Таять на глазах, как лёд на солнце: комплекс питания и тренировок, что делает бёдра стройнее

4:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Стройные ноги — мечта многих женщин и мужчин. Но секрет уменьшения объёмов в бедрах заключается не в "волшебных упражнениях", а в комплексном подходе: питание, кардио, силовые тренировки и восстановление. Валерия Андреева, представитель Proxima и член сборной России по лёгкой атлетике, делится рекомендациями, проверенными на практике.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Раскрытие тазобедренных суставов в спортзале

Почему жир с бедер уходит медленнее?

Организм распределяет жировые запасы неравномерно. У женщин, из-за особенностей гормонального фона (эстрогенов), жир чаще откладывается в зоне бедер и ягодиц. Поэтому похудение в этой области требует больше времени и системности.

Важно понимать: локального жиросжигания не существует. Уменьшить объем только в одной зоне невозможно — жир уходит равномерно по всему телу. Однако благодаря упражнениям можно сделать бедра более подтянутыми и визуально стройными.

Питание: шаг №1

Снижение объёма в бедрах начинается с дефицита калорий. Лучший вариант — минус 300-500 ккал от вашей нормы в день, чтобы вес уходил постепенно и безопасно.

Полезные акценты в рационе:

Белок (1,5-2 г на кг массы тела) помогает сохранить мышцы. Подойдут курица, индейка, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые. Медленные углеводы поддерживают уровень энергии: овсянка, гречка, киноа, цельнозерновой хлеб. Ограничение соли снижает отёки и визуальный объём ног. Вода — минимум 30 мл на 1 кг веса. Недостаток жидкости часто маскируется под чувство голода.

Совет: ведите дневник питания или используйте приложение-счётчик калорий. Это дисциплинирует и помогает отслеживать прогресс.

Кардио: ускоряем метаболизм

Кардиотренировки нужны не только для сжигания калорий. Они улучшают работу сердца, сосудов и лимфодренаж, что особенно важно при склонности к отёкам.

Лучшие форматы для бедер:

Бег или ходьба с наклоном — тренирует ягодицы и бёдра сильнее, чем обычная равнинная пробежка.

— тренирует ягодицы и бёдра сильнее, чем обычная равнинная пробежка. Эллипс — снижает нагрузку на колени и подходит для людей с лишним весом.

— снижает нагрузку на колени и подходит для людей с лишним весом. Велотренажёр с интервалами — чередуйте быстрый и медленный темп для ускоренного сжигания жира.

— чередуйте быстрый и медленный темп для ускоренного сжигания жира. Скакалка — прорабатывает всё тело и особенно ноги.

Оптимально: 30-40 минут, 3-5 раз в неделю. Для максимального эффекта делайте кардио после силовых или утром натощак.

Силовые тренировки: скульптура ног

Жир уходит равномерно, но именно силовые упражнения формируют красивый рельеф. Они увеличивают мышечную массу, а значит — ускоряют метаболизм.

Рекомендуемые упражнения:

Приседания с гантелями или штангой — работают квадрицепсы, ягодицы и внутренняя поверхность бедра.

— работают квадрицепсы, ягодицы и внутренняя поверхность бедра. Выпады вперёд и назад — развивают баланс и укрепляют мышцы ног.

— развивают баланс и укрепляют мышцы ног. Ягодичный мостик — одно из лучших упражнений для бёдер и ягодиц.

— одно из лучших упражнений для бёдер и ягодиц. Махи ногами с резинкой — изолированная работа над задней поверхностью бедра.

Тренируйтесь 2-3 раза в неделю, по 3-4 подхода на каждое упражнение.

Восстановление: растяжка и массаж

Без восстановления мышцы будут зажаты, а кровообращение — замедленным. Это мешает жиросжиганию и усугубляет целлюлит.

Растяжка после каждой тренировки: выпады, наклоны, растяжка ягодичных мышц.

Массаж - улучшает лимфоотток и уменьшает отёки. Подойдут:

массаж роликом;

сухая щётка;

антицеллюлитный крем с кофеином;

вакуумный массаж (при отсутствии противопоказаний).

Практические советы

Делайте замеры (бедро в самой широкой части) раз в 2 недели — это объективнее, чем весы. Не ждите быстрых чудес: видимый результат приходит через 6-8 недель регулярных тренировок и питания. Добавьте пешие прогулки: 8-10 тысяч шагов в день ускоряют прогресс. Сон не менее 7 часов в сутки — недостаток сна мешает похудению.

Стройные бедра — это не диета на неделю, а система. При грамотном сочетании питания, кардио и силовых нагрузок можно добиться заметного результата уже за пару месяцев. Главное — регулярность и внимание к деталям.