая пища может вызывать вздутие живота у чувствительных людей", — объясняет Беретта.

Бобовые, капуста, лук, чеснок, яблоки и груши богаты FODMAP-продуктами и могут усилить газообразование. Также будьте осторожны с искусственными подсластителями, такими как сорбит и маннит, которые содержатся в жевательной резинке и продуктах "без сахара".

Также рекомендуется избегать газированных напитков, алкоголя и жирных молочных продуктов. Наконец, ограничьте потребление соли, поскольку она способствует задержке жидкости — сократите потребление мясных деликатесов, сыров и готовых закусок.

"Также избегайте кофе натощак, фруктовых соков и цельнозерновых продуктов по утрам, так как они могут раздражать кишечник", — добавила диетолог.

Что пить для улучшения пищеварения

Диета дополняется достаточным количеством жидкости — не менее 2 литров воды в день. Эксперт также рекомендует специальные травяные чаи: с фенхелем, имбирем, мятой, анисом или ананасом, которые облегчают работу пищеварительного тракта и способствуют пищеварению.

Полное 3-дневное меню для плоского живота

День 1

  • Завтрак: овсяная каша, 1 столовая ложка семян чиа и несладкий рисовый напиток, 1 спелый киви, фенхелевый чай или несладкий зелёный чай.
  • Перекус: 1 процеженный йогурт и 4 грецких ореха.
  • Обед: отварные кабачки, салат из киноа с морковью и кабачками, 1 чайная ложка оливкового масла, петрушка и лимон. Жареная куриная грудка с розмарином.
  • Полдник: 1 горсть черники и 5 миндальных орехов.
  • Ужин: пассерованная зелень, велюте с морковью и картофелем, имбирем и куркумой, запеченное филе трески с лавровым листом, небольшим количеством оливкового масла и семенами фенхеля.

День 2

  • Завтрак: блинчики из яичного белка, овсянки и несладкого миндального молока. 1 спелый банан и 1 чашка артишокового или одуванчикового чая.
  • Перекус: кокосовый йогурт на растительной основе (без сахара) с 1 чайной ложкой тыквенных семечек.
  • Обед: зелёная фасоль на пару, коричневый рис басмати с морковью, цуккини и 2 столовыми ложками очищенного нута с оливковым маслом, шнитт-луком и свежим имбирём.
  • Полдник: 1 спелый киви с мятным или фенхелевым чаем.
  • Ужин: тыквенное пюре с имбирём, приготовленные на пару овощи и жареная барабулька с тимьяном и лимоном.

День 3

  • Завтрак: смузи с бананом, свежей черникой и несладким кокосовым напитком. 1 ломтик безглютенового хлеба с небольшим количеством тахини.
  • Перекус: 1 кефирный йогурт и несколько семечек подсолнечника.
  • Обед: цуккини на гриле, киноа с овощами, запечённое филе индейки.
  • Полдник: ломтики огурца с лимоном и мятой.
  • Ужин: овощной суп с морковью, картофелем и фенхелем. Филе дорадо, приготовленное на гриле, с оливковым маслом и травами.

Перед тем, как приступить соблюдать диету, стоит проконсультироваться с врачом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Мир. Новости мира
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Домашние животные
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Богатые тоже экономят: почему Porsche и Mercedes терпят крах на рынке EV
Будущее под угрозой: как климатические изменения меняют Каспийское море
Мачу-Пикчу: как жадность одной компании парализовала древний город инков
Первый интимный опыт Преснякова шокировал: как он собирается уберечь своих сыновей от ошибок
Шесть ключей к сохранению мышц: как не растерять силу во время похудения
Молодость не защищает: маленький животик в 22 становится сигналом будущих проблем
Один лишний ноль — и платёжка пуста: как ошибки обнуляют кошелёк
Грядка с помидорами превращается в лабораторию: эта волшебная смесь делает землю богаче год от года
Мотор мечты ушёл в прошлое: куда исчезли легендарные компрессоры из нулевых
Бензин на вес золота? Число АЗС в России сокращается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.