Йога против пилатеса: сходства, различия и как выбрать идеальное упражнение для себя

4:52
Спорт

Инфлюенсеры и знаменитости предпочитают заниматься на реформере, поскольку он действительно обладает уникальными преимуществами.

Пилатес
Фото: https://р52.навигатор.дети/images/events/cover/cbc8b9658a8c5481d2524aea9bbe2add_big.jpg
Пилатес

С другой стороны, конечно, есть и преданные своему делу йоги, которые не отказываются от своей любимой практики, ведь йога — это древний метод, и, согласно исследованиям, он помогает облегчить симптомы психических расстройств.

Оба вида занятий очень полезны как для физического, так и для психического здоровья, однако многие практикующие могут не осознавать их различий и сходств, что приводит к трудностям с выбором.

Сходства между йогой и пилатесом

Правильная осанка

Если вы хотите добиться правильной осанки, обе практики помогут вам в этом. В частности, в пилатесе на коврике программа упражнений составлена таким образом, чтобы вы сосредоточились на правильной осанке в сочетании с дыханием.

В пилатесе на коврике вы будете выполнять упражнения для постепенного укрепления мышц-стабилизаторов туловища и всего тела, упражнения на гибкость и равновесие, а также различные упражнения на растяжку.

Йога также подходит тем, кто хочет улучшить осанку и, в частности, "раскрыть" плечевой пояс.

Сила и гибкость

Оба упражнения укрепляют мышцы. На коврике для пилатеса, помимо собственного веса, используются вспомогательные материалы, такие как гантели, мячи и кольца, которые помогают тонизировать мышцы. Кроме того, в реформере для пилатеса можно регулировать пружины в зависимости от желаемой интенсивности.

Однако в йоге гантели могут не использоваться, но с каждым занятием уровень сложности возрастает, и вы отрабатываете опорные положения, такие как вертикальное положение или положение с поддержкой головы, которые требуют сильных мышц, которые вы развиваете на занятиях. Кроме того, оба упражнения улучшают гибкость, однако с йогой это происходит быстрее.

Улучшение дыхания

И йога, и пилатес улучшат ваше дыхание. Йога известна своими дыхательными техниками, которые помогают практикующим снять симптомы тревоги, концентрируясь на настоящем моменте посредством контролируемого дыхания.

В пилатесе практикующие тренируют дыхательные мышцы грудной клетки для их широкого и полного функционирования. Такое дыхание в методе пилатеса называется "латеральным" или "межреберным" и способствует полной активации грудной клетки и дыхательных мышц. Вдох делается глубоко через нос, затем медленно и плавно выдыхается, чтобы вернуться обратно через слегка приоткрытый рот, полностью опорожняя легкие. Дыхание выполняется в естественном ритме, пока не достигнет равномерного потока воздуха.

Различия между йогой и пилатесом

Повторения

Эти две тренировки, конечно же, имеют свои различия, хотя у них есть несколько общих поз.

Коврик для пилатеса, как и реформер, обеспечивает большую интенсивность, главным образом за счет повторений движений, но это не означает, что тренировка йоги не может быть динамичной. Пилатес относится к более "спортивным" упражнениям, поскольку в нем также используются реквизиты, как мы уже упоминали выше.

Однако йога включает в себя упражнения, которые активируют мышцы без движения суставов, то есть изометрические.

Медитация и облегчение симптомов психических расстройств

Наконец, принципиальное различие между ними заключается в том, что в практике йоги присутствует медитативный компонент, а в пилатесе его нет. Безусловно, любой вид упражнений требует концентрации в момент выполнения, с той разницей, что йога теперь также рекомендуется психиатрами и психологами в качестве вспомогательного средства благодаря медитации.

Медитативные техники и осознанное дыхание стабилизируют тело, успокаивают разум и балансируют нервную, эндокринную и иммунную системы. Кроме того, согласно исследованию Black & Slavich 2016 года, они регулируют артериальное давление, замедляя частоту сердечных сокращений и снижая уровень глюкозы в крови у пациентов с диабетом 2 типа.

Аналогичное исследование показало, что йога снижает выработку кортизола — гормона стресса — и увеличивает выработку эндорфинов — нейропептидов, способствующих хорошему настроению. В частности, согласно исследованию Uebelacker и соавторов, регуляция дыхания и медитативные методы способствуют хорошему самочувствию, спокойствию и облегчают симптомы депрессии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
