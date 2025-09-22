Йогатерапия против депрессии — эти 5 упражнений могут исправить ситуацию

Катя Фатех Высоцки, психолог и сертифицированный специалист по альтернативной психотерапии, создала в Оснабрюке свой терапевтический центр под названием "Археология души".

Здесь она сочетает традиционные психотерапевтические подходы с техниками, основанными на телесной активации, чтобы помочь людям получить доступ к своим внутренним ресурсам и начать исцелять себя через собственное тело. По её словам, "наш разум не работает независимо от тела. Есть вещи, которые невозможно решить силой мысли".

Её подход не ограничивается разговором. Во время сеансов клиенты встают со своих мест и переходят на коврик для йоги, где выполняют целенаправленные упражнения, активирующие тело и эмоции.

"Особенно когда одних разговоров недостаточно, важно задействовать всё тело и активировать его", — объясняет она.

5 упражнений, которые помогают при депрессии

Йогатерапия заметно отличается от занятий йогой в зале. Она направлена не только на развитие физической гибкости и расслабления, но и на исцеление через более глубокую связь с собой. Благодаря дыхательным упражнениям, телесной осознанности, движению и медитации каждая терапевтическая практика адаптируется к потребностям каждого человека.

Согласно научным исследованиям, в том числе Гарвардского университета, йогатерапия может быть вспомогательным средством в лечении депрессии. Однако Высоцкий подчеркивает: "Если вы заметили признаки депрессии, в первую очередь обратитесь к врачу, а не в студию йоги".

В основном она работает с кундалини-йогой, также известной как "йога осознанности". Этот метод сочетает в себе естественные позы, дыхательные техники, мантры и медитацию с целью активизации так называемой энергии кундалини, которая, как считается, дремлет в основании позвоночника.

Через энергетические центры (чакры) эта творческая сила направляется вверх, активируя жизненные силы и улучшая физическое и психическое равновесие.

Она уделяет особое внимание укреплению третьей чакры, которая связана с пупком и считается центром личной силы, уверенности в себе и жизненной энергии. Как он отмечает, эта энергетическая точка часто бывает ослаблена у людей, страдающих депрессией.

В её практике люди с различными проблемами психического здоровья — от кризисов в отношениях, тревожных расстройств и выгорания до глубокой грусти и депрессии — обращаются к ней, чтобы найти способы восстановить связь с собой.

"Я наблюдаю за языком тела с самой первой встречи", — говорит она.

Как только формируется образ внутренних блоков, он переносится в тело через движение.

Она описывает моменты, когда после сильных эмоциональных всплесков клиенты чувствовали себя легче и свободнее.

Высоцкая предлагает пять простых упражнений, которые можно выполнять дома и которые, по её словам, могут помочь в периоды депрессии.

Лягте на спину и поднимите ноги в воздух на 1 минуту, дыша глубоко и ритмично. Это восстанавливает энергию. Сядьте с прямой спиной, поднимите руки на уровень плеч и совершайте круговые движения локтями в течение 2 минут. Укрепляет солнечное сплетение. Глубоко дышите носом в течение 3 минут, наблюдая за тем, как поднимается и опускается ваш живот. Помогает обрести равновесие. Повторяйте мантру "Сат Нам" в течение 5 минут, концентрируясь на своём голосе и намерении. Это создаёт внутреннюю связь. Лягте и оставайтесь неподвижными в течение 7 минут, прислушиваясь к своему дыханию. Это создаёт ощущение заземления и покоя.

Как она подчёркивает, эти инструменты не заменяют терапию, но могут стать ценной поддержкой в повседневной жизни.

При правильном руководстве движение становится мостом к самоосознанию и, постепенно, к исцелению.