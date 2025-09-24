Забудьте про спортзал: вот как похудеть без тренировок всего за три недели

Нора Хартс — консультант по отношениям, и недавно она рассказала в соцсети, как ей удалось похудеть на 7 килограммов за 3 недели.

В статье Daily Mail сообщается, что Нора Хартс стала вирусной в интернете, поскольку её советы по похудению привлекли внимание интернет-аудитории.

Нора Хартс — одна из тех женщин, которые не любят заниматься спортом. Более того, как она отмечает в видео, ей удалось похудеть, не проводя много часов в спортзале с силовыми тренировками и аэробикой.

"Всё, что я делала, было очень просто и легко", — отметила Нора Хартс и рассказала о трёх вещах, которые она делала в течение 3 недель, заметив значительные изменения в своей внешности.

Женщина сбросила 7 килограммов за 3 недели и рассказала, как ей это удалось. Она не фанат спорта.

Нора Хартс похудела за 3 недели, следуя трём правилам:

Во-первых, она решила сократить потребление алкоголя до минимума, заметив резкие изменения в своём теле и энергии. По её словам, алкоголь вызывал у неё усталость и вздутие живота. Во-вторых, она перестала питаться в ресторанах и предпочитала готовить дома, используя любимое блюдо — курицу с салатом. В-третьих, каждое утро она пробегала 3 километра, а затем выпивала стакан чудодейственного дальневосточного напитка "Комбуча", который способствует детоксикации организма.