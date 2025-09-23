Вот когда прогулка действительно помогает похудеть: названо лучшее время дня для ходьбы

Ходьба — это "забытый" вид физической активности, который может помочь вам развить выносливость, сжечь калории и укрепить здоровье сердца. Однако, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), вам не обязательно ходить часами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Японка на фитнес-прогулке

Персональный тренер Федерика Джанни поддержала эту идею в интервью журналу Bella, объяснив, что для начала достаточно 15-20 минут в неделю, а ходьба в определённое время дня летом поможет справиться с жарой.

"Если у вас есть жир на животе, особенно если вам больше 40 лет, то ходьба может помочь вам избавиться от него, улучшить чувствительность к инсулину и снизить риск развития диабета 2 типа", — сказала Джанни.

В какое время лучше всего ходить?

Он даже предложил начать с 15-20 минут три раза в неделю. Затем можно увеличивать время и стремиться к 10 000 шагов в день хотя бы пять дней в неделю.

"Ходьба после еды — тоже хороший вариант, поскольку она помогает снизить уровень сахара в крови и инсулина, что может уменьшить накопление жира", — пояснила Сара Кампус, персональный тренер.

Если вам сложно найти время для длительной прогулки, вы можете выбрать две-три более короткие прогулки каждый день. Рано утром и поздно вечером — хороший вариант, если хотите избежать жары.

Лайфхак

Тем, у кого нет времени, персональный тренер рекомендует парковать машину подальше, когда вы едете в супермаркет или на работу, чтобы вам приходилось больше ходить.

NHS подчеркивает, что даже 10-минутная быстрая ходьба каждый день может засчитываться в 150 минут еженедельной физической активности человека, рекомендованной в рекомендациях по физической активности.