Заминка после спорта: секрет, который снижает боль и ускоряет рост выносливости

Заминка — это не "дополнительная растяжка", а полноценный завершающий этап тренировки, который помогает телу вернуться в нормальное состояние. Она занимает не больше 10-15 минут, но именно от этих минут зависит, насколько легко организм восстановится и как быстро исчезнет мышечная усталость.
Заминка стабилизирует сердечный ритм, дыхание и температуру тела. При этом снижается риск головокружений, уменьшается мышечная боль и ускоряется вывод молочной кислоты.
"Большинство посетителей фитнес-зала игнорируют заминку, потому что сомневаются в ее эффективности. Они ошибаются", — отметила фитнес-тренер Наталья Горбунова.
Начните с лёгкой ходьбы на дорожке 5-7 минут, постепенно снижая темп.
Сделайте несколько дыхательных циклов: руки вверх — вдох, наклон вниз — выдох.
Растяните основные группы мышц: спину, бёдра, ягодицы, грудь.
Дополните комплекс лёгким стретчингом или миофасциальным релизом.
Продолжительность заминки зависит от интенсивности тренировки, но чаще всего хватает 10-15 минут.
Делайте упражнения плавно, без резких движений.
Добавьте миофасциальный релиз (ролик или мяч) для расслабления тканей.
Следите за дыханием: глубокие вдохи и выдохи помогают быстрее успокоить нервную систему.
После занятия выпейте воду и дайте телу время на отдых.
3-5 минут ходьбы или лёгкого бега.
Растяжка подколенных сухожилий: наклон сидя к прямым ногам.
Выпады с захватом стопы для растяжки квадрицепса.
Наклон корпуса к ногам в положении стоя.
"Поза ребёнка" на полу для расслабления спины.
5 минут упражнений с лёгким весом в медленном темпе.
Стретчинг тех мышц, которые работали на занятии (по 30 секунд).
МФР на ролике для расслабления фасций.
3-5 минут дыхательных упражнений.
Лёгкие наклоны и выпады для завершения растяжки.
Ролик для МФР отдельных зон (исключая поясницу и внутреннюю поверхность бедра).
Пропустить заминку → сильная крепатура и риск травм → выделить хотя бы 5 минут на растяжку.
Выполнять интенсивно → перегрузка и усталость → делать плавно, с контролем дыхания.
Ограничиться только ходьбой → слабый эффект → добавить стретчинг и дыхательные техники.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение боли и усталости
|Требует 10-15 минут времени
|Улучшение гибкости
|Не даёт "видимого" прогресса
|Профилактика травм
|Требует дисциплины
|Улучшение сна и восстановления
|Часто игнорируется новичками
Сколько должна длиться заминка?
Обычно 10-15 минут достаточно.
Можно ли обойтись без заминки?
Да, но риск боли и усталости значительно выше.
Что лучше — растяжка или МФР?
И то, и другое работает. Оптимально — комбинировать.
Миф: "Заминка нужна только профессионалам".
Правда: она полезна каждому, кто тренируется.
Миф: "Достаточно походить пару минут".
Правда: этого мало, нужен комплекс с растяжкой.
Заминка не только расслабляет мышцы, но и помогает снизить уровень стресса. Медленные движения и дыхание — отличный сигнал для нервной системы: пора переключаться в режим восстановления и отдыха.
Первые рекомендации по заминке появились в спортивной медицине ещё в середине XX века.
У бегунов, которые делают заминку, риск травм снижается почти на треть.
В йоге дыхательные практики выполняют ту же роль, что заминка в фитнесе.
Заминка как обязательный элемент тренировок активно вошла в спортивную практику после Олимпиады 1960-х годов. Тогда учёные доказали: постепенное снижение нагрузки помогает быстрее восстанавливаться и снижает риск травм. Сегодня заминка считается стандартом любой программы тренировок.
