Эти ошибки делают подтягивания бесполезными и сводят рост мышц к нулю

Спорт

Подтягивания на турнике — одно из самых простых и доступных упражнений, но именно в нём чаще всего "застревают" даже опытные спортсмены. Кто-то месяцами не может преодолеть барьер в 4-5 повторений, у кого-то количество движений растёт, а мышцы спины и рук так и не меняются. Причина почти всегда не в силе или "генетике", а в ошибках техники.

подтягивания на турнике
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
подтягивания на турнике

Почему подтягивания важны

Это базовое упражнение задействует сразу несколько крупных мышечных групп: широчайшие, трапециевидные, бицепсы, предплечья, дельты и даже часть грудных мышц. Подтягивания помогают развивать силу, выносливость и красивую форму спины. Но только при условии правильного выполнения.

Сравнение: чистые и "читерские" подтягивания

Параметр Чистые подтягивания Подтягивания с рывками
Работа мышц Максимальная нагрузка на спину Основная нагрузка уходит в инерцию
Риск травмы Минимальный Высокий
Прогресс в силе Стабильный Быстрое плато
Внешний вид спины Формируется ширина и рельеф Изменений почти нет

После такой таблицы становится ясно: гонка за количеством повторов любой ценой не имеет смысла. Лучше делать меньше, но правильно — так результат придёт быстрее и безопаснее.

ТОП-5 ошибок в подтягиваниях

Ошибка №1. Рывки и раскачивания

Чаще всего они возникают, когда спортсмен старается показать максимум повторений. С виду это выглядит эффектно, но на деле мышцы почти не работают. Если не получается подтянуться чисто, лучше использовать частичную амплитуду или эспандер, но выполнять движение спокойно.

Ошибка №2. Слишком быстрый темп

Работа "на скорость" лишает мышцы полноценной нагрузки.

Ошибка №3. Слишком медленные движения

Да, медленные подтягивания полезны для контроля, но если они становятся единственным стилем, организм теряет динамику и не развивает взрывную силу. Оптимальный вариант — подъём за одну секунду и спуск за две-три.

Ошибка №4. Потеря напряжения в спине

В нижней точке спортсмен просто "висит", а в верхней кладёт грудь на турник. Такое расслабление выключает спину и нагружает суставы. Чтобы подтягивания приносили пользу, нужно держать мышцы в тонусе на всём протяжении движения.

Ошибка №5. Сутулость и работа руками

При округлой спине нагрузка ложится на бицепсы и предплечья, а спина почти не работает.

Советы шаг за шагом: как подтягиваться правильно

  1. Держите лёгкий прогиб в спине, грудь тяните к перекладине.

  2. Локти направляйте назад и немного в стороны, а не вперёд.

  3. Подъём выполняйте быстро и мощно (1 секунда).

  4. Опускайтесь медленно и контролируемо (2-3 секунды).

  5. Не расслабляйтесь полностью в нижней точке.

  6. Работайте именно мышцами спины, а не только руками.

  7. Увеличивайте амплитуду и количество повторов постепенно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: подтягивания рывками.
    Последствие: травмы и отсутствие роста мышц.
    Альтернатива: частичная амплитуда без рывков, до 5-8 повторений.

  • Ошибка: слишком быстрые движения.
    Последствие: мышцы почти не работают.
    Альтернатива: контролируемый темп с паузой в верхней точке.

  • Ошибка: только медленные повторения.
    Последствие: нет взрывной силы.
    Альтернатива: сочетать быстрый подъём и медленный спуск.

  • Ошибка: расслабление внизу и наверху.
    Последствие: спина "выключается" из работы.
    Альтернатива: держать мышцы в тонусе весь подход.

  • Ошибка: сутулая спина.
    Последствие: нагрузка уходит в руки.
    Альтернатива: лёгкий прогиб и работа за счёт широчайших.

А что если…

А что если вы пока можете подтянуться только 1-2 раза? В этом случае начните с упрощённых вариантов:

  • подтягивания в неполной амплитуде;

  • использование резиновых эспандеров;

  • австралийские подтягивания (горизонтальные на низкой перекладине).
    Такие подходы создадут базу и помогут выйти на 5-6 повторов, после чего прогресс пойдёт быстрее.

Плюсы и минусы подтягиваний

Плюсы Минусы
Бесплатно и доступно — нужен только турник Медленный прогресс у новичков
Развивают силу и выносливость Требуют правильной техники
Формируют широкую спину Тяжело даются людям с лишним весом
Подходят для любых уровней Риск травмы при неправильном выполнении

FAQ

Как часто делать подтягивания?
Для новичков — 2-3 раза в неделю, для опытных — до 4-5, с разной интенсивностью.

Что лучше: широким хватом или узким?
Широкий хват развивает спину, узкий — бицепсы и предплечья. Оптимально чередовать.

Сколько повторений нужно для роста мышц?
Обычно 6-12 повторов в 3-5 подходах, с контролем техники.

Можно ли подтягиваться каждый день?
Да, но только в лёгком режиме или с использованием упрощённых вариантов.

Мифы и правда

  • Миф: подтягивания — только для спины.
    Правда: они включают бицепсы, дельты и грудные.

  • Миф: чем больше повторов, тем быстрее рост.
    Правда: важнее техника и контроль.

  • Миф: новичкам лучше не браться за турник.
    Правда: можно начать с облегчённых вариантов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
