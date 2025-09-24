Как в 60 лет выглядеть на 40? Вот сколько для этого шагов в день нужно проходить

Мы все знаем, что ходьба полезна для здоровья, и существует даже распространённая рекомендация проходить 10 000 шагов в день. Однако, согласно новому исследованию, некоторым возрастным группам, например, женщинам старше 60 лет, не нужно так много ходить.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Что говорит наука?

Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Cardiology, показало, что женщинам в возрасте от 63 до 99 лет требуется в среднем всего 3600 шагов в день, чтобы снизить риск сердечной недостаточности на 26%.

"Это было сделано с учётом различий в возрасте, расе, этнической принадлежности и клинических факторов, которые, как известно, повышают риск сердечной недостаточности", — сказал ведущий автор исследования Майкл Дж. Ламонт, доктор философии, профессор эпидемиологии и гигиены окружающей среды в New York Post.

Исследователи из Университета Буффало в Нью-Йорке наблюдали за 6000 женщин в США в возрасте от 63 до 99 лет, собирая данные об их физической активности, малоподвижном образе жизни и здоровье сердца. За семилетний период в этой группе было зарегистрировано 407 случаев сердечной недостаточности. Было обнаружено, что риск снижался на 12-17% каждые 70 минут лёгкой активности (работа по дому, уход за собой и другие повседневные задачи) и 30 минут умеренной или интенсивной активности (подъём по лестнице, уборка двора, ходьба или бег трусцой).

"Наши данные свидетельствуют о том, что объём и интенсивность физической активности, благоприятствующие общественному здоровью, могут быть полезны для профилактики сердечной недостаточности в пожилом возрасте", — заявил ведущий автор исследования.

Низкоинтенсивные упражнения с большой пользой

Доктор Брэдли Сервер, кардиолог и главный врач VitalSolution в Цинциннати, штат Огайо, отметил важность физической активности для здоровья сердца.

"Регулярные физические упражнения могут способствовать улучшению состояния сердечно-сосудистой системы за счёт улучшения периферического кровообращения, повышения тонуса сосудов и контроля сопутствующих заболеваний, таких как высокое кровяное давление и диабет", — отметил он.

Важно поддерживать как умственную, так и физическую активность, особенно после 50 лет.

В идеале женщинам старшего возраста следует стремиться к регулярному сочетанию аэробных упражнений и силовых тренировок. Бег же, с другой стороны, может привести к травмам.

"Низкоинтенсивные упражнения, такие как езда на велосипеде, ходьба, плавание и йога, могут быть чрезвычайно полезны", — говорит она.

В конечном счёте, её послание женщинам старше 60 лет было: "Меньше сидячего образа жизни, больше активности".