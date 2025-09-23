Сбросьте килограмм за неделю: эта техника ходьбы поможет быстро похудеть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Исследования показали, что, проходя 10 000 шагов и более в день, можно похудеть и значительно снизить процент жира.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Конечно, если сочетать это с регулярными тренировками, то избавиться от лишнего веса будет гораздо проще.

Используя эту технику ходьбы, вы сможете сбросить до одного килограмма в неделю.

Однако интенсивность ходьбы играет ключевую роль: если мы будем идти в более быстром темпе в течение 30-60 секунд каждые три-пять минут подъёма в гору, нам удастся быстрее сбросить желаемый вес.

Дениз Миклаш, персональный тренер оздоровительного и фитнес-центра Northwestern Medicine Crystal Lake в Иллинойсе, рекомендует увеличить интенсивность ходьбы, чтобы сжигать как можно больше веса и улучшить работу кардиореспираторной системы.

Сочетание физических упражнений со здоровым питанием, безусловно, эффективнее, чем одно лишь ограничение калорий, поскольку физические упражнения помогают поддерживать и наращивать мышечную массу, что приводит к увеличению расхода калорий в день.

Тимоти Бернетт, профессор кинезиологии в Университете штата Орегон (Каскейдс), сказал, что в среднем человек сжигает около 100 калорий на каждые два метра, независимо от того, бегает ли он марафон или идёт в спокойном темпе.

"В этих исследованиях "среднестатистический человек" — это мужчина весом 70 кг", — пояснил он. "То есть, если вы весите больше, вы будете сжигать более 100 калорий в час, а если весите меньше, вам придётся пройти большее расстояние, чтобы сжечь то же количество калорий. Чем больше вы весите, тем большую массу вам приходится перемещать, а значит, вы будете сжигать больше калорий".

Помните, что ходьба также помогает снизить артериальное давление, улучшить настроение и пищеварение.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
