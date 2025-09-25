Как добиться плоского живота за 3 дня? Это меню диетолога уменьшит объемы

Вздутие живота — очень распространённое явление, напрямую связанное с нашим образом жизни и пищевыми привычками. Стресс, спешка и употребление продуктов, нарушающих микрофлору кишечника, значительно усугубляют проблему.
По словам диетолога и основательницы программы "Giù la pancia" Франчески Беретты, правильно составленная диета может помочь быстро уменьшить вздутие живота, не лишая организм необходимых питательных веществ.
"Дефляционная диета временная, длится 3 дня и направлена на уменьшение вздутия живота. Она не обязательно низкокалорийна, но делает акцент на качестве пищи", — объясняет специалист.
Выбираются легкоусвояемые продукты с низким содержанием натрия, подсластителей и других, чтобы снизить воздействие основных факторов, вызывающих вздутие живота.
"Вздутие живота не обязательно связано с жиром, а с временным скоплением газов или жидкости в пищеварительном тракте", — объясняет Беретта.
Распространенные причины включают плохое пищеварение, нарушенную микрофлору кишечника, употребление продуктов, богатых FODMAP, с низким содержанием растворимой клетчатки и повышенный стресс.
"Фастфуд, слишком много сахара, много бобовых или ферментированных овощей — вот лишь некоторые из проблем. Решением может стать временная, целенаправленная диета в сочетании с достаточным количеством жидкости и сном", — отметила она.
"Мы предпочитаем продукты, полезные для кишечника, такие как коричневый рис басмати, киноа и просо, которые содержат хорошо переносимые сложные углеводы. Постное мясо и белая рыба содержат легкоусвояемый белок", — объясняет диетолог.
Из овощей: идеально подходят кабачки, морковь, огурцы и фенхель, поскольку они содержат мало нерастворимой клетчатки и не вызывают чрезмерного газообразования.
К списку также относятся процеженный несладкий йогурт и кефир, благодаря содержанию натуральных пробиотиков. Из фруктов: бананы, черника и киви, поскольку они содержат мало фруктозы и способствуют гидратации.
"Даже здоровая пища может вызывать вздутие живота у чувствительных людей", — объясняет Беретта.
Бобовые, капуста, лук, чеснок, яблоки и груши богаты FODMAP-продуктами и могут усилить газообразование. Также будьте осторожны с искусственными подсластителями, такими как сорбит и маннит, которые содержатся в жевательной резинке и продуктах "без сахара".
Также рекомендуется избегать газированных напитков, алкоголя и жирных молочных продуктов. Наконец, ограничьте потребление соли, поскольку она способствует задержке жидкости — сократите потребление мясных деликатесов, сыров и готовых закусок.
"Также избегайте кофе натощак, фруктовых соков и цельнозерновых продуктов по утрам, так как они могут раздражать кишечник", — добавила диетолог.
Диета дополняется достаточным количеством жидкости — не менее 2 литров воды в день. Эксперт также рекомендует специальные травяные чаи: с фенхелем, имбирем, мятой, анисом или ананасом, которые облегчают работу пищеварительного тракта и способствуют пищеварению.
Перед тем, как приступить соблюдать диету, стоит проконсультироваться с врачом.
