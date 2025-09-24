Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп бросил России вызов: в Америке объяснили призыв к Украине вернуться к границам 1991 года
Кто убил короля морей: тайна исчезновения мегалодона, акулы размером с автобус
Украина на грани исхода: сотни тысяч мужчин готовы рвануть за границу
Шторы становятся прошлым: новый символ уюта вытеснит пылесборники уже в 2026 году
Экономика России вышла из тени: второй квартал показал удивительный рост
ПВО России в режиме нон-стоп: уничтожено 25 беспилотников, подробности атаки
Москва и Анкара заключили секретный альянс: что сулит России новый договор
Лампочка на панели превращает поездку в риск: какие сигналы ДПС игнорировать не станет
Росстат: цены на бензин в России с 15 по 22 сентября выросли на 0,62%

Забудьте про спортзал: вот как похудеть без тренировок всего за три недели

1:33
Спорт

Нора Хартс — консультант по отношениям, и недавно она рассказала в соцсети, как ей удалось похудеть на 7 килограммов за 3 недели.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

В статье Daily Mail сообщается, что Нора Хартс стала вирусной в интернете, поскольку её советы по похудению привлекли внимание интернет-аудитории.

Нора Хартс — одна из тех женщин, которые не любят заниматься спортом. Более того, как она отмечает в видео, ей удалось похудеть, не проводя много часов в спортзале с силовыми тренировками и аэробикой.

"Всё, что я делала, было очень просто и легко", — отметила Нора Хартс и рассказала о трёх вещах, которые она делала в течение 3 недель, заметив значительные изменения в своей внешности.

Женщина сбросила 7 килограммов за 3 недели и рассказала, как ей это удалось. Она не фанат спорта.

Нора Хартс похудела за 3 недели, следуя трём правилам:

  1. Во-первых, она решила сократить потребление алкоголя до минимума, заметив резкие изменения в своём теле и энергии. По её словам, алкоголь вызывал у неё усталость и вздутие живота.
  2. Во-вторых, она перестала питаться в ресторанах и предпочитала готовить дома, используя любимое блюдо — курицу с салатом.
  3. В-третьих, каждое утро она пробегала 3 километра, а затем выпивала стакан чудодейственного дальневосточного напитка "Комбуча", который способствует детоксикации организма.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Экономика и бизнес
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут
Красота и стиль
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова Прикоснитесь к тайне ночи: тьма пробуждает скрытые резервы памяти и воображения Игорь Буккер Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Последние материалы
Конец дешёвой нефти из России? ЕС готовит сюрприз для Венгрии и Словакии
Узбекские самолеты и казахстанские локомотивы: финансовая неосмотрительность или ход в глобальной игре?
Волосы — как десертный стол: карамель, шоколад и шампань теперь носят на голове
Рубальской предлагали переезд, но она осталась: поэтесса объяснила, что держит её в России
Андерсон упустил шанс: почему режиссёр Нефти расстроен из-за Миссия невыполнима
Из крошечной лавки во Флоренции — в мировой бренд: как итальянский сэндвич покорил мир
Дочь Бена Аффлека выступила с резонансной речью в ООН: что потребовала Вайолет
Секретные файлы 9/11: ЦРУ и ФБР раскрыты — шок от Такера Карлсона
Капсула с посланием из будущего всколыхнула Нью-Йорк: что скрывал загадочный контейнер под памятником
Легенда Нила: шестиметровый хищник, который переворачивал лодки и ел людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.