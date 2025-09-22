Адиев раскрыл главный просчет Крыльев Советов в матче со Спартаком: вот что помешало победить

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Магомед Адиев прокомментировал поражение своей команды от московского "Спартака" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся 21 сентября, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

Адиев отметил, что тренерский штаб соперника продолжает экспериментировать с составом и тактикой, однако его команда готовилась к игре, фокусируясь в первую очередь на собственных задачах.

Ход матча: от быстрого гола до победного дубля

Поединок сложился напряженно и зрелищно, пройдя по следующему сценарию:

Ранний успех гостей. Уже на 6-й минуте "Крылья Советов" неожиданно повели в счете. Голом отличился Владимир Игнатенко , а результативную передачу отдал Иван Олейников .

Второй тайм и перелом. После перерыва "Спартак" усилил давление, что принесло результат. На 52-й минуте Манфред Угальде сравнял счет, ассистировал ему Наиль Умяров .

Победный гол. На 70-й минуте Угальде оформил дубль, забив победный мяч и принеся "Спартаку" три очка, рассказывает Газета.Ru.

Анализ от Адиева: почему "Крылья" проиграли?

Главный тренер "Крыльев Советов" в своем анализе матча выделил несколько ключевых моментов, которые повлияли на исход игры.

Что, по словам Адиева, стало решающим:

Контроль мяча со стороны "Спартака". Соперник, выпустив много атакующих игроков, захватил инициативу и заставил самарскую команду обороняться. Вынужденно глубокая оборона. "Крылья" не планировали так глубоко отсиживаться в защите, но были вынуждены поддаться давлению. Тактические метания соперника. Адиев обратил внимание на частые смены состава и схемы у "Спартака", что указывает на продолжающийся поиск оптимальных решений.

"Видно, что тренерский штаб находится в поиске, ищет схему, оптимальное сочетание игроков. Здесь очень большие амплитуды выбора состава у "Спартака", так что мы больше отталкивались от себя", — заявил Магомед Адиев.

Эта фраза указывает на то, что, несмотря на нестабильные действия "Спартака", самарский клуб не смог навязать свою игру и воспользоваться моментом неопределенности у оппонента.

Турнирное положение команд

Победа стала для "Спартака" важной в борьбе за высокие места в турнирной таблице.

"Спартак" с 15 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ.

"Крылья Советов", несмотря на поражение, сохраняют уверенные позиции в середине таблицы, демонстрируя в целом уверенный сезон.

Таким образом, несмотря на поражение, "Крылья Советов" под руководством Адиева продолжают показывать организованную игру. Для "Спартака" же эта победа — шаг к стабилизации результатов и подтверждение глубины состава, позволяющей менять схему и находить героев матча, таких как Манфред Угальде.