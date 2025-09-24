Знаменитости обожают это кардио: аэробные упражнения, которые эффективнее бега

Согласно исследованию NASA, прыжки на батуте (или отталкивание) на 68% эффективнее бега.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фитнес на батутах

Синди Кроуфорд, Ева Лонгория и Голди Хоун — одни из самых известных голливудских звёзд, которые включили упражнения на батуте в свой ежедневный распорядок дня, что способствует их здоровью и стройной фигуре.

Одним из самых популярных трендов в мире фитнеса сегодня являются тренировки на батуте. Исследование, проведённое NASA, показало, что 10 минут прыжков на батуте дают лучшую кардионагрузку, чем 33 минуты бега.

Как и любые другие аэробные упражнения, прыжки на батуте способствуют повышению частоты сердечных сокращений, укреплению мышц и сжиганию жира. Но, кроме того, это увлекательное занятие, которое улучшает настроение и снимает стресс.

Они эффективнее бега

Прыжки на батуте подходят не только детям, но и являются отличным аэробным упражнением, которое всё больше женщин выбирают в качестве ежедневного занятия. Это простое и лёгкое упражнение, которое помогает похудеть, тонизировать все мышцы тела и улучшить общую физическую форму.

Синди Кроуфорд, Голди Хоун и Ева Лонгория, которые занимаются спортом ежедневно, периодически публикуют в своих профилях в соцсети видео, где они прыгают на батуте.

Прыжки на батуте имеют много преимуществ

Они тренируют всё тело, укрепляют корпус, особенно ноги, ягодицы и бёдра. Кроме того, прыжки на батуте способствуют здоровью лёгких и улучшению равновесия.

10-минутное занятие прыжками на батуте может сжечь столько же жира, сколько 30-минутная пробежка. Исследование НАСА показало, что 10-минутное занятие прыжками на батуте значительно улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, в большей степени, чем 33-минутная пробежка.

Вероятно, это лучшая тренировка, которую вы можете попробовать, если хотите быстро и приятно сжечь много жира и калорий.