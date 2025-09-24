Забудьте про спортзал: вот как похудеть без тренировок всего за три недели

Нора Хартс — консультант по отношениям, и недавно она рассказала в соцсети, как ей удалось похудеть на 7 килограммов за 3 недели.
В статье Daily Mail сообщается, что Нора Хартс стала вирусной в интернете, поскольку её советы по похудению привлекли внимание интернет-аудитории.
Нора Хартс — одна из тех женщин, которые не любят заниматься спортом. Более того, как она отмечает в видео, ей удалось похудеть, не проводя много часов в спортзале с силовыми тренировками и аэробикой.
"Всё, что я делала, было очень просто и легко", — отметила Нора Хартс и рассказала о трёх вещах, которые она делала в течение 3 недель, заметив значительные изменения в своей внешности.
Женщина сбросила 7 килограммов за 3 недели и рассказала, как ей это удалось. Она не фанат спорта.
Нора Хартс похудела за 3 недели, следуя трём правилам:
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.