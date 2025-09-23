Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотой билет в мир сновидений: почему именно эта поза признана самой целительной для тела и мозга
Всё кончено? Майли Сайрус намекнула на уход со сцены – что случилось
Китайский бизнес-седан держится достойно: серьёзных поломок нет, но есть нюанс
Автомобиль начал издавать странные звуки? Это может сигнализировать о серьезных поломках
Тайна дружбы бывших: почему Айза назвала Гуфа самым любимым экс-мужем
Ядерный ренессанс: Иран и Россия готовят мегапроект
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Питомец сходит с ума в пустой квартире? Простые приемы помогут ему спокойно ждать хозяина
Учёные пишут сценарий Армагеддона : возможно ли взорвать астероид ядерным зарядом в космосе

Биологический возраст можно обмануть: простые действия, возвращающие энергию

Спорт

Физическая активность и здоровье часто расходятся с тем, что показывает паспорт. Одному человеку за пятьдесят, но он легко обгоняет молодёжь на пробежке, а другой уже в тридцать ощущает усталость и спад сил. Секрет кроется не в дате рождения, а в том, что специалисты называют фитнес-возрастом или биологическим возрастом.

Фитнес приседания
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес приседания

Что такое фитнес-возраст

Хронологический возраст отображает только количество прожитых лет. А вот биологический возраст показывает, насколько "молодо" или "старо" работает тело. Этот показатель зависит от образа жизни, уровня физической активности, привычек и состояния здоровья. Исследования доказали, что разные органы стареют с разной скоростью: сердце, почки, мозг или лёгкие реагируют на стресс и нагрузки по-своему.

Человек может выглядеть бодрым и быть выносливым даже в 60, а другой в 40 уже страдать от хронической усталости. Всё решает образ жизни и регулярные тренировки.

Как меняется организм с возрастом

  • В 20-25 лет работа мозга и лёгких достигает максимума.

  • С 30 лет мышцы теряют 3-8 % массы и силы каждое десятилетие.

  • Сердечно-сосудистая выносливость падает примерно на 1 % ежегодно.

  • После 50 лет начинают уменьшаться объёмы мозга, а кости становятся более хрупкими.

  • К 60 годам значительно растёт количество жалоб на здоровье.

Средняя продолжительность жизни мужчин в Германии сегодня составляет около 79 лет. Но реальное качество этих лет зависит не от цифр в паспорте, а от того, насколько активно работает тело.

VO2max — ключ к пониманию выносливости

Здесь на сцену выходит Ульрик Вислёфф, профессор физиологии Норвежского университета науки и технологий. Он исследовал показатель VO2max — максимальное количество кислорода, которое тело может усваивать за минуту во время нагрузки.

"Вам может быть 50 лет, но при этом вы будете иметь физическую форму 30-летнего", — пояснил профессор Ульрик Вислёфф.

VO2max отражает состояние сердца и лёгких и считается лучшим маркером здоровья. На его основе Вислёфф предложил онлайн-инструмент — калькулятор на сайте worldfitnesslevel. org. Вводишь возраст, пульс в покое и объём тренировок — и узнаёшь свой фитнес-возраст.

Сравнение: хронологический и фитнес-возраст

Показатель Хронологический возраст Фитнес-возраст
Основание расчёта Дата рождения VO2max, пульс, образ жизни
Влияние на здоровье Условное Прямое
Изменяемость Нет Да, можно снизить тренировками
Практическая польза Соцуслуги, документы Контроль здоровья, прогноз рисков

Советы шаг за шагом

  1. Следите за MET. Это метаболический эквивалент активности. Сон равен 1 MET, ходьба — около 4, бег — 12. Для снижения фитнес-возраста нужно регулярно выходить на уровень 12 MET и достигать 3000-4000 MET в неделю. Отличные варианты: плавание, спринт, бокс.

  2. Добавьте HIIT. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (например, Табата) всего за 4 минуты заставляют сердце работать эффективнее и повышают VO2max.

  3. Наращивайте мышцы. По словам профессора Стефана Гайслера, сильные мышцы поддерживают движение, контролируют уровень сахара и снижают риск воспалений. Даже в пожилом возрасте можно увеличивать мышечную массу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничиваться только лёгкой ходьбой. Последствие: минимальный рост выносливости, возраст остаётся выше реального. Альтернатива: включать тренировки с высоким MET — бег, велосипед, плавание.

  • Ошибка: полное игнорирование силовых упражнений. Последствие: потеря мышечной массы, слабость, саркопения. Альтернатива: регулярные тренировки с гантелями, фитнес-резинками, собственным весом.

  • Ошибка: отсутствие режима восстановления. Последствие: хроническая усталость, перетренированность. Альтернатива: сон не менее 7 часов, массаж, баня, витамины и СПА-процедуры.

А что если…

Если вы никогда не занимались спортом, не поздно начать даже после 50 лет. Первые результаты в виде улучшения сна, снижения давления и лёгкости при ходьбе заметны уже через месяц умеренных тренировок.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Улучшение работы сердца и лёгких Требуется регулярность
Замедление старения Возможны травмы при неправильной технике
Контроль веса и сахара Нужен врачебный контроль при хронических болезнях
Повышение энергии и настроения Занимает время
Продление активной жизни Иногда нужны дополнительные расходы на спортзал

FAQ

Как выбрать нагрузку для снижения фитнес-возраста?
Начните с кардионагрузок средней интенсивности и постепенно добавляйте интервальные и силовые тренировки.

Что лучше для молодости тела: бег или силовые упражнения?
Оптимален баланс. Кардио улучшает работу сердца, а силовые защищают мышцы и кости.

Мифы и правда

  • Миф: фитнес-возраст всегда совпадает с паспортным.
    Правда: он может отличаться на 10-20 лет.

  • Миф: после 40 лет тренировки уже не дают эффекта.
    Правда: мышцы и сердце отвечают на нагрузки в любом возрасте.

  • Миф: достаточно только диеты.
    Правда: питание важно, но без движения VO2max не повысить.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Новости спорта
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Домашние животные
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев Кто оказался на распутье: призыв к признанию Палестины и его последствия для Израиля Юрий Бочаров
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Последние материалы
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Питомец сходит с ума в пустой квартире? Простые приемы помогут ему спокойно ждать хозяина
Кто оказался на распутье: призыв к признанию Палестины и его последствия для Израиля
Учёные пишут сценарий Армагеддона : возможно ли взорвать астероид ядерным зарядом в космосе
История, высеченная в камне: тайна храма — что скрывают каменные стражи Рамсеса
Молдавия на грани: Запад готовит внезапный удар
Замаскированный электрокар выходит на трек: Xiaomi готовит удар по рынку
Невероятная история: как Кристофер Нолан уговорил Дэвида Боуи сыграть Николу Теслу
Бежевый уходит в прошлое: диваны в цветах ретро-вечеринок снова ломают интерьеры
Второе крещение в Томске: американская пара выбрала Россию и православие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.