Сбросила 20 кг и выглядит на 30 лет: секрет 52-летней Дениз, который помог ей преобразиться

52-летняя женщина рассказала, как она преобразила свое тело и теперь выглядит намного моложе с помощью трех простых шагов.
Она поделилась, как ей удалось повернуть время вспять, и теперь она выглядит "моложе, чем когда-либо" после невероятной трансформации тела.
Дениз Киртли из Калифорнии набрала 20 кг в свои 40 лет из-за перименопаузы и пандемии.
В интервью Daily Mail она рассказала, что чувствует себя "вялой" и испытывает тягу к нездоровой пище, например, пицце.
Через некоторое время Дениз заметила, что обручальное кольцо больше не подходит ей из-за лишнего веса, и тогда она поняла, что пора что-то менять. За два месяца до своего 50-летия она решила сосредоточиться на себе и своей внешности.
Дениз рассказала, что тремя "китами" ее успеха были силовые тренировки, питание и позитивный настрой, и что ее новый образ жизни помог ей справляться с повседневной жизнью.
Дениз занимается силовыми тренировками 5 раз в неделю, постепенно наращивая мышечную массу.
Она следит за потреблением достаточного количества белка для роста мышц. Изначально она соблюдала дефицит калорий, чтобы похудеть, а сейчас продолжает его соблюдать, чтобы поддерживать форму и иметь здоровый вес и телосложение.
Она также говорит, что решительный настрой — очень важный шаг.
"Это действительно ключ к переменам", — считает женщина.
Как она написала в посте в социальных сетях, благодаря тренировкам и здоровому питанию она не только изменила своё тело, но и стала более функциональной в повседневной жизни, что положительно сказалось на её психическом здоровье.
"В 2020 году я устала чувствовать себя ужасно и не признавать себя, ведь пременопауза повлияла не только на моё тело… но и на моё эмоциональное благополучие. Я читала о тяжёлой атлетике. Я присоединилась к группам в соцсети, где женщины занимались этим и добивались невероятных результатов. Я начала заниматься тяжёлой атлетикой за два месяца до своего 50-летия, и моя жизнь изменилась навсегда", — рассказала она.
Это метод силовых тренировок, при котором нагрузка на мышцы постепенно увеличивается, что способствует их росту.
Вы можете совершенствовать свою тренировку каждую неделю:
Мы хотим постоянно бросать вызов своим мышцам… так мы стимулируем их рост. И нам необходимо наращивать мышечную массу с возрастом, если мы хотим жить полной жизнью до конца своих дней. Не бойтесь поднимать тяжести, если нет противопоказаний.
Дениз советует бросить себе вызов и наблюдать, как тело меняется.
