Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голливудский кошмар превратился в иллюзию: существо с репутацией убийцы оказалось гурманом джунглей
Ржавчина в суставах не приговор: три неочевидных решения, которые заменяют обезболивающие
A$AP Rocky о браке с Рианной: уклончивый ответ рэпера породил новые слухи
Обычный кабачок не узнать: маринад с огоньком делает его закуской №1
Ферментированная косметика: молекулы, которые делают кожу счастливой
Доллар и юань шатают рубль, а акции играют в рулетку: что ждёт инвесторов завтра
Тайна раскрыта: вот почему кошка оборачивается на кличку, даже если делает вид, что ей всё равно
Хвойное золото с запахом цитрусов: почему за лимонным кипарисом гоняются садоводы
Вся элита российской эстрады стала картонными фигурами: Семенович первой идёт в суд

Болят колени? 3 упражнения вернут легкость движения — их секрет в простоте

5:47
Спорт

Боль в коленях — распространенная проблема, которая часто заставляет людей отказываться от физической активности. Однако правильно подобранные упражнения не только безопасны, но и необходимы для улучшения состояния.

Спин байк
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Спин байк

Специалисты сходятся во мнении, что укрепление мышц, окружающих сустав, является ключом к снижению дискомфорта и повышению стабильности. Существует комплекс упражнений с низкой ударной нагрузкой, которые обеспечивают положительный эффект, не усугубляя проблему.

Грамотная физическая активность помогает улучшить подвижность, уменьшить нагрузку на суставы и поддерживать активный образ жизни без риска получения травмы. Врачи-реабилитологи подчеркивают, что главный принцип тренировок при больных коленях — умеренность, контроль и постепенное увеличение нагрузки.

Почему легкие упражнения так эффективны?

Упражнения с низкой ударной нагрузкой целенаправленно укрепляют мышечный корсет, не создавая чрезмерного давления на хрящи и связки. Это способствует уменьшению воспаления, улучшению равновесия и координации. Кроме того, такие движения активизируют кровообращение, доставляя к суставам кислород и питательные вещества, что важно для восстановления.

Основные преимущества щадящих тренировок:

  • Укрепление мышц: Сильные мышцы бедер и голеней берут на себя часть нагрузки, разгружая коленный сустав.

  • Улучшение гибкости: Растяжка помогает увеличить амплитуду движений и снизить скованность.

  • Стимуляция восстановления: Улучшение кровотока способствует регенерации тканей.

  • Снижение болевого синдрома: Регулярные занятия помогают управлять хронической болью.

"Для уменьшения боли и улучшения функции коленей людям с заболеваниями коленных суставов рекомендуются силовые упражнения и лёгкая аэробная активность", — рекомендуют специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Топ-3 безопасных упражнения для коленей

Включите эти упражнения в свою регулярную тренировку, чтобы укрепить колени без риска, советует uai.com.br.

1. Занятия на велотренажере

Это идеальный способ мягко разработать сустав и укрепить мышцы бедер и ягодиц.

  • Как выполнять: Начните с 10-15 минут в спокойном темпе с низким сопротивлением.

  • Важно: Отрегулируйте высоту сиденья так, чтобы в нижней точке нога была почти прямой, но колено не было полностью заблокировано.

  • Эффект: Улучшает подвижность и выносливость сердечно-сосудистой системы.

2. Растяжка подколенных сухожилий

Упражнение снимает мышечное напряжение, которое часто усиливает боль в колене.

  • Как выполнять: Сядьте на пол, вытянув одну ногу вперед, а другую согнув. Осторожно наклонитесь к прямой ноге, пока не почувствуете легкое растяжение. Задержитесь на 20-30 секунд.

  • Важно: Избегайте резких движений и болезненных ощущений.

  • Эффект: Повышает гибкость, снижает нагрузку на сустав.

3. Упражнения с эластичной лентой

Тренируют мышцы-стабилизаторы колена, что обеспечивает надежную поддержку сустава.

  • Как выполнять: Закрепите ленту на неподвижной опоре на уровне лодыжек. Выполняйте отведение ноги в сторону или назад, задерживаясь в точке максимального напряжения на несколько секунд.

  • Важно: Движения должны быть медленными и контролируемыми.

  • Эффект: Целенаправленное укрепление без ударной нагрузки.

Американский колледж спортивной медицины (ACSM) подтверждает, что "целенаправленное укрепление мышц вокруг колена улучшает стабильность и уменьшает симптомы хронической боли".

Ключевые правила тренировок при боли в коленях

Чтобы занятия приносили только пользу, необходимо придерживаться нескольких принципов.

Список рекомендаций:

  • Начинайте постепенно. Короткие тренировки по 10-15 минут лучше, чем одна длительная.

  • Слушайте свое тело. Боль — сигнал к остановке. Нельзя преодолевать острую боль.

  • Избегайте ударных нагрузок. Откажитесь от бега, прыжков и приседаний с большим весом.

  • Соблюдайте технику. Правильная форма выполнения важнее количества повторов.

  • Консультируйтесь со специалистом. Перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом или физиотерапевтом.

Ответы на частые вопросы (FAQ)

Можно ли заниматься силовыми тренировками при боли в коленях?
Да, но только с использованием низких весов или эластичных лент, под контролем тренера или врача. Основной focus — на контролируемые движения.

Какие аэробные нагрузки самые безопасные?
Лучшими вариантами являются плавание, аквааэробика, велотренажер и ходьба по ровной поверхности в умеренном темпе.

Помогает ли растяжка уменьшить боль?
Регулярная растяжка подколенных сухожилий, икроножных мышц и четырехглавой мышцы бедра значительно снижает мышечное напряжение и нагрузку на коленный сустав, что ведет к уменьшению дискомфорта.

Правильно подобранные упражнения — это мощный инструмент для управления здоровьем коленей. Акцент на укреплении, гибкости и стабильности позволяет вести активный образ жизни, минимизируя болевые ощущения и риск дальнейших травм.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Мир. Новости мира
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Последние материалы
Голливудский кошмар превратился в иллюзию: существо с репутацией убийцы оказалось гурманом джунглей
Ржавчина в суставах не приговор: три неочевидных решения, которые заменяют обезболивающие
A$AP Rocky о браке с Рианной: уклончивый ответ рэпера породил новые слухи
Обычный кабачок не узнать: маринад с огоньком делает его закуской №1
Ферментированная косметика: молекулы, которые делают кожу счастливой
Доллар и юань шатают рубль, а акции играют в рулетку: что ждёт инвесторов завтра
Тайна раскрыта: вот почему кошка оборачивается на кличку, даже если делает вид, что ей всё равно
Хвойное золото с запахом цитрусов: почему за лимонным кипарисом гоняются садоводы
Вся элита российской эстрады стала картонными фигурами: Семенович первой идёт в суд
Ходи голой по квартире! Киркоров удивил Бузову неожиданным предложением – что ответила певица
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.