Эти ошибки делают подтягивания бесполезными и сводят рост мышц к нулю

Подтягивания на турнике — одно из самых простых и доступных упражнений, но именно в нём чаще всего "застревают" даже опытные спортсмены. Кто-то месяцами не может преодолеть барьер в 4-5 повторений, у кого-то количество движений растёт, а мышцы спины и рук так и не меняются. Причина почти всегда не в силе или "генетике", а в ошибках техники.

Почему подтягивания важны

Это базовое упражнение задействует сразу несколько крупных мышечных групп: широчайшие, трапециевидные, бицепсы, предплечья, дельты и даже часть грудных мышц. Подтягивания помогают развивать силу, выносливость и красивую форму спины. Но только при условии правильного выполнения.

Сравнение: чистые и "читерские" подтягивания

Параметр Чистые подтягивания Подтягивания с рывками Работа мышц Максимальная нагрузка на спину Основная нагрузка уходит в инерцию Риск травмы Минимальный Высокий Прогресс в силе Стабильный Быстрое плато Внешний вид спины Формируется ширина и рельеф Изменений почти нет

После такой таблицы становится ясно: гонка за количеством повторов любой ценой не имеет смысла. Лучше делать меньше, но правильно — так результат придёт быстрее и безопаснее.

ТОП-5 ошибок в подтягиваниях

Ошибка №1. Рывки и раскачивания

Чаще всего они возникают, когда спортсмен старается показать максимум повторений. С виду это выглядит эффектно, но на деле мышцы почти не работают. Если не получается подтянуться чисто, лучше использовать частичную амплитуду или эспандер, но выполнять движение спокойно.

Ошибка №2. Слишком быстрый темп

Работа "на скорость" лишает мышцы полноценной нагрузки.

Ошибка №3. Слишком медленные движения

Да, медленные подтягивания полезны для контроля, но если они становятся единственным стилем, организм теряет динамику и не развивает взрывную силу. Оптимальный вариант — подъём за одну секунду и спуск за две-три.

Ошибка №4. Потеря напряжения в спине

В нижней точке спортсмен просто "висит", а в верхней кладёт грудь на турник. Такое расслабление выключает спину и нагружает суставы. Чтобы подтягивания приносили пользу, нужно держать мышцы в тонусе на всём протяжении движения.

Ошибка №5. Сутулость и работа руками

При округлой спине нагрузка ложится на бицепсы и предплечья, а спина почти не работает.

Советы шаг за шагом: как подтягиваться правильно

Держите лёгкий прогиб в спине, грудь тяните к перекладине. Локти направляйте назад и немного в стороны, а не вперёд. Подъём выполняйте быстро и мощно (1 секунда). Опускайтесь медленно и контролируемо (2-3 секунды). Не расслабляйтесь полностью в нижней точке. Работайте именно мышцами спины, а не только руками. Увеличивайте амплитуду и количество повторов постепенно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подтягивания рывками.

Последствие: травмы и отсутствие роста мышц.

Альтернатива: частичная амплитуда без рывков, до 5-8 повторений.

Ошибка: слишком быстрые движения.

Последствие: мышцы почти не работают.

Альтернатива: контролируемый темп с паузой в верхней точке.

Ошибка: только медленные повторения.

Последствие: нет взрывной силы.

Альтернатива: сочетать быстрый подъём и медленный спуск.

Ошибка: расслабление внизу и наверху.

Последствие: спина "выключается" из работы.

Альтернатива: держать мышцы в тонусе весь подход.

Ошибка: сутулая спина.

Последствие: нагрузка уходит в руки.

Альтернатива: лёгкий прогиб и работа за счёт широчайших.

А что если…

А что если вы пока можете подтянуться только 1-2 раза? В этом случае начните с упрощённых вариантов:

подтягивания в неполной амплитуде;

использование резиновых эспандеров;

австралийские подтягивания (горизонтальные на низкой перекладине).

Такие подходы создадут базу и помогут выйти на 5-6 повторов, после чего прогресс пойдёт быстрее.

Плюсы и минусы подтягиваний

Плюсы Минусы Бесплатно и доступно — нужен только турник Медленный прогресс у новичков Развивают силу и выносливость Требуют правильной техники Формируют широкую спину Тяжело даются людям с лишним весом Подходят для любых уровней Риск травмы при неправильном выполнении

FAQ

Как часто делать подтягивания?

Для новичков — 2-3 раза в неделю, для опытных — до 4-5, с разной интенсивностью.

Что лучше: широким хватом или узким?

Широкий хват развивает спину, узкий — бицепсы и предплечья. Оптимально чередовать.

Сколько повторений нужно для роста мышц?

Обычно 6-12 повторов в 3-5 подходах, с контролем техники.

Можно ли подтягиваться каждый день?

Да, но только в лёгком режиме или с использованием упрощённых вариантов.

Мифы и правда

Миф: подтягивания — только для спины.

Правда: они включают бицепсы, дельты и грудные.

Миф: чем больше повторов, тем быстрее рост.

Правда: важнее техника и контроль.

Миф: новичкам лучше не браться за турник.

Правда: можно начать с облегчённых вариантов.