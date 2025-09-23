Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Всего два изменения вам помогут, если вы чувствуете, что весы застряли и вес не уходит

2:06
Спорт

В интервью Британскому кардиологическому фонду диетолог Виктория Тейлор объясняет, что происходит, когда вес перестает уходить, и даёт советы, как двигаться дальше, если вы чувствуете, что зашли в тупик.

Потеря веса в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Потеря веса в парке

"Когда вы начнёте терять вес, вы обнаружите, что теряете много в первые несколько недель, потому что организм использует накопленную энергию в качестве топлива, что приводит к потере воды. После этого этапа потеря веса, как правило, стабилизируется, но медленнее", — отмечает эксперт.

Здоровая потеря веса после этого начального этапа обычно составляет от 500 граммов до 1 килограмма в неделю максимум. Это может разочаровывать по сравнению с количеством веса, которое вы потеряли за первую или вторую неделю.

Виктория отметила, что, хотя многие представляют себе потерю веса как постепенный процесс, в реальности все не всегда так: отпуск, важные жизненные события и т. д. могут нарушить ваш прогресс.

Она также пояснила: "Когда вы теряете вес, вам требуется меньше энергии (меньше калорий) для поддержания меньшей массы тела. Это ещё одна причина, по которой вы можете перестать терять вес".

Что изменить?

Чтобы снова начать терять вес, вам следует подумать о дальнейших изменениях в составе и количестве потребляемой пищи.

Ешьте больше сытной пищи

Это может включать в себя употребление в пищу большего количества сытной пищи с высоким содержанием клетчатки и белка, а также уменьшение порций еды на вашей тарелке.

Увеличьте свою активность

Также увеличьте уровень своей активности, что поможет поддерживать потерю веса.

Наконец, она предложила практичный метод отслеживания прогресса.

"Подумайте о том, чтобы вести дневник питания и активности в течение нескольких дней. Используйте его, чтобы выявить небольшие, но устойчивые изменения, которые подходят именно вам", — советует Виктория.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
