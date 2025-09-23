Сбросила 20 кг и выглядит на 30 лет: секрет 52-летней Дениз, который помог ей преобразиться

52-летняя женщина рассказала, как она преобразила свое тело и теперь выглядит намного моложе с помощью трех простых шагов.

Она поделилась, как ей удалось повернуть время вспять, и теперь она выглядит "моложе, чем когда-либо" после невероятной трансформации тела.

Дениз Киртли из Калифорнии набрала 20 кг в свои 40 лет из-за перименопаузы и пандемии.

В интервью Daily Mail она рассказала, что чувствует себя "вялой" и испытывает тягу к нездоровой пище, например, пицце.

Через некоторое время Дениз заметила, что обручальное кольцо больше не подходит ей из-за лишнего веса, и тогда она поняла, что пора что-то менять. За два месяца до своего 50-летия она решила сосредоточиться на себе и своей внешности.

Дениз рассказала, что тремя "китами" ее успеха были силовые тренировки, питание и позитивный настрой, и что ее новый образ жизни помог ей справляться с повседневной жизнью.

Три шага Дениз

Силовые тренировки

Дениз занимается силовыми тренировками 5 раз в неделю, постепенно наращивая мышечную массу.

Питание

Она следит за потреблением достаточного количества белка для роста мышц. Изначально она соблюдала дефицит калорий, чтобы похудеть, а сейчас продолжает его соблюдать, чтобы поддерживать форму и иметь здоровый вес и телосложение.

Настрой

Она также говорит, что решительный настрой — очень важный шаг.

"Это действительно ключ к переменам", — считает женщина.

Как она написала в посте в социальных сетях, благодаря тренировкам и здоровому питанию она не только изменила своё тело, но и стала более функциональной в повседневной жизни, что положительно сказалось на её психическом здоровье.

"В 2020 году я устала чувствовать себя ужасно и не признавать себя, ведь пременопауза повлияла не только на моё тело… но и на моё эмоциональное благополучие. Я читала о тяжёлой атлетике. Я присоединилась к группам в соцсети, где женщины занимались этим и добивались невероятных результатов. Я начала заниматься тяжёлой атлетикой за два месяца до своего 50-летия, и моя жизнь изменилась навсегда", — рассказала она.

Чтобы нарастить мышцы в период пременопаузы, она:

Значительно увеличивает потребление белка.

Ест 5 раз в день и получает 30 граммов белка за один приём пищи.

Тренируется с отягощениями 4-5 раз в неделю (2-3 раза в неделю дадут результаты).

Делает ставку на интенсивные тренировки.

Использует прогрессивную перегрузку как метод тренировок.

Что это?

Это метод силовых тренировок, при котором нагрузка на мышцы постепенно увеличивается, что способствует их росту.

Как это сделать?

Вы можете совершенствовать свою тренировку каждую неделю:

Увеличивая вес

Увеличивая количество подходов или повторений

Улучшая технику выполнения

Изменяя темп

Сокращая время отдыха

Увеличивая амплитуду движений

Мы хотим постоянно бросать вызов своим мышцам… так мы стимулируем их рост. И нам необходимо наращивать мышечную массу с возрастом, если мы хотим жить полной жизнью до конца своих дней. Не бойтесь поднимать тяжести, если нет противопоказаний.

Дениз советует бросить себе вызов и наблюдать, как тело меняется.